Trainer oder Spieler? Oder beides? Christian Kaya trainiert den SV Tur Abdin Delmenhorst, feietre jedoch nun auch auf dem Rasen ein Comeback. (INGO MÖLLERS)

Herr Kaya, Sie haben eine halbe Stunde gespielt am Sonntag. Wie geht es den Knochen und Muskeln jetzt?

Christian Kaya: Alles gut. Die Beine machen mit. Ich habe einen Schlag auf die Rippen bekommen, die sind wohl stark geprellt. Ich konnte nicht gut schlafen, aber das war es wert.

Ich wurde damals eingewechselt, eigentlich völlig sinnlos mit angebrochenem Ellbogen beim Stand von 0:3. Mein Mitspieler Aho Hanno hebt den Ball dann über den Torwart, der den beim Zurücklaufen gerade noch bekommt und ins Feld zurückbefördert. Ich bin hinterhergangen und hab den Ball über die Linie gedrückt. Und dann ist ein Spieler viel zu spät mit beiden Beinen voran in mein Knie gesprungen. Mein hinteres Kreuzband war gerissen, genauso wie das Innen- und das Außenband sowie der Meniskus. Nur das vordere Kreuzband ist heile geblieben. Einen Monat später wurde ich operiert. Ich habe dann ein paar Jahre kein Fußball gespielt und mich in diesem Jahr in Hannover erneut operieren lassen. Da wurden neue Bänder gelegt. Und die haben es wohl gut hinbekommen. 100 Prozent heile wird das Knie aber nicht mehr werden. Physiothearpeut Ralf Hemken hat mir sehr geholfen. Nach der ersten OP schon und jetzt auch wieder. Ich habe ihm viel zu verdanken, ohne ihn hätte ich Sonntag nicht auf dem Platz stehen können. Ich hatte beim Spiel keine Probleme mit dem Knie und auch jetzt nach dem Spiel nicht.

Es war ein schönes Gefühl. Aber auch ungewohnt und schon etwas komisch. Bei den ersten Ballkontakten musste ich mich erst wieder daran gewöhnen, dass Gegenspieler attackieren, das ist ja etwas anderes als im Training. Aber es hat schnell wieder ganz gut funktioniert. Ich habe ein, zwei Dribblings und Sprints gemacht.

Ich kann den Ball aus linker Position mit rechts gut ins lange Eck hauen (lacht). Die Situation kam im Spiel, das war dann einfach Instinkt. Danach kamen natürlich viele Sprüche von den Spielern: „Jetzt nimmst du uns den Stammplatz weg“ und sowas. Aber das war natürlich nur Spaß, alle haben sich gefreut für mich. Ich habe sehr viele Nachrichten bekommen.

Ich habe bei Ralf Hemken bis Januar noch etwa zehn Termine. Da geht es um den Muskelaufbau. Ich bleibe dran und mache dann in der Vorbereitung auf die Rückrunde bei einigen Übungen im Training mit. Aber ich nehme mich als Spieler zurück, in erster Linie bin ich Trainer.

Man muss da natürlich Fingerspitzengefühl für die Situationen haben, wann ich mich einwechsele. Wenn ich Vollgas gebe im Training und zu den Besten gehöre, wäre es gerechtfertigt. Ich muss natürlich Leistung bringen. Aber, wie gesagt: Ich nehme mich zurück und lasse die Jungs vor. Außer ich habe das Gefühl, dass ich helfen und auf dem Feld etwas bewirken kann für die Mannschaft.

Zur Person

Christian Kaya

trainiert in seiner zweiten Saison den Fußball-Bezirksligisten SV Tur Abdin Delmenhorst. Am Sonntag spielte er erstmals seit fünf Jahren im Delmenhorster Stadion und erzielte direkt ein Tor. Zuvor fiel er lange wegen einer sehr schweren Knieverletzung aus.