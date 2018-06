Patrick Drewes rückte im vergangenen Oktober in die Startelf der Würzburger Kickers – und blieb dort bis zum Saisonende. (Matthias Kern)

Patrick Drewes: Die tut schon gut. Ich kann mich mal richtig erholen. Jetzt kann ich Sachen machen, für die ich sonst keine Zeit habe. Ansonsten bin ich die ganze Woche eingespannt. Wir haben zwar manchmal einen oder sogar zwei trainingsfreie Tage, aber das kommt eher selten vor und dann auch meistens spontan.

Die erste Zeit war ich unterwegs, habe Freunde besucht und war im Urlaub. Nun verbringe ich die letzten Tage hier in Delmenhorst mit meiner Familie.

Auf jeden Fall gucke ich mir einige Partien an. Auch wenn ich das ganze Jahr mit Fußball beschäftigt bin, schaue ich die Weltmeisterschaft gerne. Ich genieße das.

In Ihrem Satz war ja schon viel „Hätte, wäre, könnte“ (lacht). Aber wenn man oben angreifen will, muss man die komplette Saison über seine Leistung bringen. Es wird schwierig, wenn man im Herbst auf den letzten Tabellenplatz abrutscht. Ich glaube aber, dass wir den fünften Platz vor der Saison so unterschrieben hätten. Wir hatten viele Neuzugänge, unter anderem ja auch mich. Man hat schon gemerkt, dass das Team Zeit brauchte, um sich zu finden, und bis das Zusammenspiel klappte. In den ersten Spielen haben wir nicht viele Punkte geholt, das haben wir dann erst zur Winterpause gemacht.

Wenn man das ganze Jahr betrachtet, dann bin ich damit schon einverstanden. Es ist gut gelaufen für mich. Als ich zu den Kickers gekommen bin, wusste ich um meine Position. Das Team war schon seit zwei Wochen in der Vorbereitung. Ich musste daher erst mal gucken, dass ich auf mein Level komme – in Sachen Torhüter-Spiel und Fitness. Zum Start der Saison war ich dann voll da, sodass ich hätte spielen können. Aber als Torwart muss man sich eben länger gedulden. Nach dem Trainerwechsel hat der neue Coach mir gesagt, dass er mir das Vertrauen ausspricht, weil ich es mir in den Einheiten erarbeitet hätte. Auch dank der Erfolge habe ich dann schnell den Rhythmus und in das Team gefunden.

Ich denke schon, dass ich meinen Anteil habe. Allerdings würde ich das nicht an mir festmachen. Der neue Trainer hat einige Sachen in der täglichen Arbeit verändert, außerdem haben wir von einer Vierer- auf eine Dreier-Kette in der Abwehr umgestellt. All das sind Dinge, die sich dann ausgezahlt haben.

Das ist schwierig zu sagen. Das erste Spiel war nicht einfach für mich, ich habe davor nicht regelmäßig gespielt. Außerdem war es eine schwierige Phase für den Verein und wir hatten einen starken Gegner (Fortuna Köln, Anmerk. der Red.). Mir hat es geholfen, dass ich dann regelmäßig in der Liga und auch bei Tests zum Einsatz gekommen bin. Dadurch hatte ich diese festen Abläufe. Außerdem bereitet man sich im Training anders vor, wenn man weiß, dass man spielt. Im Kopf ist in der Woche vor der Partie dann was anders, man fokussiert sich speziell auf den Gegner. Als Ersatz gibt man im Training natürlich auch Vollgas, aber man hat immer im Hinterkopf, dass man nicht mit einem Einsatz rechnen kann. Durch die vielen Einsätze und Siege habe ich einfach Sicherheit bekommen.

Die Bilanz kann sich sehen lassen, denke ich mal. Mit weniger als einem Gegentor pro Spiel bin ich schon glücklich. Aber das ist jetzt vorbei und abgeschlossen. Die neue Saison geht los.

Diesen Montag. Vor circa zweieinhalb Wochen habe ich mit dem Fitnessprogramm begonnen, das ich für zu Hause vom Verein mitbekommen habe. Die fünfwöchige Pause ist also vorbei. Was wir in den ersten Einheiten machen, weiß ich noch nicht. Ich vermute mal, dass wir in allen Bereichen arbeiten werden.

Ich denke schon. Mit meinen Leistungen in der vergangenen Saison habe ich mir diese Position erarbeitet.

Das Feedback war durchweg positiv. Er hat mir gesagt, dass ich versuchen soll, an diese Leistungen anzuknüpfen.

Das ist jetzt eine Liga mit ausnahmslos großen Namen, da macht es gegen jede Mannschaft Spaß. Auf das Derby gegen 1860, aber auch auf Karlsruhe freue ich mich schon.

Nein, gar nicht. Während eines Spiels kümmere ich mich nicht um die Zuschauer, da ist es egal, ob wir vor 2000 oder 10 000 Menschen spielen. Ich fokussiere mich auf das Geschehen auf dem Platz.

Nein, als Team haben wir noch keines besprochen. Ich denke, dass wir uns im Laufe der Vorbereitung zusammensetzen und darüber sprechen. Wir müssen mal schauen, wie schnell sich die Neuzugänge integrieren und wie wir trainieren. Dann müssen wir natürlich auch gucken, was die Konkurrenz macht.

21 Gegentore… Das ist sportlich. Wenn das klappt, würde ich sofort unterschreiben (lacht). Aber nein. Ich habe mir kein Ziel in Sachen Gegentorzahl gesetzt. Mit meinem Torwart-Trainer habe ich besprochen, dass ich weiter Gas geben will. Ich möchte nochmals einen draufsetzen und versuchen, mich so weiterzuentwickeln.

Meine Freundin, die mit nach Würzburg gezogen ist, und ich fühlen uns da sehr wohl – auch wenn die Familie eine Ecke entfernt wohnt. Wir haben uns vorab informiert und alles wurde bestätigt. Es ist eine schöne Stadt. Außerdem ist der Verein sehr familiär, das passt gut zu mir.

Auf jeden Fall. Wir haben im Team und Verein gute Typen.

Mein Fokus liegt auf der nächsten Spielzeit. Ich will mit dem Team die Ziele des Vereins erreichen.

Ich schaue auch, was in den höheren Ligen passiert. Denn langfristig möchte ich natürlich so hoch wie möglich spielen. Mit 25 Jahren bin ich nicht mehr der Jüngste, es ist aber auch nicht so, dass das Karriereende naht. Ich denke, dass ich meine besten Jahre als Torhüter noch vor mir habe. Schließlich werde ich reifer und erfahrener. Wenn ich an meine Leistung anknüpfe in den nächsten Jahren, dann schauen wir mal.

Das Interview führte Nico Nadig.

Zur Person

Patrick Drewes (25)

kickte in der Jugend für den TuS Heidkrug, ehe er zum VfL Wolfsburg wechselte. Ab Oktober vergangenen Jahres stand er im Tor des Drittligisten Würzburger Kickers.