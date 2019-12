Delmenhorst. Keine Probleme mit dem Tabellenletzten VfL Stade II haben die Basketballer des Delmenhorster TV am jüngsten Spieltag der Oberliga Niedersachsen West gehabt. Die Mannen von Spielertrainer Stacy Sillektis zerlegten die Gäste beim 92:57 (29:16, 46:27, 69:46) förmlich. Die Devils stehen damit nun bei fünf Siegen und zwei Niederlagen und rangieren auf Rang drei. Zum Hinrundenabschluss treten die Delmestädter an diesem Sonnabend beim verlustpunktfreien Blau-Weiß Merzen an. Dort ist der DTV in dem Maße Außenseiter, wie er gegen Stade Favorit war.

Zehn Delmenhorster trugen sich im finalen Heimspiel des Jahres in die Punkteliste ein, vier kamen auf eine doppelte Punkteausbeute. Bester Schütze war Ali Akkurt mit 23 Zählern. Beeindruckend aus Delmenhorster Sicht war die Freiwurf-Quote: 14 von 14 lautete hier die Ausbeute. Die Gäste lagen bei vergleichsweise erschreckenden elf von 29. Auch das macht das Kräfteverhältnis in dieser Begegnung, die im Grunde schon nach dem ersten, spätestens aber nach dem zweiten Viertel entschieden war, deutlich.

Delmenhorster TV: Akkurt (23), Frerichs (11), Mennebäck (19), Roßkamp (4), Scheffler (2), Sillektis (15), Thomas (3), Tozan (7), Veit (6), Ziemann (2).