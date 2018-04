Marie Schreiber vom RV Ganderkesee zeigte bei dem Vielseitigkeitsturnier im niederländischen Oudkarspel auf ihrem Pony Cool Man eine ganze starke Leistung. Der Lohn für die 15-Jährige war der zweite Platz. (FN/Ingo Waechter Images)

Landkreis Oldenburg. Von sehr starken Leistungen verbunden mit Schärpen bis hin zu eher durchwachsenen Ergebnissen – die Reiter aus dem Delmenhorster Umland kehrten von ihren diversen Turnieren mit der kompletten Palette an Resultaten zurück. Besonders zu überzeugen wussten Vielseitigkeitsweltmeisterin Sandra Auffarth beim Springparcours des Championats der Berufsreiter sowie Nachwuchstalent Marie Schreiber bei einem Vielseitigkeitsturnier.

Sandra Auffarth gewann das Championat der Berufsreiter in Bad Oeynhausen auf ihrem Pferd Landlord. Nachdem sie in den zwei vorherigen Prüfungen schon fehlerfrei geblieben war (wir berichteten), lieferte sie auch im Finale eine nahezu perfekte Leistung ab. Das Besondere an der Endrunde war, dass es sich um eine S**-Springprüfung mit Pferdewechsel handelte. Will heißen: Auffarth musste den Parcours nicht nur auf Landlord bewältigen, sondern auch auf den Pferden ihrer zwei Konkurrenten. Eine Entscheidung fiel erst im Stechen zwischen der Bergedorferin und Leonie Jonigkeit. Auffarth blieb fehlerfrei, während Jonigkeit auf acht Fehlerpunkte kam.

Im niederländischen Oudkarspel war der RV Ganderkesee mit mehreren Reitern vertreten. Das beste Ergebnis verbuchte dabei die 15-jährige Marie Schreiber: Bei der CCIP**-Prüfung hängte sie sich die silberne Schärpe um. Mit ihrem Pony Cool Man lag sie dabei nur knapp hinter Siegerin Helena Bottermann. Mit ihrem zweiten Pony Diabas schloss sie die Prüfung auf Rang elf ab. „Oudkarspel war unser erstes Vielseitigkeitsturnier in diesem Jahr, ich bin sehr zufrieden mit dem Saisoneinstieg“, sagte Schreiber. Bereits in der Dressur überzeugte sie: Mit 26,10 Punkten lag sie auf Rang zwei. Auf die Geländestrecke musste sie dann als erste Starterin: „Es ist schon eine besondere Herausforderung, als Erste den Kurs zu absolvieren. Man kann niemanden fragen, niemandem vorher zuschauen und ist ein Stück weit auf sich allein gestellt“, erklärte sie. Da sei es besonders hilfreich gewesen, dass Landestrainerin Ina Kappken mit in Oudkarspel gewesen war. Mit beiden Ponys überquerte Schreiber die Ziellinie nach 6,04 Minuten. Damit lag sie knapp über der Idealzeit, zufrieden war sie trotzdem. Auch das Springen, in dem Schreiber und Cool Man einen Abwurf verbuchten, änderte nichts mehr an Rang zwei. Weniger erfolgreich, zumindest was die Platzierungen anging, verlief das Turnier für Pauline Knorr. Die CCI**-Prüfung beendete sie auf ihrem Wallach Starlight auf Rang 15. Den 27. Platz belegte die 22-Jährige auf Wilbert bei der CIC**-Prüfung. „Mit den Pferden bin ich zufrieden. Vom Grundsatz her haben sie nichts falsch gemacht. Mir merkte man dagegen den dreimonatigen Ausfall an. Hier und da war ich noch nicht auf der Höhe“, gab Knorr, die sich den Oberschenkel gebrochen hatte, zu. Immerhin holte sie auf Starlight das benötigte Qualifikations-Ergebnis, um noch in diesem Jahr bei CCI***-Prüfungen starten zu dürfen. „Wir haken das jetzt einfach als Erfahrung ab. Vielleicht ist es gar nicht so verkehrt gewesen, jetzt schon wachgerüttelt zu werden“, meinte Knorr.

In Oudkarspel landete RV-Reiter Cord Mysegaes in der CIC**-Prüfung mit Dekorateur Baumeister auf Rang 24. Mit Dekorateurin Baumeister blieb der Olympia-Bronzegewinner ohne Platzierung, da das Duo beim Geländeritt nicht startete. Die Ganderkeseerin Nina-Carlotta Meiners verpasste das Podest bei der CCI*-Prüfung derweil knapp. Mit Emmi M beendete sie das Turnier als Vierte. Loort Fleddermann vom RC Hude kam auf Obella nicht über den 33. Platz hinaus.

Rebecca Horstmann vom RV Ganderkesee startete bei einem Dressur-Sichtungsturnier zum „Preis der Besten“ in Hagen am Teutoburger Wald. In der ersten Prüfung der Jungen Reiter, einer S*-Dressur, landete sie mit ihrem Wallach Friend of Mine (Fridolin) mit 69,518 Prozent auf dem sechsten Rang. Den ersten Platz holte sich Alexa Westendarp vom RUFV Rulle auf Four Seasons mit 71,930 Prozent. Bei der zweiten Prüfung verpassten Horstmann eine Top-Ten-Platzierung. Sie musste sich mit 67,193 Prozent zufriedengeben – gleichbedeutend mit Rang elf. „Schade, aber manchmal läuft es so. Scheinbar beschäftigen mich meine bevorstehenden Abitur-Klausuren doch mehr als gedacht. So schlichen sich ungewöhnlich viele Fehler in beide Prüfungen ein“, haderte die 18-Jährige auf Instagram mit ihrer Leistung. Ob es trotzdem für eine Nominierung zum „Preis der Besten“ reicht, entscheidet sich vermutlich Anfang nächster Woche.

Antonia Busch-Kuffner erwischte in Hagen offensichtlich einen besseren Tag als ihre Vereinskameradin. Bei der Sichtung der Ponyreiter schloss sie die erste Prüfung, eine L**-Dressur, auf Daily Pleasure mit 68,291 Prozent auf dem fünften Platz ab. Den gleichen Rang belegte sie bei der zweiten Prüfung, diesmal aber mit 70,163 Prozent. Als zweite Ganderkeseerin startete Enya Palm in dieser Klasse: Sie landete auf Frühlingstraum auf Platz 21 (65,684 Prozent) und Rang zwölf (68,374).