Die Fußballer des SV Baris Delmenhorst hatten in den vergangenen Wochen wieder Grund zum Jubeln. (INGO MÖLLERS)

Baris Caki: Das Hauptsächliche ist, dass die Jungs den Ernst der Lage bemerkt haben. Man hat gesehen, dass alles eng beieinander ist und dass wir unten reinrutschen. Man muss sagen, dass die Jungs in den vergangenen Wochen hart an sich gearbeitet haben, gut trainiert haben und mit einer ganz anderen Einstellung ins Spiel gegangen sind. Das hat sich nicht immer über 90 Minuten, aber über die weitesten Strecken gezeigt. Das Fußballerische, was ja sonst immer unsere Stärke ist, ist nicht so durchgekommen. Die Leidenschaft und der Kampfgeist waren aber da, um darüber auch ins Spiel zu finden.

Das stimmt. Das sind spielstarke Gegner, von denen man sagt, dass sie immer in den Top fünf dabei sind. Wir hatten natürlich auch eine Portion Glück. Gegen GVO haben wir aber taktisch gesehen in meinen Augen mit die beste Leistung überhaupt gebracht, weil wir in der zweiten Halbzeit eigentlich gar nichts zugelassen und das clever gespielt haben. Die Einstellung hat’s gemacht.

Wir haben bemerkt, dass die Gegner, wenn sie in die Tiefe gespielt haben und in die Lücken unserer Viererkette gekommen sind, sehr erfolgreich waren und dass unsere Verteidigung dann immer nur langsam hinterhergekommen ist. Als ich das Kommando übernommen habe, habe ich mich dazu entschieden, nicht mit einer Viererkette zu spielen, sondern mit einer Dreierkette und dahinter mit einem typischen Libero. Das gibt uns den Vorteil, dass derjenige, der da hinten spielt – meistens Cumali Tuner, der seine Aufgabe auch wirklich super macht –, zwei, drei Meter hinter den Verteidigern agiert und die Schnittstellenpässe ablaufen kann. Das hat sich bisher sehr gut bewährt. Somit beheben wir eine unserer Schwächen, die wir hatten. Das ist definitiv Punkt Nummer eins. Dadurch lassen wir einfach auch weniger Chancen zu. Punkt Nummer zwei ist, dass die Einstellung passt. Das Arbeiten nach hinten ist einfach besser. Eigentlich sind wir dafür prädestiniert, immer ein bis zwei Tore zu kassieren. Da kann man nicht immer nur der Abwehr die Schuld geben. Da ist das Gesamtverhalten der Mannschaft entscheidend. Das war in den Spielen vorher über weite Strecken nicht okay. In den letzten vier Spielen hat man gesehen, dass es auch anders geht.

In den Phasen hat man natürlich das Gefühl, dass die Mannschaft verunsichert ist, weil die Niederlagen kommen und Negatives auf die Mannschaft einprasselt. Nichtsdestotrotz sage ich immer: Man würde diesen Sport nicht betreiben, wenn man nicht trotzdem positiv bleiben würde. Letztendlich will man sich verbessern. Es hat halt nicht so schnell geklappt. Es waren vier lange Wochen für uns, aber letztlich ist der Erfolg eingetreten, bei einem Großteil der Mannschaft hat es klick gemacht. Man hat gesagt: Unser Potenzial ist ein ganz anderes, aber wir rufen es zurzeit einfach nicht ab. Wir mussten in der Hinsicht an unserer Einstellung arbeiten. Das ist es, was ich den Jungs in der Kabine immer bewusst gemacht habe. Ich habe immer gesagt: Ihr könnt Fußball spielen und in dieser Liga jede Mannschaft schlagen, ihr müsst selbstbewusst und mit der richtigen Einstellung auf den Platz gehen. Das haben sie in den letzten Spielen sehr gut beherzigt. Wir haben versucht, auch in der schlechten Phase immer positiv auf die Jungs einzuwirken.

Das sehe ich auch so. Bei Mannschaften, die oben stehen, haben eher die den Druck. Wir können da eigentlich befreit aufspielen. Dann muss man sehen, was das hergibt. Ich finde, wir müssen unseren Stiefel trotzdem runterspielen, egal gegen wen. Wir müssen Wilhelmshaven nehmen wie jeden anderen Gegner auch. Wir wissen natürlich um die Stärken des Gegners, aber darauf müssen wir uns einstellen. Wir hoffen, dass uns der nächste Coup gelingt. Chancen erarbeiten wir uns immer, meistens mehr als genug. Darum ist es immer erst mal wichtig, den Kasten hinten sauber zu halten.

Zur Person

Baris Caki (33)

ist beim Fußball-Bezirksligisten SV Baris Delmenhorst in der zweiten Saison als Teammanager tätig. Mit seiner Mannschaft ist er seit vier Spielen ungeschlagen. Dadurch hat sich der SVB ins Tabellenmittelfeld vorgeschoben.