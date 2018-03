Manfred Bartsch entwickelte über die Jahre eine Leidenschaft für die Aufgaben eines Stadionsprechers. Zunächst bei Atlas, nun bei der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Manfred Bartsch sitzt in seinem Wohnzimmer, ihn umgeben Utensilien des SV Atlas Delmenhorst. Das Vereinslogo ziert Wimpel, Lampen und Getränkehalter. Der 51-Jährige geht regelmäßig ins Stadion und hört dort seine Stimme vom Band in der Halbzeitpause. Enttäuschung und auch eine Spur Wut klingen in seinen Worten mit, wenn er davon berichtet. Er spricht von Wortbruch seitens des Atlas-Vorstandes. Von Kälte, Respektlosigkeit und einem unfairen Umgang mit ihm. Bartsch war über mehrere Jahre ein durchaus prägender Teil bei den Blau-Gelben. 85 bis 90 Mal agierte er als Stadionsprecher, bis er im August von Heinz Bußmann abgelöst wurde. „Ich hatte das Gefühl, der Vorstand wollte um jeden Preis einen neuen Mann am Mikrofon, auch wenn es nicht sauber geschehen würde. Und ich hatte das Gefühl, dass es nicht passiert wäre, wenn ich im ‚Block H‘ Mitglied gewesen wäre“, vermutet der gebürtige Delmenhorster, der dem Fanclub ‚Blau-Gelb-Reloaded‘ (BGR) angehört.

Diese Vorwürfe kann Atlas-Vorstandsmitglied Tammo Renken nicht nachvollziehen: „Manfred Bartsch hatte uns mitgeteilt, dass er mehrere Monate wegen Krankheit nicht als Stadionsprecher zur Verfügung stehen wird, also mussten wir uns nach einem neuen umschauen. Ich bin dann auf Heinz Bußmann aufmerksam gemacht worden, der dann letztlich die Position des Stadionsprechers übernommen hat“, berichtet Renken. Bei Atlas hege niemand Groll gegen Bartsch, der seine Arbeit immer engagiert und auch gut gemacht habe. Auch dass ein Sprecher einem der Fanclubs zugeordnet werden könne, habe keine Rolle gespielt. „Wir waren mit Manfred sehr zufrieden, aber er stand nun mal nicht mehr zur Verfügung. Und er muss dann auch Verständnis haben, dass wir nicht jemanden für ein paar Spiele bekommen, der nur solange da ist, bis Manfred wiederkommt“, sagt Renken. Atlas habe Bußmann nicht nur einen Platzhalter-Job anbieten können und wollen. „Er macht das ja nicht mal eben für ein paar Partien“, meint Renken.

Dass Bartsch aus gesundheitlichen Gründen ab August vergangenen Jahres, also im Grunde ab Oberligastart, ausgefallen ist, ist unstrittig. Das teilte Bartsch vorab dem Vorstand mit. Doch über ein folgendes Gespräch gibt es verschiedene Aussagen. Laut Bartsch ist ihm versprochen worden, dass er wieder Stadionsprecher sein darf, wenn er wieder gesund ist. Explizit nennt er Vorstandsmitglied Thomas von Rönn. „Er sagte: ‚Fahr erst mal in Kur. Wenn du wiederkommst, liegt die Entscheidung in deinen Händen‘. Das hat mich sehr gefreut“, berichtet Bartsch. Im Zuge dieser Aussage habe er seine auf Band gesprochenen Werbetexte, die in der Halbzeit von Atlas-Spielen laufen, auf einer SD-Karte übergeben. „Mit dem Wissen, dass ich wieder auf meinen Posten zurückkommen kann, habe ich Atlas erlaubt, diese Aufnahmen zu verwenden“, sagt Bartsch. Nun fühle er sich hintergangen. Atlas habe ihm diese Aufnahmen „herausgeleiert“.

Eine Woche sei er in Kur gewesen, da habe ihm ein BGR-Mitglied einen Text geschickt, dass Atlas einen neuen, dauerhaften Stadionsprecher habe. „Ich wahr sehr enttäuscht. Menschlich. Das war eine schmutzige Sache. Sie haben mir Versprechungen gemacht, um an die Texte von mir zu kommen“, betont er. Bartsch vermutet, dass seine Demission auch mit einer finanziellen Forderung zusammenhängt. „500 Euro pro Spielserie wollte ich gerne als kleine Aufwandsentschädigung haben“, sagt Bartsch. Ihm sei zu Ohren gekommen, dass der Verein das Gerücht verbreitete, er habe 500 Euro pro Monat verlangt.

Renken dementiert das. Auch er habe von den finanziellen Forderungen nur über Dritte gehört, eine Rolle gespielt habe das bei der Besetzung des Stadionsprechers nicht. Schlicht und ergreifend praktische Gründe hätten zur Umbesetzung geführt, wiederholt Renken: „Bis Manfred sich krankheitsbedingt abgemeldet hat, haben wir keinen neuen Sprecher gesucht. Dann mussten wir handeln und haben Heinz Bußmann gefunden und sind sehr froh, mit ihm jemanden zu haben, der das gut macht.“ Strategische Gründe lagen demnach laut Renken nicht vor. Seines Wissens sei Bartsch auch nie auf den Vorstand zugekommen, um seine Enttäuschung vorzutragen beziehungsweise eine Aussprache zu suchen.

Ob es zu einer solchen noch kommt, ist ungewiss. „Ich habe damit abgeschlossen“, sagt Bartsch, der seine Sprecherqualitäten nun bei einem anderen Verein zeigt: Bei den A-Junioren der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg in der Junioren-Handball-Bundesliga.