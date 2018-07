Erde statt Rasen: Der im Markierungsmittel enthaltene Unkrautvernichter hat einen erheblichen Schaden angerichtet. Wie und vor allem wann dieser behoben wird, steht noch in den Sternen. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Das Stadion an der Düsternortstraße sowie ein Nebenplatz auf der Anlage bleiben wegen Auffälligkeiten an der Grasnarbe gesperrt (wir berichteten). Wie lange das so bleibt, weiß niemand genau. Für die Fußballvereine, die das Stadion und die Nebenplätze nutzen, kommt die Sperrung inmitten der Vorbereitung jedenfalls einer mittelschweren Katastrophe gleich. Und in den Köpfen der Verantwortlichen schwirrt eine Frage wohl besonders herum: Ist das Stadion zum nahenden Saisonbeginn wieder nutzbar?

Der Fußball-Oberligist SV Atlas ist einer von fünf Klubs, der seine Heimspiele auf der Anlage austrägt – neben dem SVA sind das außerdem Tur Abdin, KSV Hicretspor, RW Hürriyet und die Damen des TV Jahn. „Ich habe am Mittwoch länger mit der Stadt telefoniert. Die Verlängerung der Sperrung ist nachvollziehbar“, meint Bastian Fuhrken, Sport-Vorstand beim SVA. In der auf den zwei Plätzen aufgetragenen Markierungsfarbe waren Herbizide – chemischer Unkrautvernichter – enthalten. Diese haben für die Schäden gesorgt. Allerdings ist die genaue Zusammensetzung weiterhin unklar, sodass die Stadt die Landwirtschaftskammer Niedersachsen eingeschaltet hat. Fuhrken: „Es sind gerade Ferien, das wird sicher noch etwas dauern.“

Der Sport-Vorstand der Blau-Gelben geht – Stand jetzt – davon aus, dass die Fußballerinnen des TV Jahn ihre Partie in der ersten Runde des DFB-Pokals am 12. August keinesfalls im Stadion austragen können. Eine Woche später soll dann der SVA das erste Heimspiel der Oberliga-Saison gegen den VfV Hildesheim bestreiten. Fuhrken sieht diese Begegnung ebenfalls gefährdet. Auf jeden Fall setzen sich die Verantwortlichen des SVA nächste Woche zusammen, um über alternative Spielorte in Delmenhorst zu sprechen. Einfach wird das jedoch nicht. Schließlich muss die Ausweichanlage die Oberliga-Standards erfüllen und für einen Fan-Ansturm gewappnet sein. „Hildesheim ist Regionalliga-Absteiger. Außerdem gehörte das erste Heimspiel der Saison zuletzt zu den drei, vier am besten besuchten Begegnungen. Und natürlich müssen wir auch schauen, wo Kapazitäten frei sind“, erklärt Fuhrken und ergänzt: „Ich hoffe, dass sich alles schnell klärt. Die Person, die weiß, welche Substanzen in der Markierungsfarbe waren, soll sich bitte melden. Das wäre mein Wunsch.“

Die Fußballer der Blau-Gelben kriegen von dem ganzen Hick-Hack nur wenig mit. Sie trainieren ganz normal, wenngleich nicht immer auf der Stadionsportanlage. Fuhrken: „Unser Anspruch ist es, ihnen Ruhe zu geben. Weder bei der Ersten noch bei der Zweiten ist eine Einheit ausgefallen.“ Alle Vereine aus dem Stadion hätten das Glück, dass es in Delmenhorst Anlagen gebe, die nicht zu 100 Prozent ausgelastet sind. Dass die Stadt die Plätze gut pflegt, ist laut des Sport-Vorstands ein weiterer Vorteil. Damit die Kicker normal trainieren können, schrubben die Betreuer und Helfer viele Extra-Stunden: Trainieren die Blau-Gelben beispielsweise auf der Anlage des Delmenhorster TB, karren die Ehrenamtlichen das Equipment vom Stadion zum DTB-Platz und wieder zurück. „Die erste Mannschaft hat nur sieben oder acht freie Tage diesen Monat. Mit dem Equipment kann man einen kleinen Transporter füllen, der Aufwand ist also groß“, erzählt Fuhrken, „ich muss ein Dank an alle Helfer und Betreuer aussprechen.“

Die Auswirkungen der Stadionsperrung bekommen allerdings nicht ausschließlich die Fußballer zu spüren. Betroffen sind ebenfalls die Leichtathleten. Ihr Problem: Sie haben nahezu keine Ausweichmöglichkeiten. Vorbereitung auf Turniere? Kaum möglich. Zweites Abendsportfest? Abgesagt. Regionalmeisterschaften? Gefährdet. Entsprechend groß ist der Frust bei den Athleten und auch beim NLV-Kreis Delme-Hunte. „Dieser Imageverlust wird uns wahrscheinlich noch Jahre begleiten. Wir Leichtathleten brauchen die Kunststofffläche, vornehmlich die Laufbahn“, schreibt der Kreis-Vorsitzende Wolfgang Budde auf der Homepage.