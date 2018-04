Rebecca Horstmann vom RV Ganderkesee startet mit ihrem Wallach Friend of mine bei einem Sichtungsturnier zum „Preis der Besten“ in Hagen. (Mirka Nilkens)

Landkreis Oldenburg. Die ersten Turniere haben die Reiter schon absolviert, doch mit diesem Wochenende nimmt die Sommer-Saison erst richtig Fahrt auf. Schließlich besuchen diverse Sportler aus dem Delmenhorster Umland für sie bereits zum Teil wegweisende Veranstaltungen: Sechs Reiter starten bei einem internationalen Vielseitigkeitsturnier im niederländischen Oudkarspel. Vielseitigkeits-Weltmeisterin Sandra Auffarth nimmt in Bad Oeynhausen am Springparcours des Championats der Berufsreiter teil. Rebecca Horstmann und Enya Palm wurden derweil für ein Dressur-Sichtungsturnier in Hagen am Teutoburger Wald nominiert.

Für Rebecca Horstmann vom RV Ganderkesee geht mit der Veranstaltung in Hagen nun ihre erste Saison in der Altersklasse der Jungen Reiter richtig los. Für sie und ihren Wallach Friend of mine (Fridolin) kann der erste Auftritt außerhalb der Halle bereits sehr wichtig werden. Schließlich steht bei dem Sichtungsturnier die Nominierung zum „Preis der Besten“ auf dem Spiel. „In den vergangenen zwei Jahren habe ich den bei den Junioren gewonnen. Gewissermaßen ist das auch schon ein Wegweiser für die Europameisterschaften“, meint die 18-Jährige.

Die Bundestrainer haben insgesamt 15 Duos aus ganz Norddeutschland nach Hagen eingeladen. Dieses ausgewählte Feld verleitet Horstmann sogar dazu, von einer Meisterschaft für die Dressurreiter aus dem Norden zu sprechen. „Das ist sehr wichtig. Aber wir sind gut vorbereitet und ich merke, dass Fridolin sich draußen deutlich wohler fühlt als in der Halle. Am Ende entscheidet auch die Tagesform, aber ich bin guter Dinge“, betont Horstmann. Sie greift am späten Sonnabendnachmittag in das Turnier ein. Wer sich schlussendlich für den „Preis der Besten“ qualifiziert, entscheiden die Bundestrainer. Selbstverständlich orientieren sie sich dabei auch an den Ergebnissen, aber eben nicht ausschließlich. Horstmanns Vereinskollegin Enya Palm startet auf ihrem Pferd Frühlingstraum in der Altersklasse der Ponyreiter.

Während die Turniere der zwei Dressurreiterinnen erst noch beginnen müssen, haben die Vielseitigkeitsreiter in Oudkarspel bereits ihre ersten Durchgänge absolviert – tatsächlich starteten sie sogar mit der Dressur. Bei der kurzen Zwei-Sterne-Prüfung (CIC**) ist der RV Ganderkesee gleich mit zwei Reitern vertreten: Cord Mysegaes und Pauline Knorr. Erstgenannter landete bei der Dressur auf Dekorateurin Baumeister mit 69,38 Prozent – gleichbedeutend mit 30,60 Minuspunkten – auf dem dritten Platz.

Für die 22-jährige Pauline Knorr reichte es dagegen nicht zu einer Platzierung unter den ersten Zehn. Auf ihrem Wallach Wilbert erhielt sie 61,87 Prozent und schloss die erste Prüfung mit 38,10 Minuspunkten auf dem 14. Rang ab. „Etwas spannige Dressur. Ein Wechsel gemacht, wo er nicht hinsollte, aber für das Erste in Ordnung“, teilte die 22-Jährige über Instagram mit. Mit ihrem zweiten Pferd Starlight nimmt sie noch an der langen Zwei-Sterne-Prüfung teil (CCI**). Sowohl für Mysegaes als auch Knorr geht es diesen Sonnabend mit den Geländeritten weiter.

Für die lange Ein-Sterne-Prüfung (CCI*) haben derweil Nina-Carlotta Meiners vom RV Ganderkesee und Loort Fleddermann vom RC Hude genannt. Die Dressur lief für Fleddermann schon mal äußerst vielversprechend. Mit 70,68 Prozent und 29,30 Minuspunkten wurde der Huder auf Obella Zweiter. Von den Wertungsrichtern erhielt Meiners für ihre Darbietung auf Emmi M 64,77 Prozent und schloss die erste Prüfung damit auf Rang 14 ab. In den Geländeritt am Sonnabend startet sie mit 35,20 Minuspunkten.

Bei der Pony-Vielseitigkeit CCIP** hat Marie Schreiber vom RV Ganderkesee offenbar gute Chancen. Immerhin verpasste sie in der Dressur auf Cool Man den Sieg als Zweite mit 73,86 Prozent und 26,10 Minuspunkten nur knapp. Auf Diabas landete sie mit 66,70 Prozent dagegen auf dem 14. Rang – 33,30 Minuspunkte nehmen sie in das Gelände mit.

Sandra Auffarth hatte ihren ersten Auftritt in Bad Oeynhausen bereits diesen Donnerstag. Die erste Qualifikation zum Deutschen Championat der Bundesreiter, eine Springprüfung der Klasse S**, beendete sie auf Nupafeed‘s La Vista ohne Fehler auf dem elften Rang. Mit ihrem zweiten Pferd Landlord verpasste sie eine Platzierung derweil. Das Duo des RV Ganderkesee blieb zwar fehlerlos, musste sich aber mit Platz 20 zufriedengeben.

Wesentlich besser lief es für Auffarth und Landlord am Freitag bei der zweiten Qualifikationsrunde, einer S***-Springprüfung mit Stechen: Die beiden hängten sich die bronzene Schleife um. Mit Nupafeed‘s La Vista sammelte sie dagegen acht Fehlerpunkte und landete auf Platz 27. Das Championats-Finale beginnt diesen Sonnabend um 15.30 Uhr.