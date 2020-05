Sebastian Rabe gehört seit Jahren zu den Leistungsträgern bei der TS Hoykenkamp und machte schon diverse Auf- und Abstiege mit. 114 Treffer erzielte er in elf Spielen in dieser Saison. (INGO MÖLLERS)

Hoykenkamp. Sportlich hatten es die Handballer der TS Hoykenkamp in der Landesklasse Nord knapp verpasst, den Aufstieg in die Landesliga zu bewerkstelligen. 26:8 Punkte und Platz drei stand am Ende nach Abbruch der Spielzeit für die Sieben von Coach Lutz Matthiesen, die aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen wurde, zu Buche. Damit hätte die Turnerschaft mit ihrem in der kommenden Spielzeit für diese Ebene hochkarätig besetzten Kader in der Landesklasse antreten müssen. Doch nun kam die frohe Kunde für die Landkreisler: Die HSG Neuenburg/Bockhorn, die die Landesklasse in dieser Spielzeit auf Platz eins abschloss, verzichtet auf das Aufstiegsrecht. Damit gehen neben der Zweitvertretung des Elsflether TB auch die Hoykenkamper hoch. „Da haben wir überhaupt nicht mit gerechnet, vielleicht ein klein bisschen gehofft“, sagt Hans-Georg Ahrens, Handball-Abteilungsleiter in Hoykenkamp. Er habe davon gelesen, dass der Trainer der HSG Neuenburg/Bockhorn in einem Interview nach Saisonabbruch auf Fragen nach dem Aufstieg ausweichend antwortete. So entstand eine kleine Restchance, die nun real wurde.

Die Turnerschaft setzt damit auch die Serie mit Auf- und Abstiegen fort: Aus der Landesliga stieg die TSH 2016/17 in die Verbandsliga auf. Es folgten zwei Abstiege bis in die Landesklasse und nun geht es in die andere Richtung weiter. Dass ein weiterer Aufstieg folgt, ist nicht ganz unwahrscheinlich. Ohne despektierlich zu sein, kann man die Hoykenkamper mit Fug und Recht als Fahrstuhlmannschaft bezeichnen.

Andre Haake spielte in dieser Saison in der Oberliga bei der TSG Hatten-Sandkrug und übernimmt zur kommenden Spielzeit das Amt des Spielertrainers bei der TS Hoykenkamp. (Björn Hake)

Als Spielertrainer übernimmt Andre Haake von Lutz Matthiesen zur kommenden Saison. Haake war zuletzt in der Oberliga bei der TSG Hatten-Sandkrug aktiv und spielte zuvor bei der HSG Delmenhorst Ober- und Verbandsliga. An der Delme fungierte er bereits als Spielertrainer. Hinzu kommen weitere schon für die Landesliga eher überqualifizierte Akteure wie Ole Goyert und Stefan Timmermann, die noch bis März in der Oberliga spielten, Timmermann dabei als Stamm-Rechtsaußen. Hinzu kommt mit Tim Streckhardt ein weiterer Oberliga-Außen: Haake bringt ihn aus Hatten mit. Neben Goyert und Timmermann wird auch Torben Sudau, bei der HSG Delmenhorst jahrelang auf der Rückraumposition zu Hause, regelmäßig auf der Platte stehen. Bereits in Delmenhorst fungierte er als Stand-by-Spieler, da er aus privaten Gründen nicht mehr so viel Zeit in der Halle verbringen kann und will. „Er hat zugesagt, mitzumachen, soweit er kann“, berichtet Ahrens. Von der Zweitvertretung der HSG wechselt mit Tobias Schenk ein Kreisläufer und Abwehrexperte innerhalb der Landesliga zur Turnerschaft. „Wir haben viele oberliga-erfahrene Spieler dabei und gehören dadurch zu den Favoriten in der Landesliga in der kommenden Saison. Ein Aufstieg wäre natürlich schön. Wir wollen in der Landesliga auf jeden Fall oben mitspielen. Da haben wir auch das Zeug zu“, blickt Ahrens voraus.

Der Aufstieg sei auch für die Zuschauer wichtig, da nun spannende Spiele warten. „Ich sag mal so: In der Landesklasse wären das eher langweilige Spiele geworden, dafür sind unsere Spieler dann zu gut. Und dann wären auch die Zuschauer weggeblieben“, meint Ahrens.

Die Kaderplanung ist derweil noch nicht abgeschlossen. Die Hoykenkamper sind noch in Gesprächen mit Linkshändern. Neben Timmermann, der voraussichtlich die Halbposition übernimmt, verfügen die Hoykenkamper mit Streckhardt über einen starken Linkshänder. „Tim ist ein guter Rechtsaußen, aber auf Halb haben wir auf der Seite nur Timmermann“, ordnet Ahrens ein.

Wann genau und in welcher Konstellation die neue Saison in der Handball-Landesliga startet, ist aufgrund der Corona-Pandemie noch ungewiss. „Wenn sich der Trainingsstart weiter verschiebt, ist auch eine weitere Aufteilung der Landesliga möglich, sodass es dann weniger Spiele gäbe“, berichtet Ahrens. Aktuell gibt es in der Region zwei Landesligen: Bremen und Weser-Ems. Im Gespräch ist eine Dreiteilung. Klar ist jedoch schon, das berichtet Ahrens nach einem Gespräch mit Jens Schoof, Vizepräsident beim Handballverband Niedersachsen und für den Spielbetrieb zuständig, dass Hoykenkamp in eine Staffel mit der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg und der HSG Delmenhorst II kommt. „Bookholzberg spielt auch oben mit. Das wird ein harter Kampf“, erwartet Ahrens, der sich auf die Derbys freut.