Horneburg. Die Leistungskurve zeigt weiter nach oben: Mit einem 26:26 (12:12) kehrten die Handballer des TV Neerstedt aus Horneburg zurück. Trainer Andreas Müller konnte zum ersten Male den genesenen Eike Kolpack über einen längeren Zeitraum einwechseln, mit ihm gewann das Neerstedter Spiel enorm an Gefährlichkeit. „Eike ist von seinem Vermögen her natürlich ein besonders wertvoller Spieler, der unsere jungen Akteure gut führen und ihnen auf dem Spielfeld Sicherheit geben kann. Dadurch senken wir auch unsere Quote an Fehlwürfen oder technischen Fehlern“, freute sich der engagierte Coach über den Punktgewinn beim VfL, haderte aber auch gleichzeitig mit drei verworfenen Siebenmetern. Die Grün-Weißen stehen nun mit 5:3-Punkten auf Rang vier in der Verbandsliga Nordsee.

Bis zum 4:3 (10.) für den Gastgeber gestalteten die Teams das Match ausgeglichen, dann jedoch zog das Team von Andreas Löhden durch vier Treffer in Folge mit 8:3 in Front (13.). Mit einer Auszeit unterbrach Andreas Müller den Rhythmus der Horneburger und brachte sein Team wieder auf Kurs. Über 8:11 (19.)ckam der TVN durch Tore von fünf verschiedenen Schützen wieder heran und ging sogar selbst das erste Mal durch Kevin Pintscher in Führung (28.). Kolpack vergab kurz vor dem Wechsel jedoch einen Strafwurf, sodass die Müller-Sieben ein 12:12 mit in die Kabine nahm.

Nach der Pause ging Neerstedt sogar mehrfach in Führung, konnte diese jedoch nicht behaupten und lag zwei Minuten vor dem Schlusspfiff beim 23:25 mit zwei Toren in Rückstand. In den letzten dreißig Sekunden schenkte Horneburg dem TV Neerstedt quasi den einen Punkt, weil das Team bei einem technischen Fehler den Ball nicht sauber an Ort und Stelle ablegte. Der Horneburger Björn Meyer erhielt dafür die Rote Karte und Neerstedt den Strafwurf. Dies sieht die Regel für die letzten dreißig Sekunden einer Partie vor. Marcel Behlmer verwandelte eiskalt zum 26:26-Endstand.

Andreas Müller war mit dem Remis zufrieden: „Wir sind schlecht gestartet, haben aber eine große Moral gezeigt und hätten zur Pause schon führen können. Die zweite Halbzeit bedeutete ein Kampfspiel, in dem es stets sehr eng zuging. Herausragend agierte bei uns im zweiten Durchgang unser Torwart Kevin Pecht, der uns gerade zum Ende mit etlichen starken Paraden im Spiel hielt.“ Sein Team zeigte sich glücklich, den einen wertvollen Punkt mitgenommen zu haben.