Die Volleyballer der VG Delmenhorst-Stenum nähern sich langsam, aber sicher ihrer Form aus der Vorsaison an. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Die Volleyballer der VG Delmenhorst-Stenum sind nach ihrem ersten Saisonsieg in der Oberliga angekommen. Das Team von Trainerin Susanne Schalk setzte sich nach vier deprimierenden Niederlagen in Folge in eigener Halle gegen die TG Wiesmoor mit 3:2 durch und setzte auch im zweiten Spiel gegen das Spitzenteam des TuS Bersenbrück Akzente. Am Ende reichte es allerdings nicht ganz und so stand eine knappe 2:3-Niederlage auf dem Spielberichtsbogen.

VG Delmenhorst-Stenum – TG Wiesmoor 3:2 (25:16, 22:25, 25:20, 22:25, 15:10). Trotz der angespannten Lage im Trainingsumfeld gingen die Hausherren mit viel Selbstvertrauen in die erste Begegnung des Tages. Mit druckvoll und platziert geschlagenen Angaben drängten sie Wiesmoor von Beginn an in die Defensive. Vor allem Maik Hägermann konnte sich hier frühzeitig auszeichnen. Nach dem relativ schnell gewonnenen ersten Satz sollte es fortan ein Auf und Ab im Leistungsbild der VG-Mannen von Coach Schalk geben. Wurden die Angaben nicht mehr so gut serviert, hatte der Gast weniger Probleme, sein eigenes Angriffsspiel aufzubauen, und das wiederum stellte die Gastgeber vor Probleme. Da wurde dann auch zu viel Risiko eingegangen. Offensichtlich waren wieder die vier Niederlagen im Kopf der VG-Spieler, die plötzlich mit weniger Selbstvertrauen, aber auch mit deutlich zu wenig Konzentration die Sache angingen. Folglich wechselten die Satzgewinne hin und her und der Tiebreak musste die Entscheidung bringen. Hier rafften sich die Schalk-Schützlinge aber wieder auf und plötzlich kamen auch wieder die gefährlichen Aufschläge besser. Das junge Team der TG hatte dem nur noch wenig entgegenzusetzen, sodass am Ende ein relativ ungefährdetes 15:10 der VG den ersten Saisonsieg bescherte.

VG Delmenhorst-Stenum – TuS Bersenbrück 2:3 (25:18, 25:17, 20:25, 19:25, 8:15). Mit dem ersten Sieg im Rücken gingen die Hausherren gestärkt in die Partie gegen den Tabellenzweiten aus Bersenbrück. Das ehemalige Regionalliga-Team wurde in den ersten beiden Durchgängen quasi aus der Halle geschossen. Nachdem die Angaben immer wieder auf die Schwachpunkte des Gästeteams geschlagen worden waren, hatte auch der VG-Block wenig Mühe, die Angriffsbemühungen der Gäste zu unterbinden. Mit Libero David Rüdiger hatten die Hausherren zudem einen starken Rückhalt in Annahme und Abwehr in den eigenen Reihen.

Die Delmenhorster gestalteten die Angriffe variabel und hätten nach zwei deutlichen Satzgewinnen den Sack eigentlich nur noch zumachen müssen. Und so kam es, wie es eigentlich kommen musste: Nachdem die VG zwei bis drei Angriffe hintereinander knapp ins Aus geschlagen hatte, witterten die Gäste Morgenluft und kamen zurück ins Spiel. „Wir haben Bersenbrück durch unsere Fehler erst wieder aufgebaut“, meinte Trainerin Susanne Schalk nach dem 20:25 im dritten Satz. Im vierten Abschnitt war dann zusätzlich der Kräfteverschleiß im Team des Gastgebers zu spüren, sodass auch im zweiten Spiel des Tages der Tiebreak entscheiden musste. Hier aber waren die VG-Mannen endgültig platt und Bersenbrück hatte wenig Mühe, den Sieg einzufahren. Trotzdem war Trainerin Schalk recht zufrieden mit der Vorstellung ihrer Mannschaft. „Wir nähern uns langsam der Form aus der Vorsaison an, was sehr positiv ist und uns Hoffnung für die weiteren Aufgaben gibt“, sagte Schalk.

Bereits am kommenden Sonntag müssen die Oberliga-Volleyballer zur VSG Ammerland II. Der Vorjahresmeister hat bisher auch noch nicht so recht in die Saison gefunden, rangiert lediglich auf dem sechsten Rang und steht damit nur einen Platz besser als die Schalk-Schützlinge da. Ob es bei denen allerdings am traditionell ungünstigen Sonntagmorgen zu einer zwingend notwendigen Leistungsexplosion kommen wird, bleibt abzuwarten.

VG Delmenhorst-Stenum: Schröder, Sanders, Carus, Bode, Wahle, Rüdiger, Müller, Förstermann, Marks, Hägermann, Doig, Riewe, Hoffmann.