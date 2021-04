Tim Coors und die HSG Delmenhorst nehmen in der kommenden Saison einen neuen Anlauf zum Aufstieg. (INGO MÖLLERS)

Mit der Planungssicherheit ist das auch im Amateursport momentan so eine Sache. Eine ziemlich komplizierte Sache. Das gilt unter anderem für den Handball. Hier hat der niedersächsische Verband (HVN) aktuell die Aufstiegsspiele zur 3. Liga auf der Agenda, für die sich interessierte Mannschaften aus den Oberligen melden können. Wie genau der Modus der Aufstiegsrunde gestaltet wird, wollen die Verbandsverantwortlichen nach dem Meldeschluss gemeinsam mit den Vereinen erörtern. Hierfür müsse man erst wissen, wie viele Mannschaften tatsächlich teilnehmen wollen, heißt es. Festgelegt ist in diesem Zusammenhang also noch nichts.

Die Männer der HSG Delmenhorst haben derweil bereits beschlossen, dass sie nicht um den Aufstieg mitspielen werden (wir berichteten). Der Klub sieht die Vorbereitungszeit einfach als zu kurz an. Sechs Wochen in der Halle und auch im Außenbereich wären nötig, rechnet der Vereinsvorsitzende Jürgen Janßen vor. Diese Zeit zu bekommen, ist schlichtweg nicht mehr möglich. Da die Inzidenzzahl in Delmenhorst zu hoch ist, hat die Stadt der HSG keine Ausnahmegenehmigung erteilt – wofür Jürgen Janßen auch Verständnis hat. „Damit ist die Sache für uns erledigt. Da brauchst du nicht mehr nachfragen“, stellt er klar. Aufgrund einer zu kurzen Vorbereitung ein hohes Verletzungsrisiko einzugehen, komme nicht infrage. Schließlich seien auch alle berufstätig. „Das ist uns zu gefährlich. Wir haben keine Lust, wegen der Aufstiegsspiele eine neue Mannschaft zusammenzusuchen. Das ist es nicht wert. Die Gesundheit geht vor, das muss man klipp und klar sagen“, betont Janßen.

Wenn die Voraussetzungen stimmen würden, hätten die Delmenhorster durchaus Interesse an einer Teilnahme gehabt. „Wir haben es erst mal der Mannschaft überlassen, ob sie überhaupt gewillt ist“, berichtet Janßen. Danach habe man die formalen Bedingungen zusammengetragen: Durchführungsbestimmungen, Corona-Verordnungen, Forderungen des Verbandes. Letzten Endes war eben die fehlende Zeit der ausschlaggebende Faktor. Finanziell hätte es keine Probleme gegeben, erklärt Janßen. Auch die nötigen regelmäßigen Corona-Tests hätte die HSG aus eigener Tasche bezahlt. „Aber es ist nicht abzusehen, wann wir wieder in die Halle kommen“, verweist der Vorsitzende auf die unklare Perspektive.

Neuzugänge sind geplant

Deshalb hätte eine Teilnahme an den Aufstiegsspielen keinen Sinn ergeben, meint auch Trainer Jörg Rademacher. Die Gesundheit seiner Spieler stehe für ihn immer im Vordergrund. „Wir wollten keine Hauruckaktion machen, sondern wollen die Jungs generell wieder auf ein Fitnesslevel bringen, mit dem Leistungssport möglich ist“, sagt der HSG-Coach. Er würde sich schon darüber freuen, wenn zumindest mal wieder Training in Kleingruppen erlaubt wäre.

In der kommenden Spielzeit nehmen die Delmenhorster dann einen neuen Anlauf. Das Team wolle ja aufsteigen, bemerkt Jürgen Janßen. Dass alle Spieler für die nächste Saison ihre Zusage gegeben haben, unterstreicht diese Ambitionen. „Ein, zwei Positionen würden wir gerne noch doppelt besetzen. Da wird noch was passieren, wir sind in Gesprächen“, erklärt Janßen. Vor allem gehe es darum, für Entlastung zu sorgen, gerade auch während der Partien. Zudem könnten zwei, drei Akteure aus der Jugend nachrücken, die sich schon mal an den Herrenbereich gewöhnen sollen. Die Delmestädter denken hier bereits perspektivisch. Mittelfristig sollen die Talente die älteren Spieler ersetzen können. „Da muss man jetzt schon vorbauen“, verdeutlicht Janßen

Jörg Rademacher ergänzt, dass man durch den Verzicht auf die Aufstiegsrunde hinsichtlich der Planung für die nächste Saison nun „definitiv Zeit gewonnen“ habe. „Wir wollen den Kader ein bisschen breiter aufstellen und können uns jetzt in Ruhe umsehen“, sagt der Coach. Die potenziellen Neuzugänge müssten aber „immer ins Modell und in die Mannschaft passen“. Zudem ist ihm wichtig, dass sie „charakterlich einwandfrei“ sind. „Es wäre mir auch ganz lieb, wenn man sie mal live in der Halle sieht“, bemerkt Rademacher. Dass der jetzige Kader zusammenbleibt, sei auf jeden Fall schon mal ein enormer Vorteil.

Zur Sache

Auch SG Achim/Baden verzichtet

Genau wie die HSG Delmenhorst wird auch die SG Achim/Baden nicht an den geplanten Aufstiegsspielen zur 3. Liga teilnehmen. Das bestätigte Cord Katz, Teammanager des Handball-Oberligisten. „Der Aufwand wäre erheblich“, begründet Katz die Entscheidung, die der Verein gemeinschaftlich beschlossen habe. „Man würde in ein Risiko gehen, auch bei den Sponsoren. Die 3. Liga muss man erst einmal stemmen. Eventuell steht man am Ende mit leeren Händen da. Das macht für uns keinen Sinn“, betont der Teammanager. Somit ist nun Fakt, dass die SG in der kommenden Spielzeit weiter in der vierthöchsten Spielklasse an den Start geht.