Die A-Junioren der HSG Delmenhorst haben mit Dag Rieken einen Coach, der bereits Herrenteams in der Oberliga trainiert hat. Hier sind die Delmestädter gut aufgestellt. (INGO MÖLLERS)

Aktuell ruht der Handball aufgrund der Corona-Pandemie. Die mit dem Lockdown verbundenen Kontaktbeschränkungen machen Jens Hafemann die Arbeit damit schwerer, als sie ohnehin schon ist. Der Ur-Deichhorster wurde bei der jüngsten Jahreshauptversammlung der HSG Delmenhorst in den Vorstand gewählt. Er ist dort für den Bereich Jugend verantwortlich und hat bereits Mitstreiter gefunden, um sein Ziel zu erreichen: Die Jugend für den Handball zu begeistern. „Das wird aber nicht in ein paar Monaten gehen, sondern braucht mindestens zwei oder drei Jahre“, mahnt Hafemann. Diese Aufgaben könne der Verein nur gemeinsam erreichen. „Alleine geht das nicht. Mit Lara Winkelmann und Jonas Meissner zeigt sich, dass die Jungen mitarbeiten wollen. Wir empfangen alle, die mitmachen wollen, mit offenen Armen. Für Vereine wie die HSG ist es jetzt auch eine große Chance, Leute zu gewinnen“, meint Hafemann. Neben den beiden jungen HSG-Handballern unterstützt mit Jörg Schröder der Vorgänger Hafemanns das Projekt.

Die HSG hat gute Voraussetzungen für einen Handballstandort: „Wir haben einen guten Namen und den müssen wir nutzen. Wir müssen klar machen, dass wir leistungsorientiert spielen wollen, auch im Jugendbereich. Das Ziel ist es, mit den A-Junioren in die Bundesliga zu kommen. Diese Perspektive sollten wir jungen Spielern geben“, kündigt Hafemann an. Die Qualifikation klappte in diesem Jahr nicht ganz, die HSG unterlag dem VfL Horneburg in zwei Entscheidungsspielen deutlich, doch alleine die Qualifikation für diese war ein Schritt nach vorn. „Wir haben da gemerkt, dass die Aussicht Bundesliga bei den Unternehmen vor Ort zieht. Da ist schon Interesse zur Unterstützung vorhanden“, berichtet er.

Trainerausbildung verbessern

Die Handballer der Delmestadt haben, wie viele Vereine sportartenübergreifend, das Problem, Kinder und Jugendliche von ihrem Angebot zu überzeugend. Das Freizeitverhalten verändert sich, der Online-Sektor wird immer bedeutender. „Es ist die Frage, wie man Jugendliche in Bewegung bekommt – im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ein gesellschaftliches Thema. Ich persönlich weiß, wie toll Sport ist und was der Handball und der Verein einem geben können. Man muss sich nur anschauen, was die HSG bietet, beispielsweise die Fahrt nach Schloss Dankern, eigene Turniere und Beachhandball. Vereine haben großes Potenzial, und die Gesellschaft lebt von Vereinen. In der Pandemie gerade sieht man, wie einsam es werden kann“, sagt Hafemann.

Aktuell stellt die HSG keine weibliche A- und keine männliche C-Jugend. „Das muss ein Warnzeichen sein“, sagt Hafemann. Es sollen wieder alle Jahrgänge besetzt und generell mehr Kinder und Jugendliche in Delmenhorst zum Handball gebracht werden. „Wir sprechen nach und nach mit allen Betreuern und Trainern sowie den Mannschaften ohne die Trainer, um den Status Quo abzufragen. Wir wollen herausfinden, was schon gut funktioniert und was nicht. Was muss sich verbessern? Auf jeden Fall wollen wir den Trainern Unterstützung bieten, sich zu verbessern. Denn nur mit guten Trainern funktioniert es, Kinder und Jugendliche zu begeistern. Die Trainerausbildung ist elementar, um den Kindern ein entsprechendes Niveau zu bieten“, erklärt Hafemann. Ein Beispiel ist Dag Rieken, der vor einigen Monaten die A-Junioren übernommen hat. Der Handballlehrer coachte bereits Herrenteams in der Oberliga. „Er ist ein Leuchtturm“, meint Hafemann.

Kooperation im Stadtgebiet

Er will den Fokus auf Leistungshandball bereits in der Jugend legen, das solle die HSG mehr herausstellen. „Wenn wir das Niveau erhöhen, kommen auch Erfolge. Und die tragen sich weiter. Die Spieler im Verein sollen begeistert sein und ihre Freunde überzeugen, auch zum Handball zu kommen. Wir wollen auch präsenter in Kindergärten und Schulen sein. Ein Verein wie der unsere lebt von den Eigengewächsen. Wir müssen interessant für Talente aus der Region sein und dafür sorgen, dass diese dann den Übergang in die Herren- und Damenteams schaffen“, erzählt Hafemann.

Er will ein durchgängiges Profil in der Jugend etablieren. „Das fängt schon bei den Minis, der E- und der D-Jugend an. Da werden die Basics gelegt. Da braucht man entsprechende Trainer. In der C-Jugend fangen dann Technik und Taktik an. Es sollen gemeinsam Vorgaben entwickelt werden, was die Spieler wann können müssen. Wir müssen da den Leistungsgedanken mehr einbringen. Es geht natürlich nicht nur um Leistung, aber Leistungssport hat eine große Sogwirkung, wodurch man insgesamt mehr Mitglieder bekommt“, fordert Hafemann. Es gelte, Wert auf individuelle Fähigkeiten der Talente zu legen und diese zu fördern. „Wir wollen das unterstützen, damit der Einzelne nicht in einem System untergeht. Wir werden immer profitieren, wenn wir Talente besser machen. Das ist ganz wichtig. Dabei darf der Spaß natürlich nicht verloren gehen. Wir brauchen die Leistungsspieler, die in der Oberliga helfen, aber auch die Breitensportler, die nur einmal in der Woche trainieren und mit den Kumpels in der Vierten spielen wollen“, betont Hafemann.

In der Region ist die Konkurrenz groß, beispielsweise in Oldenburg und Bremen. „Wir sollten zu den Nachbarvereinen ein gutes Verhältnis pflegen. Wir haben auch einen Vorteil gegenüber dem HC Bremen. Die haben sich eine tolle Position erarbeitet, in dem sie regelmäßig Jugend-Bundesliga spielen. Aber in Bremen geht das in der Sportlandschaft unter, gerade gegenüber Werder Bremen zum Beispiel. Da haben wir in Delmenhorst eine andere Präsenz in der Öffentlichkeit“, sagt Hafemann. Auch die Kooperation mit dem SV Atlas könne intensiviert werden, schlägt er vor. „Ich persönlich finde toll, was die machen. Wir brauchen da mehr Miteinander und kein Gegeneinander. Wir müssen den Standort Delmenhorst voranbringen, alte Barrieren überwinden. Wichtig ist, dass sich Vereinsmitglieder mit der Stadt identifizieren“, meint Hafemann.