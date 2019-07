Lange dauert es für Key Riebau nicht mehr bis zu seinem ersten Pflichtspiel als Trainer des SV Atlas. Am Sonnabend empfängt das Team im Pokal den SC Spelle-Venhaus. (INGO MÖLLERS)

Key Riebau: Dadurch, dass ich vorher die Gespräche mit Bastian Fuhrken, Manfred Engelbart und Stefan Keller (Sportlicher Leiter, Präsident und Vorstand Marketing/Vertrieb, Anm. d. Red.) hatte, wusste ich ja schon ein bisschen, was auf mich zukommt. Es ist ziemlich genau so eingetreten, wie es vorher auch abgesprochen war. Das Einzige, was nicht ganz so gut gelaufen ist, war, dass wir in den ersten Trainingswochen ein paar angeschlagene Spieler zu viel hatten und ein paar Jungs dadurch, dass die Saison so lange ging, noch im Urlaub waren. Durch das Pokalfinale hat sich das alles noch mal um zwei Wochen nach hinten verschoben. Das waren natürlich nicht die besten Voraussetzungen, um richtig in die Vorbereitung starten zu können. Da musste man noch lange warten, um alle Spieler zusammenzuhaben. Seit dem Montag vor dem Trainingslager ist die Mannschaft permanent vollzählig. Die meisten Jungs sind jetzt dabei, es gibt nur noch ganz wenige angeschlagene. Keiner ist mehr im Urlaub. Da merkt man dann, dass noch mal ein anderer Zug im Training ist und man auch ganz andere Möglichkeiten hat, mit den Jungs zu arbeiten. Das ist so, wie ich es mir von Anfang an gewünscht hätte. Aber das ist absolut nicht böse gemeint. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir in den vergangenen Wochen erarbeitet haben.

Ich bin mit zweieinhalb Auftritten in den Testspielen zufrieden. Einmal mit dem Hannover-Spiel am Anfang, bei dem ich direkt einen sehr positiven Eindruck von der Mannschaft bekommen habe. Mit dem Jeddeloh-Spiel bin ich nur halb zufrieden, mit dem Oberneuland-Spiel relativ. Mit dem Ergebnis nicht, aber mit der Art, wie wir angefangen haben, Fußball zu interpretieren und zu spielen. Dass da gewisse Abläufe noch nicht stimmen können, ist klar. Wir haben versucht, im Trainingslager noch mal verstärkt daran zu arbeiten. Deswegen wird die Mannschaft gut vorbereitet in das Spelle-Spiel gehen. Wir müssen gucken, dass die kleinen Dinge noch mit reinkommen, dann bin ich sehr positiv auf das Spiel zu sprechen.

Nein, das glaube ich nicht. Die volle Kapelle war ja nie ganz da. Daher spielt das nicht die große Rolle, auch für die Jungs nicht. Es ist was komplett anderes, wenn man in den Pflichtspielbetrieb geht. Da sind die Reize noch viel gestärkter und man ist noch viel fokussierter. Das erwarte ich auch von den Jungs, dass sie noch mal ein paar Prozent drauflegen.

Was mir richtig gut gefällt, ist der Zusammenhalt in der Mannschaft. Es ist ein sehr respektvolles Miteinander. Das finde ich extrem wichtig. Man merkt, dass jeder mit Ehrgeiz dabei ist und es im Training mit Dampf zur Sache geht. Aber es ist wichtig, dass man Respekt voreinander hat. Man findet ein Team vor, das zu einer Einheit geworden ist und eine sehr positive Ausstrahlung hat.

Ich würde keine Baustelle benennen. Ich würde sagen, dass die Jungs vor dem Pflichtspielbeginn die Sinne schärfen müssen. Sie werden von unserem Trainerteam auf das Spelle-Spiel gut vorbereitet. Es gilt dann einfach, den Fokus auf den Platz zu bringen. Wenn jeder die nötige Schärfe mitbringt, habe ich da ein sehr gutes Gefühl.

Ich habe als Grundaufstellung ja immer das 4-2-3-1, aber das wird natürlich sehr variabel gespielt. Wie genau, werde ich vor dem Spelle-Spiel nicht erzählen.

Ich glaube, dass das beides nicht so passen würde. Es ist natürlich schon so, dass ich sehr kommunikativ bin. Aber die Jungs können auch gut einschätzen, wann es gilt, Sachen ernsthaft anzugehen. Ich denke, dass es da durchaus auch eine strenge Seite gibt, die die Jungs erkennen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich den kompletten Feldherrscher spiele. Genauso wenig ist es so, dass wir ums Lagerfeuer sitzen und dabei die nächste Trainingseinheit besprechen (schmunzelt). Es gibt Sachen, die ich vorgebe, und es gibt welche, die mit der Mannschaft zusammen besprochen werden.

Ich glaube, dass es schwierig ist, ein tabellarisches Ziel zu formulieren. Die Mannschaft bringt das Potenzial mit, oben mitspielen zu können. Es muss aber auch vieles zusammenkommen. Die Liga ist extrem ausgeglichen, ich glaube, dass viele Spiele aus der Tagesform heraus entschieden werden. Es kommt immer auch darauf an, inwieweit der Fokus auf das nächste Spiel gelegt ist, von den Jungs, aber auch von uns als Trainerteam. Im Pokal ist es natürlich so, dass man, wenn man es einmal geschafft hat, den Sieg wiederholen will. Das ist aber extrem schwierig. Da muss man ganz viel Arbeit investieren. Ich hoffe, dass die Jungs aus der Erfahrung des letzten Jahres erkennen, wie geil das sein kann, in den DFB-Pokal einzuziehen. Vielleicht kitzelt das noch ein paar Prozent heraus. Mit Spelle haben wir aber schon einen der schwierigeren Gegner vor uns. Die werden auch alles dafür tun, eine Runde weiterzukommen.

Ich habe ja gehört, dass der letzte Heimsieg im November 2018 war. Dazwischen gab es nur den Sieg im Pokal gegen Wunstorf. Wir haben uns als internes Ziel gesetzt, dass wir den Fans einiges zurückgeben wollen. Das bedeutet natürlich, dass wir gerade zu Hause alles geben wollen, was wir haben.

Der Fokus lag generell immer auf den nächsten Trainingseinheiten. Wir hatten nicht das Gefühl, dass schon viel über die Spiele gesprochen wird, sondern dass die Jungs sehr bei der Sache sind und Einheit für Einheit aufgesaugt haben. Es ist wichtig, dass wir uns komplett auf Spelle vorbereiten und Abläufe einstudieren, mit denen wir dem Gegner das Leben schwierig machen wollen.

Zur Person

Key Riebau (29)

ist seit einigen Wochen der neue Trainer des Fußball-Oberligisten SV Atlas Delmenhorst. Bis November 2018 stand er beim Regionalligisten SSV Jeddeloh an der Seitenlinie. An diesem Sonnabend (Anpfiff um 18 Uhr) bestreitet er im Niedersachsenpokal gegen den SC Spelle-Venhaus sein erstes Pflichtspiel als Coach des SVA.