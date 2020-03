Bremen. Die Verbandsliga-Volleyballerinnen der VG Delmenhorst-Stenum hatten sich vor dem jüngsten Spieltag ein klares Ziel gesetzt. Stichwort: Klassenerhalt. „Wir haben uns natürlich vorgenommen, dass wir es hinkriegen, den abzusichern“, sagte Trainer Thorsten Preis. Um das Vorhaben in die Tat umzusetzen, musste sein Team bei der Zweitvertretung von Bremen 1860 gewinnen. Das gelang den VG-Frauen – wenngleich sie beim 3:1-Erfolg vor allem zum Schluss ein hartes Stück Arbeit verrichten mussten.

Dabei begann die Partie in der Hansestadt für die Gäste vielversprechend. Im ersten Satz zeigten sie eine souveräne Vorstellung und entschieden diesen mit 25:18 für sich. Der Matchplan sei gewesen, gegen die jungen und technisch gut ausgebildeten 1860-Spielerinnen den Druck im Angriff aufrechtzuerhalten, berichtete Thorsten Preis. „Das haben wir gut hingekriegt“, lobte der Coach seine Schützlinge.

Allerdings zogen sie den Plan nicht konsequent durch. Im zweiten Durchgang folgte direkt ein Dämpfer. „1860 hat umgestellt und Druck über die Angaben gemacht. Damit sind wir nicht klargekommen“, schilderte Preis. Delmenhorst-Stenum schwächelte nun in der Annahme und ließ sich von den Gastgeberinnen überrumpeln. Entsprechend deutlich mit 15:25 gaben die Gäste den Satz ab.

Die Fehler des zweiten Abschnitts machte die VG zu Beginn des dritten erneut. „Dann hat es Klick gemacht. Wir haben uns in der Annahme wieder besser bewegt und konnten selbst aktiv angreifen“, sagte Preis. Gleichwohl war neben der spielerischen Qualität auch Kampfgeist gefragt. Der Satz gestaltete sich knapp, letztlich hatten die Gäste aber mit dem 25:22 das bessere Ende für sich. Noch spannender verlief der vierte Durchgang, in dem sich die beiden Mannschaften auf Augenhöhe bewegten. Gegen Ende setzte sich 1860 jedoch etwas ab und stand sogar dicht vor dem Satzgewinn. Delmenhorst-Stenum kam aber wieder zurück, wehrte mehrere Satzbälle ab und drehte den Spieß noch um – 26:24. Dabei profitierte das Team nicht nur von Fehlern der Bremerinnen, sondern holte sich den Satz auch spielerisch. „Es war gut, dass wir den Tiebreak nicht brauchten. In der momentanen mentalen Verfassung ist das immer eine kleine Achterbahn“, meinte Preis.

Die VG hat nun 21 Punkte auf dem Konto und kann nicht mehr auf den Relegationsplatz zurückfallen. Den Saisonabschluss am 14. März bei der SVG Lüneburg kann sie nun ganz ohne Druck angehen. „Wir können jetzt alle Dinge, die wir im Training angedacht haben, ausprobieren und versuchen, befreit ins Spiel reinzugehen“, freute sich Preis über die Aussicht auf einen entspannten Kehraus. In einem ersten Gesamtfazit der Spielzeit zeigte er sich allerdings nicht vollauf zufrieden. „Wir sind am unteren Level der Möglichkeiten geblieben“, meinte der VG-Trainer. Vielleicht sei noch zu viel aus der vergangenen Saison in den Köpfen der Spielerinnen gewesen, vermutete er. Dennoch habe es ein, zwei Höhepunkte gegeben, bei denen das Team angedeutet habe, was möglich ist.

Ob er der VG als Coach erhalten bleibt, macht er von der Perspektive abhängig. Bei zwei Spielerinnen stehe bereits fest, dass sie künftig nicht mehr zur Verfügung stehen. Preis hofft, dass der Kader zur kommenden Saison um einige Akteurinnen erweitert wird.