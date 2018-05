Spielgestalter und Passgeber Andre Haake (rotes Trikot) verlässt nach dieser Spielzeit die HSG Delmenhorst und schließt sich der TSG Hatten-Sandkrug an. Damit gibt es ein Wiedersehen in der kommenden Oberliga-Saison. Beide Teams schafften den Aufstieg. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Die Handballer der HSG Delmenhorst haben ihrer Meister-Saison die Krone aufgesetzt: Mit 42:30 (19:15) gewannen sie vor heimischem Publikum gegen die SG Neuenhaus/Uelsen und haben die Verbandsliga-Spielzeit damit mit 22 Siegen in Serie beendet – in der eigenen Halle schenkten die Delmenhorster nicht einen einzigen Punkt her. "Ich kann zu den Jungs nur Chapeau sagen. Das ist eine Riesenleistung. Das habe ich ihnen auch noch mal klar gemacht. Zu erwarten war so eine Saison nicht", sagte HSG-Coach Rademacher und gestand aber noch im selben Atemzug: "Ich bin froh, dass die Spielzeit jetzt erst mal vorbei ist. Bis Ende Mai machen wir Pause, im Juni trainieren wir dann wieder komplett."

Obwohl die Delmenhorster den Oberliga-Aufstieg und die Meisterschaft bereits vor Wochen eingetütet hatten, war ein Leistungsabfall bis zuletzt nicht zu beobachten. Gegen Neuenhaus/Uelsen kam die Rademacher-Sieben jedoch nur schleppend in Fahrt. Nach den ersten 15 Minuten lagen die Gastgeber mit 7:9 zurück. Rademacher: "Wir sind wirklich schlecht gestartet. In der Abwehr haben wir keinen Zugriff bekommen und nicht die richtigen Lösungen gefunden." Der Coach nahm eine Auszeit, drehte an einigen Schrauben, sodass es "für uns ab dann wesentlich besser lief". Bis zur Halbzeit hatte sich die HSG auf vier Tore abgesetzt (19:15).

In Durchgang zwei baute sie ihren Vorsprung weiter aus – nach 40 Minuten leuchtete eine 27:21-Führung von der Anzeigetafel. "Das war dann eine Einbahnstraße, unser Gegner war stehend K.o.", berichtete Rademacher. Schlussendlich feierten die Delmenhorster ihren 13. Sieg im 13. Heimspiel. "Als Trainer bin ich wirklich stolz auf das Team. Wir haben uns immer weiterentwickelt, man hat gemerkt, dass wir hier etwas anpacken", lobte Rademacher seine Mannschaft.

Die Delmenhorster sind nicht nur souverän Meister geworden, sondern haben auch die besten Defensive und Offensive in der just abgelaufenen Verbandsliga-Saison gestellt. "Wir haben vieles richtig gemacht", meinte Rademacher.