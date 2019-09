Der weltweit bekannte Karatelehrer Sensei Ishikawa machte bei seiner Deutschland-Tour in Delmenhorst Halt. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. In Delmenhorst hat sich am Wochenende ein Weltmeistertrainer die Ehre gegeben: Shihan Tadashi Ishikawa ist ein international bekannter Karateka. Die Ankunft des Sensei – was im Deutschen soviel wie Lehrer oder Meister bedeutet – ist auf ein ordentliches Interesse gestoßen. Den zweitägigen Lehrgang in der Sporthalle am Stadtbad nahmen knapp 90 Teilnehmer wahr. Das berichtete Rolf Haferkorn, Abteilungsleiter der Sparte Karate beim Delmenhorster Turnverein (DTV) – also dem Klub, der die Veranstaltung in Kooperation mit dem Karatedôjô pantha rhei organisierte.

Für den Sensei war es nun schon seine zweite Erfahrung in Delmenhorst. Diesmal setzte er allerdings einen anderen Schwerpunkt. Noch im vergangenen Jahr legte der Japaner beim DTV-Training in der Jahnsporthalle des Willmsgymnasiums den Fokus auf das Kihon, das in japanischen Kampfkünsten die Grundlagen bezeichnet. Dieses Mal dagegen brachte er den Teilnehmern die Geheimnisse der Junro-Kata und der Körperbeherrschung näher. Im Vordergrund standen insbesondere zwei Fragen: „Wie kann man eine Bewegung effizienter gestalten? Wie schaffe ich es, mit weniger Kraft eine große Wirkung zu erzielen?“, berichtete Andre Kluge, Dolmetscher des Sensei. Er begleitet den Japaner auch in diesem Jahr wieder bei seiner 14-tägigen Deutschland-Tour. Bei solchen Lehrgängen ist Kluge so eine Art Verbindungsstück zu den Teilnehmern, er übersetzt er Sensei Ishikawas Erklärungen. „Ich kenne ihn nun schon seit 20 Jahren. Für mich ist es eine große Bereicherung und Ehre, so nah an so einer Koryphäe dran zu sein“, betonte Kluge. Seine Begeisterung teilten auch einige andere Lehrgangsteilnehmer wie Marco Beyer vom DTV.

„Es ist unbeschreiblich. Er ist sehr väterlich, man fühlt sich bei seinem Unterricht sehr gut aufgehoben“, lobte Berger. Dem 47-Jährigen gefielen vor allem die Inhalte. „Er legt Wert auf die Basics, damit sie bleiben und nicht verloren gehen“, fügte der DTVer hinzu. Dafür wird er auch von Andrea und Michael Jepsen, Dirk Holtorf und Thorsten Dophorn aus Kiel geschätzt. Sie sind am Sonnabend extra nach Delmenhorst gereist, um Teil der Gruppe sein zu dürfen. „Wir kennen ihn seit 2015, Ishikawa übernachtet auch manchmal bei uns in Kiel. Wir genießen das immer, wenn er nach Deutschland kommt“, erklärte Andrea Jepsen. Beeindruckend sei das Fachwissen des Sensei. „Wir merken: Das Karate wird einfacher. Wir machen schlichtere Bewegungen, mit denen man schneller zum Ziel kommt“, skizzierte Michael Jepsen. Dabei begrüße er die Art und Weise des Lehrers: „Ishikawa sieht jeden einzelnen Teilnehmer, ist unheimlich beharrlich und lässt nicht locker.“

Auch der Delmenhorster TV richtete ein Kompliment an den japanischen Großmeister. „Er ist einer der besten Karatelehrer der Welt und ein ganz sympathischer Mensch: Er ist streng, aber auch sehr hilfsbereit“, berichtete Haferkorn. Der Abteilungsleiter ist froh über solche Veranstaltungen: „Das ist gut für unsere Außendarstellung. Zudem macht es Karate in Delmenhorst bekannter.“ Die Initiative kam vom Verein selbst. „Sie haben uns gefragt, ob wir das machen können“, berichtete Dolmetscher Kluge. Eine Zusage ließ dabei nicht lange auf sich warten, da der Eindruck von den Delmenhorstern passte. „Die Leute dort engagieren sich sehr und sind sehr daran interessiert, Karate weiterzuentwickeln“, fügte Kluge hinzu.

Ishikawa, der an der Takushoku-Universität in Tokio studierte und dort diverse Weltmeister trainierte, gab den Lehrgangsteilnehmern auch Aktuelles mit an die Hand. „Karate hat sich sehr stark verändert. Es gibt neue Entwicklungen. Biomechanik und Prävention spielen eine Rolle. Die ganzen Sachen bringt er mit. Das können Trainer dann an ihre Schüler weitergeben“, meinte Kluge. Das Angebot in der Sporthalle am Stadtbad galt allen Interessierten.