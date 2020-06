Für Atlas-Coach Key Riebau ist der Sprung von der Ober- in die Regionalliga "eigentlich der größte zwischen zwei Ligen". (INGO MÖLLERS)

Key Riebau: Erst einmal würde ich sagen, dass nicht ich die Mannschaft in die Regionalliga geführt habe, sondern dass natürlich die Mannschaft selbst den größten Anteil hat. Und an der Seitenlinie mache ich nicht alleine meine Arbeit. Viele Sachen haben sehr gut gepasst – unter anderem, dass wir Malte Müller als Co-Trainer dazugewonnen haben, dass Benni Rabe (Scout, Anm. d. Red.) zu uns gestoßen ist und dass wir einen extrem guten Austausch mit Bastian Fuhrken (Sportlicher Leiter, Anm. d. Red.) haben. Hinzu kommt unser Torwarttrainer Henry Kampert, neben dem Training auch mit seiner Menschlichkeit. So hat das gerade im Trainerteam sehr gut gepasst. Dann sind wir auf eine Mannschaft getroffen, die einfach extrem ehrgeizig ist und Bock hat, den größtmöglichen Erfolg zusammen zu haben. Dafür hat sie alles gegeben. Mit den positiven Ergebnissen, die man gerade zum Start gesammelt hat, kam es zustande, dass wir eine Serie gehalten haben. Dann hat sich die Mannschaft das am Ende in der Form auch verdient, auch wenn es schade ist, dass man letztendlich nicht den normalen Weg gegangen ist, weil natürlich gerade im emotionalen Bereich ein bisschen was weggebrochen ist. Man weiß, was in Delmenhorst noch hätte passieren können.

Ja, eigentlich schon. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass wir aufsteigen, aber wir haben gezeigt, dass wir in jedem Spiel nicht nur ekelig, sondern auch immer den Schritt besser sein können. Die Mannschaft konnte jederzeit noch mal eine Schippe drauflegen. Natürlich hatten wir in der einen oder anderen Partie auch extrem viel Spielglück, aber trotzdem muss man sich so was als Mannschaft erarbeiten. Deshalb ist es nur gerechtfertigt, dass wir am Ende auf Platz zwei standen.

Die Jungs waren wirklich immer auf den Punkt bereit, das abzuspulen, was sie abspulen mussten. Deshalb haben wir nur zwei Spiele verloren.

Damit tue ich mich ein bisschen schwer, weil ich glaube, dass die Mannschaft auch so ein Gefüge hätte, wenn wir dieses Spiel nicht gehabt hätten. Aber im Nachhinein muss man natürlich schon sagen, dass das Werder-Spiel das Team an sich noch weiter vorangebracht hat und noch mehr positive Energie bereitgestellt hat, um dann so erfolgreich zusammenzuarbeiten.

Klar kann ich ein Stück weit den Frust der Mannschaften, die hinter uns stehen, verstehen. Aber es war ja nicht so, dass wir aus der Winterpause gekommen sind und nicht mehr großartig gepunktet haben, sondern wir haben von den möglichen zwölf Punkten zehn geholt. Deswegen war ich auch da guter Dinge, dass wir das weiter hätten hochhalten können, auch wenn wir natürlich noch das eine oder andere schwere Auswärtsspiel gehabt hätten, vor allem gegen Hildesheim, Oldenburg und Spelle.

Mit dem 3:0-Sieg gegen Kickers Emden – hier bejubeln Marek Janssen (links) und Robert Plichta einen Treffer – endete die Spielzeit für die Blau-Gelben. (INGO MOELLERS)

Ich habe einfach gedacht, dass die Mannschaft das bis dahin verdient gehabt hat. Wir waren bis dato Zweiter, und der Zweite hat nun mal die Berechtigung für die Relegationsspiele. Wenn der NFV dann entscheidet, dass die Teams auf den Relegationsplätzen auch aufsteigen, ist das nur gerechtfertigt.

Natürlich müssen wir gucken, ob wir breit genug aufgestellt sind und ob wir in der Spitze der Qualität noch was tun müssen. Sicherlich werden wir uns noch verstärken. Aber trotzdem bin ich mit dem Kader, der es geschafft hat, in die Regionalliga aufzusteigen, top zufrieden. Dennoch muss man an ein paar Stellschrauben drehen und gute Ergänzungen finden, um auch in die kommende Saison gleich vernünftig reinzufinden. Mir ist wichtig, dass wir noch Spieler holen, die ein Stück weit Erfahrung in der Regionalliga haben, weil es einfach etwas ganz anderes sein wird. Es geht nicht nur darum, die Erfahrung in den Spielen zu haben, sondern auch darum, Leute zu finden, die dabei helfen, den Verein in seiner Teamstruktur weiter zu professionalisieren.

Es ist für mich eigentlich der größte Sprung zwischen zwei Ligen. Man sieht einfach, vor allem in der Regionalliga Nord, dass die meisten Aufsteiger akut abstiegsgefährdet sind und immer wieder vor richtig große Probleme gestellt werden. Deswegen ist der Schritt gerade zwischen diesen beiden Ligen extrem.

Es kommt wirklich darauf an, wie wir als Team zusammenwachsen, wenn wir unsere Neuzugänge beisammenhaben. Ich glaube, es ist wichtig, dass man erst mal auf sich guckt. Natürlich kann es helfen, dass man die eine oder andere Mannschaft schon ein bisschen kennt, aber viel entscheidender finde ich, dass die Entwicklung, die wir als Team genommen haben, weiter voranschreitet, dass man da erst mal positive Ergebnisse erzielen kann und dann guckt, in welche Richtung es gehen kann.

Ich glaube schon, dass das für viele andere Mannschaften attraktiv ist und der Verein eine gewisse Strahlkraft haben kann. Wir sind jetzt dafür verantwortlich, dass wir sportlich so aufgestellt sind, dass wir das für die Umgebung, Fans und Zuschauer möglichst interessant gestalten und die bei Laune halten.

Zur Person

Key Riebau (30)

ist seit Juni 2019 Cheftrainer des SV Atlas Delmenhorst. Nach einer starken Saison in der Fußball-Oberliga Niedersachsen steht er mit seinem Team unmittelbar vor dem Aufstieg in die Regionalliga Nord.