Die nächste dominante Vorstellung

Marcel Marquardt (rot) steuerte zwei Treffer zum siebten Saisonsieg der Stenumer A-Junioren bei. (INGO MÖLLERS)

Die A-Junioren des VfL Stenum sind weiter das Maß der Dinge in der Fußball-Landesliga. Auch wenn es nicht der offiziellen Sprachregelung (Saisonziel: einstelliger Tabellenplatz) entspricht, kann man dem Aufsteiger einen Durchmarsch zutrauen. Nachdem der VfL vor drei Wochen den damaligen Tabellenzweiten SC Melle mit 4:0 besiegt hatte, musste jetzt mit Kickers Emden der nächste Verfolger die Stenumer Dominanz anerkennen. Nach anfänglichem Schlagabtausch ging der souveräne 5:2 (3:2)-Erfolg auch in dieser Deutlichkeit in Ordnung.

„Am Ende war es auch in der Höhe verdient“, freute sich Julian Burkhardt, der zusammen mit Tim Müller das Stenumer Trainergespann bildet. Vor der Pause hatten beide Mannschaften mit einer streckenweise hochklassigen Vorstellung dafür gesorgt, dass die 70 Zuschauer den unangenehmen Dauerregen kaum wahrnahmen. Dem Gastgeber gelangen zwei absolute Traumtore, hinten musste Keeper Marcel Rüdebusch allerdings auch einen Elfmeter unschädlich machen. Der zweite Abschnitt bot ein gänzlich anderes Bild: komplette Stenumer Kontrolle. Emden versuchte viel, kam aber selten in den Sechzehner des VfL und nie mehr gefährlich zum Abschluss. „Da zehren wir immer noch von unserer harten Vorbereitung“, meinte Burkhardt. „Emden hat die Luft gefehlt, wir hatten einfach die bessere Kondition.“

Frühes Hin und Her

Auf tiefem, aber gut bespielbarem Rasen ging es frühzeitig rauf und runter. Emdens bulliger Mittelstürmer Lars Hinrichs stellte die Innenverteidigung des VfL vor schwierige Aufgaben, legte zudem immer wieder klug die Bälle für die Mitspieler ab. Schon in der zweiten Minute liefen Hinrichs und Mirco Taubert völlig blank auf Rüdebusch zu, Taubert vergab aber kläglich. Stenums Gegenentwurf zum kräftigen Hinrichs ist der elegante Marcel Marquardt, der schon in der neunten Minute erstmals hätte treffen können. Das holte Stenums Zehner schnell nach, nahm einen Pass von Malcolm Jumpertz mit der Hacke mit und traf aus spitzem Winkel zum 1:0 (10.). Hinrichs war gefordert und konterte drei Zeigerumdrehungen später mit dem 1:1.

Damit war das Fernduell Marquardt/Hinrichs eröffnet. Emdens Sturmtank hatte zweimal die Führung auf dem Fuß (17./21.). Marquardt dagegen besorgte sie für Stenum per Freistoß, der aus 17 Metern knallhart im Torwarteck einschlug (36.). Das 2:1 wackelte kurz darauf wieder, als der gute Schiedsrichter Fabian Becker aus Oldenburg nach einem Foul von Crispin Mintert an Jannik Stomberg auf den Punkt zeigte. Doch VfL-Schlussmann Rüdebusch parierte den Elfer von Hinrichs glänzend (38.). Eine fast identische Szene folgte wieder nur 120 Sekunden danach: Mintert schubste Taubert um, diesmal trat Robin Smidt zum Elfmeter an und Rüdebusch war chancenlos – 2:2 (40.). Das konnte Felix Oetjen so nicht stehen lassen. Er setzte sich sehr energisch am Emder Strafraum gegen drei Verteidiger durch und wuchtete den Ball aus 16 Metern zum 3:2 in den linken Winkel (41.).

Einziger Wermutstropfen war die schwere Oberschenkelverletzung von Ole Stolle Mitte der ersten Halbzeit. Die zweiten 45 Minuten gehörten komplett den Gastgebern, spätestens nachdem Sönke Welzel nach scharfem Freistoß von Jumpertz das Eigentor zum 4:2 unterlaufen war (53.). Stenums Taktgeber war Kapitän Nils Meinken, der das Spiel nach Bedarf beruhigte und das Tempo wieder anzog. Emden versuchte viel, brachte frische Stürmer zur Entlastung des ausgepumpten Hinrichs. Einmal reichten die Eingewechselten auch einen frischen Taktikzettel durch die Reihen der Mitspieler. Das nutzte alles nichts. Die Ostfriesen konnten froh sein, dass der VfL es beim 5:2 beließ. Bjarne Brokate traf nach einer Ecke von Oetjen volley aus fünf Metern (80.). Brokate hätte vorher (73.) schon treffen können, Alexander Kohlhaupt (85.) und Oetjen (87.) später.

Somit wuchs der Vorsprung des Spitzenreiters auf fünf Punkte an. Ein schönes Polster für das anstehende schwierige Auswärtsspiel in Friesoythe am kommenden Sonntag. Gegen den SV Hansa ist noch eine Rechnung offen: Stenum schied im Vorjahr aus dem Bezirkspokal aus.