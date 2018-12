Auch mit vereinten Kräften konnten die Gegner (hier der TuS Sulingen) Tim Coors und die HSG nicht aufhalten. (INGO MÖLLERS)

Ehre, wem Ehre gebührt – so hieß es schon im Neuen Testament. Und der HSG Delmenhorst gebührt diese in diesem Jahresrückblick für das erste Halbjahr 2018. Nach der Winterpause in der Spielzeit 2017/18 gewann die Handball-Sieben von Trainer Jörg Rademacher jedes einzelne Ligaspiel und stieg damit unangefochten auf. Die Dominanz in den Monaten Januar bis Mai war erdrückend. 15-mal feierten die Anhänger 2018 einen Verbandsliga-Sieg, nimmt man noch die Spiele von 2017 dazu, legte die Mannschaft eine Serie von 22 Ligaerfolgen hin. Die HSG stellte die torgefährlichste Offensive, die sicherste Defensive und wies wenig überraschend auch die stärkste Heim- und Auswärtsbilanz auf. In der gesamten Saison verloren die Delmenhorster lediglich am zweiten Spieltag beim VfL Fredenbeck II und teilten auch nur einmal die Punkte beim Wilhelmshavener HV II – jeweils im September 2017.

Unaufhaltsame Delmestädter

Dass der Verbandsliga kein längerer Aufenthalt abgestattet werden soll, war von Beginn an klar. Schließlich haben sich die Verantwortlichen auf die Fahnen geschrieben, 2020 in der 3. Liga zu spielen. Dafür wurde Jörg Rademacher als Trainer verpflichtet, der von Beginn an sagte, dass die Mannschaft mindestens bis Weihnachten brauche, um sich auf die neue Art einzustellen, neue Systeme einzustudieren. Und der Übungsleiter, der selbst aktiv im Profibereich spielte, behielt recht. Denn nach der vierwöchigen Pause rund um den Jahreswechsel zeigte die HSG, dass sie nicht in die Verbandsliga gehört.

Die Rademacher-Sieben war der Konkurrenz in allen Bereichen überlegen: Vor allem körperlich konnte keine andere Mannschaft das Tempo der Delmenhorster mitgehen, und auch spielerisch zeigte sich die Qualität von Partie zu Partie immer deutlicher. Rademacher konnte so Systeme und Abläufe im Pflichtspielbetrieb einstudieren. Hätte die HSG ein Jahr vorher den Klassenerhalt in der Oberliga geschafft, wäre das eventuell so nicht möglich gewesen, da der Spielraum für Tests geringer ausgefallen wäre.

Das Handballjahr 2018 begann direkt mit einem Härtetest gegen den größten Konkurrenten und späteren Vizemeister und Mitaufsteiger TSG Hatten-Sandkrug. Nach einer holprigen Vorbereitung war bei der HSG noch ordentlich Sand im Getriebe, dennoch siegte sie vor rund 400 Zuschauern und verteidigte die Tabellenführung. Mit 25:17 fiel das Ergebnis am Ende deutlich aus – von den folgenden sieben Heimspielen war es nur gegen Fredenbeck beim 30:23 „knapper“. In aller Regel siegte die HSG mit einem zweistelligen Torevorsprung.

Besonders war das Spiel gegen die TSG vor allem für Tim Coors. Zu Saisonbeginn wechselte der 29-Jährige, in dessen Vita 103 Pflichtspiele in Liga 2 stehen, an die Delme. Gegen Hatten-Sandkrug feierte er sein Heimdebüt, zuvor war er wegen eines Bandscheibenvorfalls ausgefallen. Der Linkshänder hob das Niveau des Teams an und verbreiterte den Kader zudem.

Bereits Wochen vor Saisonende stand die direkte Rückkehr in die Oberliga auch rechnerisch fest, kurz danach machte die HSG zudem den Titel klar. Und dennoch hielt die Truppe die Konzentration hoch. Jörg Rademacher ließ die Zügel nicht schleifen, forderte immer wieder, dass seine Mannen volle Leistung zeigen, um jedes einzelne Spiel zu gewinnen. Das sei wichtig für den Kopf, um mit möglichst großem Selbstbewusstsein in die Vorbereitung auf die Oberliga zu starten. Das gelang, auch weil die HSG am vorletzten Spieltag bei Hatten-Sandkrug noch mal zeigte, wer die beste Mannschaft der Verbandsliga-Saison stellte. Mit 30:28 holten die Delmenhorster beide Punkte in dieser Auswärtsbegegnung. Im abschließenden Saisonspiel gegen die SG Neuenhaus/Uelsen vollendete die Rademacher-Sieben die perfekte Bilanz gleich doppelt: Sie gewann damit jedes Spiel nach der Winterpause sowie in der gesamten Saison auch jedes Heimspiel.

In 2018 erreichte die HSG in der Verbandsliga dabei ein Torverhältnis von 522:352 (gesamte Saison: 851:610). Auch das zeigt noch einmal die enorme Dominanz in der Aufstiegssaison, vor allem in der zweiten Saisonhälfte.