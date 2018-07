Thomas Baake erwartet eine schwierige Vorbereitung, da viele Spieler parallel im Urlaub sind. Mit der Größe seines 22-Mann-Kaders ist er zufrieden, weitere Neuzugänge sind jedoch nicht ausgeschlossen beim VfL Stenum. (INGO MÖLLERS)

Herr Baake, der VfL Stenum hat die Saisonvorbereitung begonnen. Sind Sie mit dem Kader zufrieden?

Thomas Baake: Wir haben derzeit einen 22-Mann-Kader. Von der Anzahl her ist das gut. Wir werden zudem immer mal Leute einladen, die das Potenzial haben, in der nächsten oder übernächsten Saison mitzuhalten. Aus unserer A-Jugend sind das derzeit Silas-Bent Dohrmann und Fynn Brenneiser, auch Tom Geerken wird sicher noch dazukommen. Wichtig ist, dass die Mannschaft fast komplett zusammengeblieben ist. Rouwen Heidemann wird Co-Trainer beim SV Atlas II, Kevin Gerlach will kürzertreten und geht zu unserer vierten Herren. Jonas und Frederik Dittmer sind schon länger nicht mehr im Kader, also nicht wirklich als Abgänge zu sehen. Mit Stefan Keil (von SVG Berne, die Red.) und Paul Fuhrken (A-Junioren TV Jahn Delmenhorst, die Red.) haben wir das gut kompensiert. Dazu haben wir Timm Strodthoff hochgezogen, der eine hervorragende Saison mit der zweiten Herren gespielt hat.

Wir haben schon noch Spieler im Köcher, aber da müssen wir abwarten. Bei einem hängt es davon ab, an welchem Ort er studieren wird. Namen nenne ich nicht. Wir bräuchten aber noch einen Allrounder, der alle Positionen in der Abwehr spielen kann. Im Mittelfeld sind wir gut aufgestellt, auch wenn die Sechserposition vakant ist. Aber das können wir kompensieren, Strodthoff und Fuhrken können von den Neuzugängen dort auch spielen.

Der Vorstand hat noch mal klar gesagt, dass derzeit nicht geplant ist, das Trainerteam zu erweitern. Ich habe das angesprochen und hätte gerne intern eine Lösung gefunden, um uns da besser aufzustellen. Und das müssen wir mittelfristig auch. Ich hätte gerne einen zusätzlichen Trainer, um mehr in kleineren Gruppen zu arbeiten, gerade was das gruppentaktische Verhalten in der Offensive und Defensive angeht. Zudem kommen einige Spieler berufsbedingt später zum Training dazu. Da wäre es besser, wenn die nicht ins normale Training einsteigen würden, sondern eine gesonderte Einheit machen. Für die kommenden Saison bleibt aber alles, wie es ist.

Bei der ersten Einheit waren 21 Leute da, 19 Mann aus dem normalen Kader plus zwei A-Junioren. Damit bin ich zufrieden. Zum ersten Testspiel am Sonntag (0:1 gegen den Bremenligisten VfL Bremen, Anmerkung der Redaktion) hatte ich aber nur einen 13-Mann-Kader plus zwei A-Junioren zur Verfügung. Das Spiel kam für den einen oder anderen noch zu früh, beispielsweise hat unser gesamter Sturm gefehlt. Wir haben einige Chancen liegen gelassen, aber alles in allem war es eine hervorragende Einheit für beide Teams. Es war ein attraktives Spiel, wir haben in der ersten Hälfte taktisch ein paar Sachen ausprobiert, in der zweiten dann unser übliches System gespielt. Man hat da gesehen, dass sich die Jungs damit wohlfühlen. In den kommenden Wochen wird es komplizierter, da sind teilweise sieben Mann gleichzeitig im Urlaub, das hatten wir so noch nie. Die Jungs müssen daher im Urlaub was machen und haben das auch versprochen. Es bringt ja nichts, zwei Wochen hart zu trainieren, um dann in zwei Wochen Urlaub die Fitness wieder zu verlieren. Natürlich sind wir Amateur-Fußballer, aber in der Bezirksliga schon im Leistungsbereich.

Wir haben deswegen zwischen dem 13. und 21. Juli keinen Test angesetzt. Dann geht es ins Trainingslager von Samstagmorgen bis Sonntagabend. Vorher werden wir eher den Spaß in den Vordergrund stellen, beispielsweise bei einer Beachsoccer-Einheit in Hoykenkamp. Im Trainigslager ziehen wir die Zügel dann an. Wir bleiben vor Ort auf unserer Anlage, übernachten im Naturfreundehaus. Durch das Vereinsheim werden wir vor Ort versorgt. Da stehen dann unter anderem gemeinsame Läufe und ein Spiel gegen den TSV Ganderkesee auf dem Programm.

In den vergangenen Jahren habe ich immer gesagt, dass der Pokal ein schöner Nebeneffekt ist. Aber letzte Saison sind wir in die vierte Runde gekommen und haben Blut geleckt. Unter der Woche Pokal gegen Frisia Goldenstedt und im Oktober dann gegen einen Landesligisten (SC BW Papenburg, Anmerkung der Redaktion) zu spielen, hat den Jungs unglaublich gut getan und viel Freude bereitet. Das wollen wir wieder und daher auch die erste Runde gewinnen. Klar ist aber auch, dass der Fokus auf der Liga liegt und ein Ausscheiden kein Beinbruch wäre.

Das wird ein Hauen und Stechen. Die Qualität in der Liga steigt, es wird noch härter. Das liegt auch daran, dass wir kommende Saison zwei Spiele mehr haben, weil 17 Teams in der Liga sind, da zwei Mannschaften aus der Landesliga runterkommen (Heidmühler FC und TSV Oldenburg, Anmerkung der Redaktion). Durch die höhere Qualität steht man von Beginn an unter Druck. Wir haben vergangene Saison gesehen, dass quasi jede Mannschaft jede andere schlagen kann. Gerade meine Mannschaft hat das gezeigt. Wir haben unglaublich viel Potenzial, aber nicht immer die beste Einstellung und Form gehabt. Ich möchte es schon sehen, dass der eine oder andere Spieler seinen Fokus mehr auf Fußball richtet. Noch mal: Wir sind Amateurfußballer, aber im Leistungsbereich.

Es ist wichtig, dass der VfL Stenum in der Bezirksliga spielt, da wollen momentan alle hin. Gerade auch, damit sich Spieler dem Verein anschließen. Worauf ich mich in der Bezirksligasaison freuen würde, wäre, endlich mal mit einem Heimspiel in die Saison zu starten oder mit einem Heimspiel zu enden.

Zur Person

Thomas Baake (49)

ist Trainer des Fußball-Bezirksligisten VfL Stenum. Er trainiert die Mannschaft seit dem Jahr 2013, führte sie in der Saison 2014/15 in die Bezirksliga und etablierte den VfL dort. Nun startete die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit.