Tim Coors (am Ball) fehlte der HSG Delmenhorst recht früh gegen den SV Beckdorf, da ihn Rippenprobleme plagten. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Die Handballer des Oberligisten HSG Delmenhorst hatten sich ein eindeutiges Ziel gesetzt: Nach dem schwachen Auftritt bei der Niederlage gegen den ATSV Habenhausen wollten sie gegen den SV Beckdorf eine Reaktion zeigen und die zwei Punkte in der Delmestadt behalten. Allerdings liegt die Betonung hier auf „wollten“. Denn statt den schwachen Auftritt gegen den ATSV vergessen zu machen, knüpften die Delmenhorster an die schlechte Leistung an. Sie unterlagen den bis dato punktlosen Gästen mit 25:29 (12:17).

Wer HSG-Trainer Jörg Rademacher kennt, weiß, dass er niemand ist, der Dinge schönredet. Das Gegenteil ist der Fall. Er spricht Defizite schonungslos und geradeheraus an – so auch nach der Partie gegen Beckdorf. „Wir wollten eine Reaktion zeigen, aber waren total übermotiviert. Ich will den Jungs nicht den Willen absprechen, aber sie müssen in gewissen Situationen einen klaren Kopf bewahren. In meinen Augen war das heute ein Totalausfall“, analysierte Rademacher. Einziger Lichtblick für ihn an diesem Tag: Jörn Janßen. Obwohl er längere Zeit ausfiel und noch nicht fit ist, habe er für so etwas wie Gefahr aus dem Rückraum gesorgt – Janßen netzte fünfmal ein.

Dass einige Spieler derzeit noch verletzt ausfallen oder wie Janßen nicht bei 100 Prozent sind, lässt Rademacher übrigens keineswegs als Ausrede für die Leistung gelten. „Tim Coors ist während der Partie auch noch ausgefallen, weil er Probleme mit dem Rippen hatte und kaum werfen konnte. Er ist fast nicht zu ersetzen. Aber ich will nicht Jammern. Auf uns warten schwierige Wochen“, sagte Rademacher, „jedem sollte jetzt hoffentlich klar sein, dass wir nur gegen den Abstieg spielen. Einige hatten das offenbar noch nicht begriffen. Nun sollte sich das aber bestätigt haben.“

Schwache Offensive

Bereits in den ersten Minuten deutete sich an, dass eine schwierige Partie auf die Delmenhorster zukommen würde. Nach acht Minuten fanden sie sich mit 2:6 im Hintertreffen. Gerade in der Offensive offenbarten sie schon in dieser frühen Phase große Schwächen: Die Würfe waren recht unplatziert, sodass Beckdorfs Schlussmann Tim Fieritz sich mehrfach auszeichnen konnte – im Laufe der Partie wurde er ohnehin immer mehr zu einem entscheidenden Faktor. Außerdem haperte es bei der Rademacher-Sieben am Zusammenspiel. In der Deckung eroberte sie zwar häufig den Ball, schenkte ihn aber genauso oft auch wieder her. Teilweise landete gleich der erste Pass in den Händen des Gegners. „Man hat gemerkt, dass die vielen Fehlwürfe zu Beginn das Team verunsichert haben. Aber wir haben die Bälle einfach zu überhastet weggeworfen. Wir können mehr, das war teilweise einfach kopflos“, kritisierte Rademacher die Offensivleistung seiner Sieben.

Er nahm recht früh eine Auszeit, die auch durchaus fruchtete. In Minute 15 gelang Dominik Ludwig der 8:8-Ausgleich. Zwar geriet die HSG danach abermals in Rückstand, doch Frederic Oetken markierte von der Siebenmeterlinie aus das 12:12 (23.). Was dann allerdings folgte, dürfte spielentscheidenden Charakter gehabt haben. Denn der HSG gelang gar nichts mehr, also wirklich rein gar nichts. Bis zur Halbzeit netzte sie kein einziges Mal mehr ein. Ganz im Gegensatz zu den Gästen. Sie überwanden die HSG-Deckung noch fünfmal, ein Treffer ging dabei sogar auf das Konto von SVB-Torhüter Fieritz: In Unterzahl nahm Rademacher bei eigenem Ballbesitz Torhüter Deni Prvonozac raus, allerdings klappte der Wechsel nicht schnell genug, sodass Fieritz ins leere Gehäuse traf.

In Durchgang zwei hatte man lange nicht das Gefühl, dass die HSG der Partie nochmals eine entscheidende Wendung verpassen könnte. Plötzlich kamen die Delmenhorster jedoch zehn Minuten vor Schluss auf zwei Treffer heran. Beckdorf nahm eine Auszeit, und die Aufholjagd der HSG war beendet, bevor sie überhaupt richtig angefangen hatte. Denn im Anschluss klappte offensiv wieder wenig, was zusehends für hängende Köpfe bei der HSG sorgte. Ein Umstand, der Rademacher nervte. Gerade von Führungsspielern erwartet er, dass sie bis zum Schluss kämpfen und vorweggehen. „Fehler können passieren, aber die Köpfe müssen oben bleiben“, sagte Rademacher und ergänzte: „Mit so einer Fehlerquote gewinnt man in der Oberliga einfach kein Spiel. Wir hätten heute vermutlich noch zwei Stunden so weiterspielen können und hätten nicht gewonnen.“ Da passt es irgendwie ganz gut ins Bild, dass die Delmenhorster die ganze Partie über nicht einmal in Front lagen.