Zehn Treffer erzielte Andre Haake (Nummer 23) im Hinspiel für die TSG Hatten-Sandkrug und hatte damit einen großen Anteil am Sieg gegen seine ehemaligen Mannschaftskollegen der HSG Delmenhorst. (INGO MöLLERS)

Delmenhorst. Dreieinhalb Monate liegt das erste Aufeinandertreffen der Oberliga-Saison zwischen den Handballern der HSG Delmenhorst und der TSG Hatten-Sandkrug zurück. Die Delmestädter haben es in schmerzlicher Erinnerung. Sie verloren das Derby nicht nur verdient mit 24:28 in Sandkrug, sondern enttäuschten auf ganzer Linie. „Es war unser schlechtestes Spiel. Ich glaube, so schlecht können wir aktuell gar nicht mehr auftreten“, meint HSG-Coach Jörg Rademacher.

Ein Derby ist immer etwas Besonderes. Für die HSG steht zudem das Thema Wiedergutmachung weit oben auf der Tagesordnung. „Für ein Derby war unsere Einstellung zu lasch. Die Einstellung müssen die Spieler aber schon selber mitbringen, das erwarte ich von ihnen. Man muss sich fragen, ob heute überhaupt etwas bei uns gestimmt hat“, kritisierte Rademacher nach dem Hinspiel.

Seitdem ist viel passiert bei der HSG. Zu Saisonbeginn fehlten viele Akteure verletzt oder kamen erst langsam wieder in den Spielrhythmus. Die Abstimmung wurde gerade in der Defensive immer besser, sodass die Rademacher-Sieben auch Topteams wie dem TV Cloppenburg den Zahn zog. Nach der Winterpause läuft es jedoch eher schleppend, die Automatismen fehlen noch. Einem Sieg stehen zwei Niederlagen – allerdings auch gegen den Tabellendritten und -vierten – gegenüber.

Durch den vorgezogenen Termin – die Partie beginnt an diesem Freitag um 20.30 Uhr in der Stadionhalle – hatten beide Teams nur eine kurze Vorbereitungswoche. „Nach der knappen Niederlage gegen Fredenbeck ist es gut für uns, so schnell wieder zu spielen“, sagt Rademacher. Im Tor drückt bei der HSG derzeit etwas der Schuh: Nur Sönke Schröder ist fit. Ob Deni Prvonožac (Fußverletzung) und Mirko Lettmann (krank) im Kader stehen, entscheidet sich kurzfristig.

Mit der TSG Hatten-Sandkrug reist ein gleichwertiger Mitaufsteiger an. Beide Teams weisen eine ausgeglichene Bilanz auf und sind als Siebter (TSG) und Achter (HSG) Tabellennachbarn. Zum Aufgebot der Gäste gehört Andre Haake. Er agierte jahrelang als HSG-Spielmacher und hatte vor Rademacher zusätzlich den Trainerposten inne. Im Hinspiel traf er zehnmal (davon drei Siebenmeter) und war der entscheidende Mann. Mit 112 Toren in 18 Spielen (6,22 im Schnitt) liegt er ligaweit auf Rang sechs.

Zweifellos ist es ein besonderes Spiel für ihn. „Ich wohne in Delmenhorst und wurde in dieser Woche oft auf das Spiel angesprochen“, berichtet er. Einen Vorteil für eines der beiden Teams sieht er im Vorfeld nicht. „Es ist eine 50:50-Sache. Es wird auf die Tagesform ankommen und wer weniger Fehler macht. Und darauf, wer den besseren Torwart hat“, blickt Haake voraus. Im Hinspiel habe gerade diese Position den Unterschied ausgemacht. „Der Delmenhorster Torwart war da kein Faktor“, berichtet Haake.

Der Routinier kennt die Stärken und Schwächen der HSG-Spieler gut, das gilt natürlich auch andersherum. „Die Torhüter wissen, wo ich gerne hinwerfe, da mache ich mir Gedanken“, erzählt Haake. Letztlich sei es in Zeiten von Videoanalysen jedoch so, dass man ein genaues Bild vom Gegner habe. Überraschungen wird es daher kaum geben, dafür sind Rademacher und auch der TSG-Coach Hauke Rickels laut Haake zu gut. „Um zu gewinnen, muss unsere 6:0-Abwehr so gut wie im Hinspiel stehen. Ich selber will mein Spiel spielen und meine Nebenleute einsetzen. Und darauf achten, nicht zu überdrehen“, sagt Haake.