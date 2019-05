Antonia Busch-Kuffner ist derzeit auf Daily Pleasure sehr erfolgreich unterwegs und greift auch beim Preis der Besten an. (Tanja Becker)

Prinzhöfte. Unzählige Schleifen schmücken die Wände ihres Zimmers, auf den Regalen stehen Pokale, hier und da hängt noch eine Medaille: Für ihre 14 Jahre besitzt Antonia Busch-Kuffner wahrlich eine beachtliche Sammlung. Und wenn sie so weitermacht wie zuletzt, dürfte ein kleines Platzproblem auf die Ponydressurreiterin zukommen – wobei sie damit sicherlich leben könnte. Die Reiterin des RV Ganderkesee schwimmt in diesem Jahr bislang auf einer Erfolgswelle. Jedenfalls hat sie ihrer ohnehin schon beachtlichen Schleifen- und Edelmetallsammlung einige neue Exemplare hinzugefügt. Und wenn es nach ihr geht, dürften nach diesem Wochenende weitere dazukommen: Die Schülerin startet in Warendorf mit zwei Ponys beim Preis der Besten.

Der Preis der Besten, das zweitwichtigste Nachwuchsturnier Deutschlands und die erste Eurosichtung, wirft dabei bereits seit geraumer Zeit seinen Schatten voraus. Vor etwa anderthalb Wochen intensivierte die 14-Jährige gemeinsam mit ihrer Mutter das Training. „Ich reite dann auch mit. Das ist schon ein großes Ding“, sagt Silvia Busch-Kuffner, die von Beruf Bereiterin ist. Dessen ist sich auch ihre Tochter bewusst, die dabei vor allem auf eine mögliche EM-Teilnahme schielt. „Das wäre schon cool und ein Traum“, sagt die 14-Jährige. Sicherlich ein ambitioniertes Ziel, doch zuzutrauen ist es ihr allemal. Schließlich befindet sie sich seit geraumer Zeit in Topform.

Ehrgeiz und starke Nerven

Das ist auch der Bundestrainerin Cornelia Endres keinesfalls verborgen geblieben. Ende vergangenen Jahres berief sie die Dressurreiterin in den deutschen U16-Kader (Ponyreiter). Für Busch-Kuffner bedeutet dies, dass sie außerhalb der Turniersaison regelmäßig Lehrgänge besucht. Außerdem ist das Heimtraining eng mit der Bundestrainerin koordiniert und abgesprochen, wie Silvia Busch-Kuffner anmerkt. Ein durchaus hoher Aufwand. „Die Kosten sind hoch. Gerade mit den Auslandsstarts ist es nicht so einfach. Aber man tut alles, um das möglich zu machen. So eine Chance bekommt man nur einmal“, sagt die Bereiterin. Ihre Tochter weiß das zu schätzen: „Meine Familie macht alles, auch wenn ich manchmal doof zu ihr bin.“

Dass Antonia Busch-Kuffner überhaupt einmal so erfolgreich sein würde, war dabei nicht unbedingt absehbar. Wenn sie an ihre ersten Turniere zurückdenkt, muss sie jedenfalls lachen. „Mit sechs Jahren bin ich in der Führzügelklasse Letzte geworden, obwohl jemand anders noch runtergefallen ist“, erzählt Antonia Busch-Kuffner. Was sie aber schon damals auszeichnete: ihr Ehrgeiz. Und so konzentrierte sie sich weiter auf den Sport und feierte 2016 den ersten Sieg in einer A-Dressur – der Startschuss für ihre Erfolge. Für ihr Alter besitzt die 14-Jährige laut ihrer Mutter einfach eine Topeinstellung und zeichnet sich durch viel Fleiß aus. Das sei schon fast professionell. „Und es ist natürlich auch ein gewisses Talent da. Außerdem hat sie bei Turnieren Nerven wie Drahtseile. Im Viereck greift sie an und weiß was sie tun muss. Das können wenige so gut“, lobt die Mutter ihre Tochter. Eine weitere Stärke der 14-Jährige ist, dass sie schlau reitet. Sie kennt die Stärken ihrer Ponys genauso wie die Schwächen. „Ich bin da auch so, vielleicht habe ich ihr das vererbt“, erzählt Silvia Busch-Kuffner lachend und ergänzt: „Wir beide machen einfach und gehen immer auf Sieg. Und weil wir gewinnen wollen, dürfen wir nichts dem Zufall überlassen.“

Allerdings macht sie auch kein Geheimnis daraus, dass sie ihre Tochter manchmal bremsen muss. Hier und da stünde sie sich selbst im Weg, weil sie einfach zu viel von sich selbst erwarte. Busch-Kuffner: „Was das Reiten angeht, ist Antonia sehr perfektionistisch.“ Wobei ein gewisser Hang zum Perfektionismus in einer solch filigranen Disziplin wie der Dressur sicherlich hilfreich sein kann. Warum die 14-Jährige überhaupt bei der Dressur gelandet ist, hat dabei übrigens gute Gründe: Ihre Mutter ist ebenfalls in dieser Disziplin beheimatet, der Hof in Prinzhöfte ist ein Ausbildungsstall in der Dressur. „Meine Mutter ist mein großes Vorbild genauso wie Isabell Werth“, erklärt Antonia Busch-Kuffner. So träumt sie davon, eines Tages in Aachen den Grand-Prix zu reiten.

Reiten, Reiten, Reiten

Ponys, Reiten, Pferde – es ist unschwer zu erkennen, dass sich darum das Leben der 14-Jährige dreht. Sobald sie von der Schule nach Hause gekommen ist und gegessen hat, geht es für sie ab in den Stall. Im Schnitt reitet sie pro Tag dann drei bis fünf Ponys. Dabei wird sie nicht immer von ihrer Mutter trainiert, hin und wieder zieht sie ihre Einheiten auch alleine durch. „Mama muss zwischendurch noch anderen Unterricht geben. Manchmal trainiert sie mich täglich, das ist unterschiedlich“, erzählt Busch-Kuffner. Gibt es denn eigentlich auch Tage, an denen sie so gar keine Lust auf ihr Hobby hat? Nein, nicht wirklich, wie sie erklärt. Manchmal hätte sie lediglich nicht so viel Lust, vier oder fünf Ponys zu reiten. „Aber zwei müssen es schon mindestens jeden Tag sein, ansonsten fühle ich mich unwohl“, berichtet die 14-Jährige grinsend.

Überhaupt ist es das, was ihr so viel Spaß macht: Jeden Tag verschiedene Ponys reiten. „Ich finde das spannend, weil alle unterschiedlich ticken und ich mich darauf einstellen muss“, sagt die 14-Jährige. Ein Lieblingspony hat sie dabei nicht, wenngleich sie zu Daily Pleasure ein besonderes Verhältnis pflegt. Im Viereck liefere er einfach immer alles ab und sei absolut verlässlich. Busch-Kuffner: „Mit Cockney und Nike bin ich auch fein abgestimmt. Auf Daily kann ich aber alles abrufen.“ Ihr Ponys möchte sie auch weiterreiten, wenn der Wechsel auf Großpferd erfolgt. „Ich genieße es jetzt mit meinen Ponys“, sagt die 14-Jährigen. Bis zu diesem Wechsel bleibt ihr ohnehin noch etwas Zeit – genau genommen fast drei Jahre.