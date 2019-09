Die Männer der HSG Hude/Falkenburg um Mathias Düßmann (am Ball) hielten gegen den Drittliga-Absteiger SG VTB/Altjührden in der ersten Halbzeit gut mit. (INGO MÖLLERS)

Die erste Runde des Handball-Verbandspokals ist am Wochenende über die Bühne gegangen. Die TS Hoykenkamp aus der Landesklasse fegte den klassenhöheren SVGO Bremen mit 42:27 aus der Halle. Die Landesklasse-Frauen der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg setzten sich gegen den in schmaler Besetzung angetretenen TV Dinklage mit 30:15 durch. In den anderen zwei Duellen mit Beteiligung von Mannschaften aus dem Verbreitungsgebiet waren derweil die Favoriten deutlich überlegen. Die Männer des TV Neerstedt kassierten gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen ein 15:36, während die HSG Hude/Falkenburg in ihrem Kracher gegen den Drittliga-Absteiger SG VTB/Altjührden erwartungsgemäß mit 21:33 das Nachsehen hatte.

HSG Hude/Falkenburg - SG VTB/Altjührden 21:33 (10:12): Wie das Pausenresultat vermuten lässt, gelang es dem krassen Außenseiter aus der Landesklasse zumindest eine halbe Stunde lang, den großen Favoriten zu ärgern. „Die erste Halbzeit war sehr gut. Damit bin ich hochzufrieden“, lobte HSG-Trainer Martin Wessels seine Schützlinge. Der deutlichste Abstand in den ersten 30 Minuten betrug drei Tore (9:12/27.). Mit etwas Glück wäre sogar ein noch besseres Zwischenergebnis möglich gewesen. „Leider wurde fünf-, sechsmal ein Vorteil abgepfiffen, sonst hätte es gut und gerne unentschieden stehen können“, meinte Wessels, der im zweiten Durchgang mit ansehen musste, wie der Oberligist dann doch davonzog. Vier Treffer in Folge bescherten den Gästen schnell einen klaren Vorsprung (10:16/35.). Anschließend bauten sie den Abstand auf acht Tore (12:20/38.) und noch weiter aus. „Die Abwehr hat in den ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit gar nicht gestanden. Dann kamen wir vorne wieder ins Spiel, die Abwehr wurde jedoch nicht besser. Das war nicht so, wie wir es spielen können“, monierte Wessels. Die SG habe Gas gegeben und sei letztlich „flinker auf den Beinen“ gewesen. Dennoch sei die Begegnung ein Highlight für seine Mannschaft gewesen. „Wir haben uns ganz achtbar aus der Affäre gezogen und gesehen, woran wir arbeiten müssen“, sagte der HSG-Coach.

TV Neerstedt - HSG Schwanewede/Neuenkirchen 15:36 (6:18): Andreas Müller stellte unmissverständlich klar, dass sein Team die Partie völlig verdient verlor – und das auch in der Höhe. „Der Gegner war mindestens eine Klasse besser als wir. Die Schwaneweder haben von Beginn an auf allen Positionen gezeigt, dass sie zu Recht in die Oberliga aufgestiegen sind“, lobte der Neerstedter Trainer die starken Gäste. Seine Sieben sei derweil weit unter ihren Möglichkeiten geblieben. „Das war in der Vorbereitung, und wir haben das Spiel als erweiterte Vorbereitung gesehen, unser schlechtester Auftritt. Keiner konnte seine Normalform abrufen“, kritisierte Müller. Der Gastgeber geriet schnell deutlich in Rückstand. Es waren noch keine zehn Minuten absolviert, als Schwanewede beim Stand von 2:7 bereits mit fünf Toren vorne lag. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte gelangen den Müller-Mannen nur noch vier weitere Treffer, sodass bereits zur Pause alles entschieden war. Im zweiten Abschnitt gestalteten die Gäste das Resultat sogar noch deutlicher. „Wir werden das die Woche über aufarbeiten. Die Jungs wissen, dass das nicht viel war“, meinte Müller, für dessen Team die neue Verbandsliga-Saison am kommenden Freitagabend daheim gegen den Wilhelmshavener HV II beginnt. „Meine Mannschaft hat wie vorgegeben konsequent gespielt“, freute sich unterdessen Schwanewedes Trainer Andreas Szwalkiewicz. Er registrierte, dass seine Akteure in puncto Zurücklaufen, Abpraller erkämpfen und Durchsetzungsvermögen komplett in den Wettkampfmodus geschaltet hatten. Die Gäste spielten 40 Minuten nahezu mit einer Aufstellung durch und ließen den Gegner ihre körperliche Überlegenheit gnadenlos spüren.