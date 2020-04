Während in der realen Fußball-Oberliga Niedersachsen bis auf Weiteres kein Betrieb herrscht (siehe Meldung auf dieser Seite), geht es virtuell nun erst richtig los. 17 von 18 Oberligisten beteiligen sich an der ersten „eFootball-Liga“ des Niedersächsischen Fußballverbands (NFV), die an diesem Sonnabend als Pilotprojekt mit dem ersten Spieltag beginnt. Auch der SV Atlas Delmenhorst ist mit von der Partie. Einzig die FT Braunschweig stellt kein Team an der Konsole. Bis einschließlich Sonntag, 26. April, werden insgesamt 16 Spieltage ausgetragen. Dann steht der erste „eFootball-Meister“ der niedersächsischen Oberliga fest.

„Ein Ball verbindet auch in schwierigsten Zeiten, und wenn es auch nur am Bildschirm ist“, erklärt der NFV. Jeder Verein kann in den kommenden Wochen mindestens zwei Vertreter ins Rennen schicken. Die jeweiligen Duelle bestehen aus zwei Einzelspielen, in denen die Akteure im Eins-gegen-Eins-Modus in einem Match von zweimal sechs Minuten Spieldauer gegeneinander antreten. Die Summe der beiden Einzelpartien ergibt das Spieltagsergebnis.

Wenn man die aktuelle Tabelle der echten Oberliga zugrunde legt, startet die virtuelle Saison für den SV Atlas mit zwei absoluten Spitzenspielen. An diesem Sonnabend treffen die Blau-Gelben auf den 1. FC Germania Egestorf-Langreder, am Sonntag geht es mit dem Duell gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim weiter.

Weitere Informationen

Spielplan

4. April: Germania Egestorf-L. - SV Atlas Delmenhorst

5. April: SV Atlas Delmenhorst - VfV Borussia Hildesheim

7. April: FC Hagen/Uthlede - SV Atlas Delmenhorst

8. April: SV Atlas Delmenhorst - TB Uphusen

9. April: Kickers Emden - SV Atlas Delmenhorst

11. April: SV Atlas Delmenhorst - VfL Oldenburg

13. April: SV Atlas Delmenhorst hat spielfrei

14. April: SV Atlas Delmenhorst - MTV Wolfenbüttel

15. April: BW Tündern - SV Atlas Delmenhorst

17. April: SV Atlas Delmenhorst - Arminia Hannover

18. April: MTV Eintracht Celle - SV Atlas Delmenhorst

19. April: SV Atlas Delmenhorst - Heeslinger SC

21. April: MTV Gifhorn - SV Atlas Delmenhorst

22. April: SC Spelle-Venhaus - SV Atlas Delmenhorst

24. April: SV Atlas Delmenhorst - TuS Bersenbrück

25. April: FC Eintracht Northeim - SV Atlas Delmenhorst

26. April: SV Atlas Delmenhorst - Lupo M. Wolfsburg