Trainer Andreas Müller lobte seine Schützlinge in den höchsten Tönen. Sie siegten souverän und setzten damit die Segel klar auf Kurs Klassenerhalt. (INGO MÖLLERS)

Bookholzberg. Die Handballer der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg haben weiterhin ausgezeichneten Perspektiven beim Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga Weser-Ems. Durch einen auch in der Höhe völlig verdienten 34:21 (17:10)-Erfolg über Tura Marienhafe besserten sie ihr Konto auf 19:21 Punkte auf und weisen nun drei Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz auf.

Trainer Andreas Müller war nach dem Ende der Partie glücklich und zufrieden: „Wir ziehen alle an einem Strang und wollen für unsere jungen talentierten Nachwuchskräfte unbedingt die Klasse erhalten.“ Müller wird den Verein am Saisonende verlassen und beim TV Neerstedt ein „neues interessantes Aufgabengebiet übernehmen“. Aber natürlich sei klar, dass er die HSG nicht als Absteiger verlassen will.

Seine Mannen legten einen entsprechende Auftritt hin, um in der Liga zu bleiben. „Das Team hat heute eine super Leistung geboten. Der Garant dafür war eine bombensichere 6:0-Abwehr, gegen die der Gast keine Lösungen gefunden hat. Alexander Depperschmidt hat das Bollwerk glänzend geführt. Am Ende haben wir dann etwas die Zügel schleifen lassen, sodass Marienhafe noch ein paar Tore markieren konnte“, lautete das Fazit Müllers. Es war gut anzusehen, was die Nachwuchskräfte der HSG auf die Platte brachten. Lediglich in den ersten 15 Minuten genehmigten sie es dem Gast, mitzuspielen. Danach führten die Gastgeber eindeutig Regie. 4:4 stand es nach elf Minuten, doch weitere elf Minuten später führten die Müller-Schützlinge bereits mit 12:4. Jan Hansel auf Rechtsaußen stach dabei besonders hervor und verdiente sich die Bestnote seines Coaches. Eine Phase der Unkonzentriertheit führte schließlich dazu, dass Marienhafe nach 28 Minuten auf 10:14 verkürzte. Doch mit drei HSG-Toren in Folge stand der 17:10-Pausenstand fest.

Im zweiten Durchgang war von den Gästen nicht mehr viel zu sehen. Die Hausherren behielten ihre Konzentration bei, bestachen durch ihre spielerischen Akzente und kamen zu vielen einfachen Treffern. Andreas Müller freute sich besonders über die Leistungen seiner A-Jugendlichen.