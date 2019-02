Bennet Krix (am Ball) steuerte acht Treffer zum Heimerfolg der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg bei. (OLAF KOWALZIK)

Bookholzberg. Die männliche A-Jugend der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg kann es in der Handball-Oberliga zurzeit offenbar nur zu Hause: Sie tütete mit dem 25:20 (11:10)-Erfolg über den VfL Fredenbeck die Pluspunkte Nummer drei und vier in der heimischen Halle am Bookholzberger Ammerweg ein. Auswärts setzte es dagegen bislang zwei Niederlagen. Auch wenn die Oldenburger Landkreisler immer noch ihren Ansprüchen hinterherhinken, gab es für sie gleich einen netten Nebeneffekt. Denn aufgrund des direkten Vergleichs schob sich der ehemalige Bundesligist zum Ende der Hinrunde mit 4:6 Zählern an den punktgleichen Fredenbeckern vorbei auf den vierten Tabellenplatz vor. Das tut zumindest der Tabellenoptik gut.

HSG-Trainer Stefan Buß kann sich die Leistungsschwankungen seiner Mannschaft in den Heim- und Auswärtsspielen nicht erklären. „Ich kann in die Köpfe meiner Spieler ja auch nicht reingucken“, seufzte er und beschloss daher lieber, den Augenblick zu genießen. Der war ja auch verlockend genug, da sich der Gastgeber diesmal als Team präsentierte – in Aurich war das jüngst wahrlich nicht der Fall gewesen. Da hatten gegen die Ostfriesen lauter zusammenhangslose Einzelkämpfer auf der Platte gestanden. Diesmal war es völlig anders, was zehn verschiedene Torschützen unterstreichen. Von den Feldspielern traf lediglich der Rückraum-Rechte Niklas Kowalzik nicht ins Schwarze. Der steckt aktuell in einem kräftigen Formtief und hat sich offenbar selbst ein Wurfverbot auferlegt.

Selbstbewusster Start

„Dieses Mal war von vornherein Feuer drin, da hat jeder den anderen gepusht und sich voll reingehauen“, freute sich der HSG-Trainer über das zweite, schönere Gesicht seines Teams. Er stufte dessen Leistung noch besser als im Qualifikationsspiel zur Oberliga ein, in dem es den VfL Fredenbeck mit 23:17 abserviert hatte. „Bei uns stimmte die Stimmung sowohl auf dem Feld als auch auf der Bank“, bestätigte der HSG-Rechtsaußen Nico Hennemann, „solch eine Leistung sind wir unseren eigenen Zuschauern einfach schuldig.“

Das unbestrittene Highlight der Partie war der Kempa-Treffer von Jakub Anuszewski, den ihm Bennet Krix herrlich und vor allem passgenau hoch in den Kreis vorgelegt hatte. Anuszewski pflückte das Objekt aus der Luft und pfefferte es zum 8:6-Vorsprung in die gegnerischen Maschen (19.). Das war nur eines von vielen Beispielen, bei denen die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg den Ball schnell und vor allem pfiffig durch die Angriffsreihen laufen ließ. Und es zeugte von einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein, die der Gastgeber trotz seines Fehlstarts in die Saison immer noch hat.

Trotzdem war der Ausgangspunkt des Grüppenbührener Erfolgs die Abwehr, hinter der mit Jan Kinner wieder einmal ein starker Torwart stand. Der HSG-Trainer Stefan Buß hatte sich in seiner Verteidigungsreihe für die 5:1-Variante entschieden, die den Fredenbeckern überhaupt nicht schmeckte. Eigentlich wäre es unfair, jemanden aus diesem Verbund hervorzuheben, letztendlich wurde dieser aber von Norman Lachs gut dirigiert und zusammengehalten. An der Spitze bereitete wiederum Jakub Anuszewski den Gegenspielern mit seinen antizipierten Aktionen reichlich Kopfzerbrechen.

Lediglich der Fredenbecker Linkshänder Jakob Ritscher blieb bei den Gästen ein ständiger Unruheherd. „Ein Mann allein kann solch ein Spiel aber in der Regel nicht gewinnen“, meinte Stefan Buß. Er stellte dem rechten Rückraumspieler ständig wechselnde Verteidiger gegenüber, damit sich der zehnfache Torschütze an ihnen abarbeitete und immer wieder vor neuen Aufgaben stand. Die Vorentscheidung bahnte sich beim 16:15 an, als der starke Linksaußen Bennet Krix seinen vierten Siebenmeter erfolgreich im VfL-Netz platzierte und Nico Hennemann sowie Kian Krause das 19:15 nachlegten (51.).

Am Freitag stellt sich mit dem TSV Burgdorf II der Spitzenreiter (11:3 Punkte) um 20 Uhr in der Halle am Ammerweg vor, gegen den sich die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg für die 21:25-Hinspielniederlage revanchieren will. „Wir müssen auf dieser Leistung aufbauen. Jeder von uns hat Lust, noch mehr Spiele zu gewinnen“, kündigte Nico Hennemann selbstbewusst an.