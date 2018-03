Die zwölf Delmenhorster Fußballvereine haben sich gemeinsam darauf verständigt, zwei Kunstrasenplätze von der Politik zu fordern. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Zwölf Fußballvereine hat die Stadt Delmenhorst. Und alle sind sich einig, was nicht gerade oft vorkommt. Sie wollen alle gemeinsam an einem Strang ziehen für ein Ziel: „Delmenhorst braucht Kunstrasenplätze“, sagt Marco Castiglione (TV Jahn Delmenhorst). Und er erläutert auch warum, beziehunsgweise welche Folgen es hat, wenn die Delmestadt keine bekommen würde: „Der Fußballstandort bricht ohne Kunstrasenplätze zusammen. Seit Oktober gibt es keinen geregelten Betrieb mehr, wir können den Mitglieder nichts anbieten. Es gibt starke Alternativen wie Fitnessstudios oder andere Sportarten. Die Politik tut so, also ob es sich bei nicht vorhandenen Kunstrasenplätzen um ein Luxusproblem handelt, aber es geht um die Zukunft des Fußballs in der Stadt“, berichtet Castiglione. 2500 bis 3000 Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer spielen hier Fußball. Noch. „Im Umfeld tut sich viel. Hude hat einen neuen Kunstrasenplatz, Stenum bekommt einen. Da sind die Wege nicht weit hin“, sagt er.

Um den Exodus der hiesigen Spieler zu verhindern, haben sich nun Vertreter aller Delmenhorster Fußballvereine zusammengeschlossen. Gemeinsam wollen sie Druck auf die Politik ausüben. „Ziel ist es, das Geld für zwei Kunstrasenplätze noch in den Haushalt 2019 der Stadt reinzubekommen“, blickt Castiglione voraus. In der Vergangenheit hätten die Vereine den Fehler gemacht, eben nicht zusammen zu kämpfen. „Wir haben es der Politik leicht gemacht, uns gegeneinander auszuspielen und einen Keil in unsere Reihen zu treiben“, sagt er. Damit soll nun Schluss sein, der Standort für die Kunstrasenplätze aus dem Fokus genommen werden. „Der Ort ist mir egal“, sagt Bastian Fuhrken (SV Atlas Delmenhorst). Die Wege innerhalb der Delmestadt seien kurz. Auch er weist auf das Umland hin. Varel, Stuhr oder Bremen. „Alle haben Kunstrasenplätze, nur Delmenhorst nicht“, betont er.

Exodus der Fußballer

Hier setzt auch Hamid Mehrdadi (Delmenhorster TB) an: „Es ist traurig, dass eine Stadt mit 80 000 Einwohnern nicht in der Lage ist, Fußballplätze anzubieten. Wir haben hier Talente, aber wenn wir denen nichts anbieten, wandern sie ab. Viele Migranten spielen Fußball, doch die werden sich irgendwann vom Sport abwenden, wenn es keine Trainings- und Spielmöglichkeiten gibt“. Die Gefahr sieht auch Staffelleiter Thomas Luthardt: „Kunstrasenplätze sind dringend notwendig, um die Kinder in den Vereinen zu halten.“

Die höherklassigen Vereine wie Atlas in der Oberliga, die Jahn-Damen in der 2. Bundesliga oder die Delmenhorster Bezirksligisten SV Tur Abdin und SV Baris haben einen Wettbewerbsnachteil, da sie monatelang nicht trainieren können. Den unteren Mannschaften wird das komplette Dasein streitig gemacht. „Unsere Zweite soll innerhalb von zwei Monaten noch 16 Spiele bestreiten. Das sind fast alles Schichtarbeiter, die können unter der Woche nicht immer. Und wenn man dreimal nicht genug Leute zusammenbekommt, muss man zwangsabsteigen. Dazu ist das auch körperlich schwierig, so oft zu spielen“, berichtet Andreas Seven (Tur Abdin). Zudem steige laut Mehrdadi die Verletzungsgefahr. Weil irgendwann im Akkord gespielt werden muss, wodurch die Plätze ramponiert würden. Aufgrund der vielen Nachholspiele unter der Woche falle das Training der Kinder- und Jugendteams oft aus, weil kein Platz für sie vorhanden sei, klagt beispielsweise Michael Wild (TuS Heidkrug). Mehrdadi fügt hinzu, dass dadurch der Fußball seiner gesellschaftlichen Aufgabe beraubt werde: „Wir wollen die Jugendlichen in die Vereine bekommen, weg von der Straße.“

Zudem scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis Kunstrasenplätze seitens der Verbände vorgeschrieben werden. „Ab der übernächsten Saison muss man einen Kunstrasenplatz vorweisen, sonst gibt es keine Lizenz für die 2. Bundesliga“, berichtet Bernd Hannemann (TV Jahn Damen).

Einig sind sich die Vereinsvertreter darin, dass auch zwei Kunstrasenplätze eigentlich zu wenig seien für 2500 bis 3000 Fußballer. Zwei Plätze müssten es auf jeden Fall sein. „Die Politik muss sich endlich bewegen und uns eine Lösung präsentieren. Wir dürfen uns nicht mehr hinhalten lassen“, fasst Jürgen Stöver (TuS Hasbergen) zusammen.