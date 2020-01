Dieter Kreuzer lief 15 Jahre lang für Eintracht Delmenhorst. Unter anderem siegte er beim Stundenlauf in Delmenhorster Stadion im Jahr 2013 (Foto). (Ingo Möllers)

Nach 15 Jahren Vereinszugehörigkeit (2005 bis 2019) ist Dieter Kreuzer beim dritten Silvesterlauf in Nordenham zum letzten Mal für Eintracht Delmenhorst an den Start gegangen. Er war der letzte Läufer des Vereins, der an Wettkämpfen teilnahm.

Da es sich in Nordenham um eine vom Deutschen Leichtathletik-Verband vermessene Strecke handelte und am letzten Tag des Jahres noch Jahresbestzeiten in den Altersklassen gelaufen werden konnten, war das Starterfeld dementsprechend stark besetzt. Bei Sonnenschein fiel an Silvester um 12 Uhr der Startschuss für die Zehn-Kilometer-Strecke. „Der einmal zu laufende Rundkurs ist zwar flach, dafür aber sehr windanfällig, was den 121 Finishern auf den langen Geraden zwischen den Wiesen einiges an Zeit kostete“, berichtete Kreuzer. Ab Kilometer acht befand er sich in einer Vierer-Gruppe, setzte sich auf dem letzten Kilometer an die Spitze und steigerte das Tempo bis ins Ziel. Mit einer Laufzeit von 42:30 Minuten überquerte er die Ziellinie und gewann die Altersklasse M55 (18 Läufer) mit zwei Minuten Vorsprung. In der Gesamtwertung sprang der 18. Platz heraus. Damit verbesserte Kreuzer seine persönliche Jahresbestzeit, die er zuvor auf Norderney aufgestellt hatte, um 22 Sekunden.

Im Gesamtjahr holte Kreuzer bei zehn Starts neun Altersklassensiege für die Eintracht. Zudem wurde er Gesamt-Zweiter beim vierten Langeooger Sanddornlauf über die 5000-Meter-Distanz.

In seinen 15 Jahren bei der Eintracht absolvierte er in den Altersklassen M40 bis M55 insgesamt 158 Wettkämpfe. Er holte fünf Gesamtsiege und 62 Altersklassensiege. Zu seinen größten Erfolgen zählt er den Gesamtseriensieg bei der Syke-Weyhe-Cross-Fünfer-Serie 2005 und 2006, die Gesamtsiege beim Stundenlauf im Delmenhorster Stadion 2005 und 2013 sowie der Gesamtsieg beim Pusdorfer Volkslauf 2012 über fünf Kilometer. Des Weiteren wurde Kreuzer Bezirksmeister auf der Bahn über 5000 und 10 000 Meter, Kreismeister auf der Bahn über 400 und 5000 Meter sowie Kreismeister im Cross-Lauf.