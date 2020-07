In der vergangenen Saison trafen Tim Coors (rotes Trikot) und die HSG Delmenhorst nur einmal auf die SG Achim/Baden. Wegen der Pandemie kam es nicht zum Rückspiel. (INGO MöLLERS)

Achim/Delmenhorst. Taucht ein Torhüter im Sport in einer Torschützenliste auf, ist dies nicht selten ein Kuriosum. Auf den Handball trifft dies seit vier Jahren aber nicht mehr zu. Im Sommer 2016 wurde weltweit die Regel „Sieben-gegen-Sechs“ eingeführt. Seitdem können die Trainer den Torwart jederzeit gegen einen weiteren Feldspieler auswechseln, ohne dass dieser mit einem Leibchen gekennzeichnet werden muss. Die Regeländerung hatte Folgen. Häufig werden im Spitzenhandball die Bälle auf ein verwaistes Tor geworfen, weil der Keeper gerade auf der Bank sitzt, wenn die eigene Mannschaft im Angriff ist und dort das Spielgerät verliert. Auch der gegnerische Torhüter hat dadurch die Chance, sich in die Torschützenliste einzutragen. Zudem bedeuten Zwei-Minuten-Zeitstrafen für die angreifende Mannschaft kaum noch einen Nachteil, weil sie die Unterzahl durch die taktische Maßnahme ausgleichen kann.

Über den Sinn der Regel „Sieben-gegen-Sechs“ wird seit der Einführung diskutiert. Nun hat die Diskussion neuen Nährstoff bekommen: Das Fachmagazin „Handballwoche“ hat sich unter 38 internationalen Top-Trainern im Männer- und Frauenbereich umgehört, was sie von der Regel halten. Die große Mehrheit votierte für deren Abschaffung. Zu den scharfen Kritikern zählen laut der Umfrage zwei Trainer, die in Deutschland wichtige Posten bekleiden: die beiden Bundestrainer Alfred Gislason (Männer) und Henk Groener (Frauen). „Ich glaube nicht, dass der Handball attraktiver wurde. Im Gegenteil. Die Regel macht das Spiel viel langsamer“, sagte etwa Alfred Gislason der „Handballwoche“.

Auch unter der Bundesliga-Coaches gibt es viele Trainer, die die Regel infrage stellen. Zu den Unterstützern der Initiative, „Sieben-gegen-sechs“ aus dem Regelwerk zu streichen, gehören unter anderem Filip Jicha vom deutschen Rekordmeister THW Kiel und Maik Machulla vom Vizemeister SG Flensburg-Handewitt. Für eine Beibehaltung der Regel sprach sich unter anderen Dänemarks Weltmeister-Coach Nikolaj Jacobsen aus.

Im Profi-Handball nutzen die Trainer das taktische Mittel, den Keeper gegen einen Feldspieler zu tauschen, recht häufig. Doch auch in der Oberliga Nordsee ist dies immer wieder zu beobachten. Jörg Rademacher zählt zu den Coaches, die hin und wieder auf die Möglichkeit zurückgreifen. „Ich bin eher ein Befürworter des Sieben-gegen-sechs-Spiels, weil man dann mehr Optionen hat – besonders, wenn man zwei oder drei Tore hinten liegt oder mit der Taktik des Gegners nicht zurechtkommt", sagt der Trainer der HSG Delmenhorst. Zudem sei die Auswechslung des Keepers ein gutes Mittel, wenn die eigene Taktik nicht aufgeht, oder um den Gegner zu überraschen. Rademacher: „Als Trainer muss man sich Gedanken machen, wie man diese Option einsetzt. Wir hatten letzte Saison beispielsweise Spiele wie gegen Habenhausen, in denen wir nicht der Favorit waren. Da muss man schauen, was man für Möglichkeiten hat, um im Spiel zu bleiben. Sieben-gegen-sechs kann dann ratsam sein, da sollte man etwas in der Schublade haben.“

Dass das taktische Mittel auch gewisse Risiken beinhalten, dem ist sich der Coach der Delmenhorst bewusst. „Wenn man den Ball verdaddelt, verwirft oder das Team pennt und zu langsam beim Wechseln ist, fallen natürlich einfache Tore. Die Spieler müssen dafür sehr diszipliniert sein.„ Daher kommt er zu einem gemischten Fazit: “Wenn die Option abgeschafft werden würde, wäre das auch okay. Aber ich hätte sie gerne weiterhin.“

Sollte die Regel dann doch gekippt werden, hofft Rademacher, dass die Handballer nicht zur früheren Regelung zurückkehren. „Überhaupt kein Freund bin ich davon, dass ein siebter Spieler ein Leibchen anzieht und in den Angriff mitgeht. In diesen Leibchen bleiben Spieler hängen, verdrehen sich Finger und Daumen. Bevor man dahin wieder zurückgeht, sollte man es bei Sieben-gegen-sechs belassen. Es ist ja keiner verpflichtet, das zu spielen. Das Mittel ist mit höherem Risiko behaftet und attraktiv. Wenn man am Ende ein Tor braucht, kann man so alles auf eine Karte setzen“, meint er.

Eine weitere Diskussion, die im Handball immer wieder aufkommt, ist die über eine Shotclock: Die angreifende Mannschaft hat dann eine begrenzte Zeit, um zum Abschluss zu kommen. Läuft diese Wurfuhr ab und es erfolgt kein Abschluss, muss die angreifende Sieben den Ball abgeben. Ein Befürworter ist unter anderem Filip Jicha. Auch Rademacher hält die Shotclock für eine gute Idee. „Man würde den Handball so attraktiver und schneller machen. Es würden mehr Tore fallen und das wäre auch für die Zuschauer schön, die natürlich lieber ein 30:30 als ein 18:18 sehen.“ Es gebe einige Mannschaften, die sehr langsam spielten. Diese könnten durch eine Shotclock das Spiel nicht mehr verschleppen.

Der Fokus bei Rademacher liegt derzeit aber auf den Beginn der Saison 2020/21. Aller Voraussicht nach startet sie im Oktober. Die Frage ist aktuell, ob sie vor oder nach den Herbstferien beginnt. Es gibt zwei Varianten, die auf einer Sitzung in dieser Woche besprochen werden: Entweder die ersten Spiele stehen am 4. und 5. Oktober oder Ende Oktober an. Dem Vernehmen nach plädiert eine Mehrheit für den Beginn Ende Oktober. „Wir sind auf beide Szenarien vorbereitet. Der Plan ist, dass wir zwei Monate vor Saisonstart loslegen, also eventuell schon Anfang August. Wir fangen dann langsam an und steigern uns. Es war eine lange Pause und da will ich kein Risiko eingehen und zu intensiv anfangen. Dann lieber zwei Wochen länger. Wir haben auch einige neue Spieler, die sich eingewöhnen müssen“, sagt Rademacher.