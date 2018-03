Alioune Youm war der belebende Faktor in der Jahn-Offensive, die nach seiner Auswechselung nahezu komplett erlahmte. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Bisher hat es beim TV Jahn Delmenhorst nur Sekt oder Selters gegeben: Fünf Siegen stehen neun Niederlagen gegenüber. Am Donnerstagabend holte der Fußball-Kreisligist von Trainer Arend Arends im Nachholspiel gegen den ambitionierten Harpstedter TB mit einem 0:0 die erste Punkteteilung. Und obwohl die Nullnummer alle Attribute eines zumindest auf dem Papier trostlosen Kicks aufwies, sorgte das Remis für Zufriedenheit bei den Violetten. Immerhin hat der TV jetzt doppelt so viele Punkte wie die Mannschaften auf den Abstiegsplätzen, zudem ließ er gegen einen der spielstärksten Gegner fast nichts zu.

„Gegen den Tabellenfünften ist das natürlich ein Punktgewinn für uns, besonders angesichts der Personallage“, freute sich Arends. Er sah eine „sehr disziplinierte Mannschaftsleistung und eine durchaus hohe Intensität im gesamten Spiel.“ Trotz der mangelnden Torszenen war das Tempo allerdings durchaus ansprechend. Auf dem engen, aber gut bespielbaren Flutlichtplatz taten sich kaum Lücken auf, in die die Harpstedter hätten stoßen können. Torjäger Niklas Fortmann hatte nicht ansatzweise die Möglichkeit, seine bisherige Quote von elf Saisontreffern auszubauen. „Niklas hatte heute keine Bindung zum Spiel“, musste sein Trainer Jörg Peuker erkennen. Und wechselte Fortmann zum allerersten Mal in dieser Saison aus.

Einmal wird es gefährlich

An der fehlerlosen Jahn-Innenverteidigung mit Sean Gradtke und dem A-Jugendlichen Lucas Meinlschmidt biss sich aber nicht nur Fortmann die Zähne aus. Die hervorragende Organisation der Platzherren verschaffte Neuzugang Dustin Kletta im TV-Tor einen ruhigen Abend. Das bislang einzige Zu-null hatte Torwarttrainer Mario Lucka beim 2:0 gegen den SV Achternmeer festgehalten. Nur nach 22 Minuten wackelte es bedenklich: Die konterstarken Harpstedter hatten ein einziges Mal Platz bekommen, als Mel Siegenthaler kurz hinter der Mittellinie den Ball erkämpfte, Fortmann auf der linken Seite anspielte und dieser wieder Siegenthaler am Elfmeterpunkt bediente. Kletta verkürzte den Winkel allerdings gut, sodass Siegenthalers Versuch um Zentimeter links vorbeistrich. Arends: „Im Grunde war es die einzige Chance im Spiel, das Ding musste eigentlich sitzen.“ Das wäre den bis zum Seitenwechsel aktiveren Jahnern nicht gerecht geworden. Artjom Prieb zog über links immer wieder das Tempo an, Alioune Youm hinderte die Harpstedter durch energisches Anlaufen am Spielaufbau. Und zudem sahen die rund 30 Zuschauer zumindest ansatzweise gute Torannäherungen durch Marcel Maus (36.) und Miles Meyer (39.), die HTB-Keeper Christoph Mädler aber entschärfte. Doch kurz vor der Pause verletzte sich Youm, damit erlahmte dann auch jeglicher Offensivgeist der Violetten. „Man hat gemerkt, dass Youm draußen war. Dadurch wurden wir in der zweiten Halbzeit hinten reingedrängt“, analysierte Arends treffend, der aus seiner Mannschaft neben Meinlschmidt besonders Okan Özcan lobte, der „viele wichtige Zweikämpfe gewann“.

Das galt allerdings für die komplette Riege des TV Jahn. Trotz der immer gravierender werdenden Feldüberlegenheit der Harpstedter musste Kletta kein einziges Mal richtig eingreifen. Im Gegenteil, gefährlich wurde es fast nur durch die Rückpassorgie, die Kletta auf dem holprigen Boden vor Probleme stellte. „Wir hatten das Spiel in der zweiten Halbzeit komplett in der Hand, haben aber aus der Überlegenheit kein Kapital schlagen können. Wenn sich mal Räume auftaten, haben wir sie nicht genutzt, weil wir zu viele falsche Entscheidungen getroffen haben“, erklärte Peuker und meinte weiter: „Wir waren heute zum ersten Mal auf Rasen unterwegs, dafür war es ganz gut.“