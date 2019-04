Nach dem 1:0 feiern die Abdiner den Torschützen Ali Hazimeh, der hier im Pulk verschwindet. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Es war eine beeindruckende Vorstellung, die die Fußballer des SV Tur Abdin Delmenhorst gegen den Aufstiegskandidaten TuS Obenstrohe gezeigt haben. Die Mannen von Edgar Kary waren in allen Belangen überlegen und dominierten das Geschehen über nahezu die gesamte Distanz, sodass der 4:1 (1:0)-Sieg letztlich sogar schmeichelhaft für die Gäste war. Die Obenstroher haben damit nun sieben Punkte Rückstand auf den Bezirksliga-Tabellenführer VfL Wildeshausen, der seine Partie zeitgleich mit 3:0 gegen den Heidmühler FC gewann (Text siehe unten). Abdin bleibt auch nach dem dritten Sieg in Folge im Mittelfeld.

Von Beginn an ging es auf dem gut bespielbaren Rasen im Delmenhorster Stadion bei herrlichem Fußballwetter nur in eine Richtung: Kary hatte seine Elf erneut in einem schiefen 3:5:2 angeordnet. Vor allem Ali Hazimeh auf der linken Seite trieb das Leder immer wieder nach vorne und spielte einige gefährliche Bälle in die Mitte. Er lief die Obenstroher Defensivspieler zudem immer wieder früh an. Da Simon Matta in vorderster Front und Manuel Celik etwas dahinter ebenfalls große Teile der Partie im Sprint absolvierten, gerieten die Gäste ständig früh unter Druck. Ein geordnetes Aufbauspiel gab es nicht, sodass die Offensive um Janis Theesfeld kaum einen Ball kontrolliert zugespielt bekam.

In allen Belangen besser

Die Abdiner hingegen erzeugten bei fast jedem Angriff Gefahr. Can Blümel und Dennis Thüroff teilten sich die Zentrale vor Sechser Lukas Mutlu. Beide dribbelten immer wieder an, verloren das Leder fast nie und brachten es regelmäßig zum sehr beweglichen Celik oder auf Hazimeh. Über rechts dosierte Artjom Prieb seine Ausflüge nach vorne und machte die Seite eher dicht. Gegen das linkslastige Spiel fanden die Gäste jedoch kein Mittel. Bereits nach 20 Minuten näherte sich Abdin dem zweistelligen Bereich in puncto Torschüsse, auch wenn vor allem Matta (4./13./17.) und Celik (8./18.) das Visier noch nicht richtig eingestellt hatten. Auf der Gegenseite erzeugte lediglich ein Freistoß aus dem Halbfeld, unter dem Abdin-Torwart Marc Ibrahim hindurchsegelte, so etwas wie Gefahr. Doch der Ball flog auch deutlich am Kasten vorbei (24.).

Nach einer knappen halben Stunde brach Abdin den Bann, auch wenn das 1:0 durch Hazimeh eher ein Zufallsprodukt war. Zunächst setzte sich der Außenbahnspieler links durch und bediente Celik in der Mitte, der das Leder jedoch nicht direkt unter Kontrolle bekam und so nur nach außen gehen und erneut flanken konnte. Letztlich gelangte der Ball zu Mutlu, dessen geblockten Versuch Thüroff unsauber traf, sodass der Ball vor Hazimehs Füße rollte, der nur noch einschieben musste (29.). Die Abdiner waren in dieser Szene gleich mehrfach einen Schritt schneller als die TuS-Spieler und setzten gut nach. Nur knapp fünf Minuten später hatte Simon Matta das 2:0 auf dem Fuß: Er hatte schon Schlussmann Tim Stahl umspielt, traf aus spitzem Winkel jedoch nur das Außennetz (34.).

Auch im zweiten Durchgang behielt Abdin defensiv die Ordnung und ließ keinerlei Chancen zu, bis die Partie de facto entschieden war. Selbst wurden die Delmenhorster fast minütlich gefährlich. Matta köpfte daneben (47.), ein Celik-Freistoß verfehlte knapp das Ziel (51.), einen Thüroff-Querpass entschärfte Stahl mit dem Fuß (53.) und Celik schoss links am Tor vorbei (57.). Nach einer Stunde war es dann soweit: Zunächst wehrte Stahl einen Schuss von Thüroff zur Seite ab, Simon Matta setzte nach und spielte zurück auf Can Blümel, der den Ball im langen Eck unterbrachte – 2:0 (60.).

Abdin ließ in der Folge nicht nach, gewann viele Bälle im Pressing. So auch vor dem 3:0: Thüroff spielte den Ball frei vor Stahl quer, sodass Simon Matta nur noch ins leere Tor einschieben musste (71.). Auf der Gegenseite verfehlte Theesfeld den Kasten, nachdem er frei vor Ibrahim aufgetaucht war (78.). Das vierte Tor war wiederum Blümel vorbehalten, der aus rund 16 Metern traf (79.). Den letzte Treffer des Tages erzielten dann tatsächlich die Gäste aus Obenstrohe: Abdin-Keeper Ibrahim verschätzte sich bei einem langen Ball, sodass ihn der eingewechselte Oke Michelsen mit einem Kopfball zum 1:4 überlupfte (84.). Nur eine Minute später hätte Lars Zwick beinahe das 2:4 markiert, doch er zielte gegen den zögerlichen Ibrahim zu hoch. „Die Jungs waren heute zu 100 Prozent bereit und haben sehr gut gegen den Ball gearbeitet. Beeindruckend, dass sie das fast das ganze Spiel durchgehalten und unseren Plan zu 100 Prozent umgesetzt haben. Ich bin superstolz“, lobte Edgar Kary seine Truppe.