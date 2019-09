Die Handballerinnen des TV Neerstedt um Fenna Van Dreumel (beim Wurf) waren der HSG Hude/Falkenburg deutlich unterlegen. (Martina I. Meyer)

Wenn das mal keine Ansage war: Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg haben im Landkreis-Duell gegen den TV Neerstedt eine beeindruckende Vorstellung geboten und den Gegner förmlich aus dessen eigener Halle gefegt. Absolute Dominanz – das war es, was das Team des Trainergespanns Lars Osterloh/Birgit Deeben über weite Strecken der Partie ausstrahlte. Lediglich in der Anfangsviertelstunde hielten die Gastgeberinnen noch relativ gut mit. Danach kam der HSG-Express aber mal so richtig ins Rollen und zeigte dem TVN noch vor der Pause die Grenzen auf. In der zweiten Hälfte machten die Huderinnen da weiter, wo sie vor dem Seitenwechsel aufgehört hatten, sodass am Ende ein Kantersieg heraussprang. Mehr als 20 Tore lagen beim 43:22 (23:10) letztlich zwischen den Kontrahenten.

Wenig überraschend, dass Lars Osterloh angesichts der starken Leistung seiner Schützlinge nach dem Abpfiff gut gelaunt war. Hatte er überhaupt einen Grund zum Meckern? „Das ist bei dem Ergebnis natürlich schwierig“, meinte der HSG-Coach. Man könne zwar immer ein Haar in der Suppe finden, in diesem Fall vielleicht manche Absprachefehler in der Abwehr. Doch damit hielt sich Osterloh nicht allzu lange auf. Vielmehr lobte er sein Team, und das völlig zu Recht. „Unser Matchplan ist aufgegangen“, befand Osterloh. Seine Damen hätten die Vorgaben gut umgesetzt. „Aus einer sicheren Abwehr heraus mit Tempo nach vorne spielen – das ist der Schlüssel zum Erfolg“, betonte der Huder Trainer. Seine Sieben sei gut in die Gegenstöße gekommen. So sei die Moral des Gegners zur Pause gebrochen gewesen. Dass die HSG im zweiten Abschnitt nicht nachließ, gefiel Osterloh natürlich. „Es gehört dazu, dass man das bis zum Ende konzentriert runterspielt.“

Ganz anders war die Gemütslage verständlicherweise auf der anderen Seite. „In der Anfangsviertelstunde hatte ich gehofft, dass wir drin sind. Dann haben wir einmal kurz den Faden verloren und nichts mehr auf die Kette gekriegt“, meinte Neerstedts Coach Maik Haverkamp und sprach von einer „Riesen-Verunsicherung“ bei seinem Team. Hude habe die erfahrenere Mannschaft und die Fehler seiner Sieben eiskalt ausgenutzt. „Sie waren in allen Belangen überlegen“, erkannte Haverkamp die Dominanz des Kontrahenten an. Seine Truppe sei noch lange nicht da, wo er sie sehe. „Wir können nicht von heute auf morgen alles umsetzen“, meinte Haverkamp. Nun müsse man sich wieder sammeln und die nächste Aufgabe angehen.

In der Anfangsphase war es tatsächlich so, dass die Gastgeberinnen noch ordentlich mithielten. Nach exakt zwei Minuten markierten sie in Person von Stefanie Hanuschek den ersten Treffer der Begegnung. Zwar erzielte die glänzend aufgelegte Lena Faske im direkten Gegenzug den Ausgleich, doch die Neerstedterinnen blieben dran. Beim 6:7 (12.) lagen sie nur mit einem Tor zurück.

Dann schalteten die Gäste jedoch mindestens einen Gang hoch und zogen bis zur 18. Minute mit gleich sechs Treffern in Folge davon. Bis zum Seitenwechsel bauten sie ihren Vorsprung kontinuierlich aus, führten mit 16:8 (22.), 20:9 (27.) und nach 30 Minuten schließlich mit 23:10. Damit stand eigentlich bereits nach einer Halbzeit fest, wer die Halle als Sieger verlassen würde. Die Huderinnen waren im Abschluss einfach deutlich effektiver und ließen außerdem hinten nur wenig zu. Hinzu kam aus Sicht des TVN noch etwas Aluminium-Pech.

Nicht einmal drei Minuten nach der Pause folgte der nächste Tiefschlag für die Haverkamp-Sieben. Agnieszka Blacha wurde mit der Roten Karte vorzeitig vom Feld geschickt. Ein weiterer Vorteil für die HSG, die auch im zweiten Durchgang einfach variabler agierte und gefühlt fast immer einen Weg fand, den Ball im Tor unterzubringen. Über 27:12 (35.) und 32:14 (42.) enteilte sie Neerstedt immer mehr. Zwischen der 50. und 55. Minute folgte noch einmal eine recht gute Phase des TVN, der den Rückstand vorübergehend von 21 auf 18 Treffer verkürzte. Dann war Hude jedoch noch dreimal erfolgreich, sodass es zum Schluss doch wieder mehr als 20 Tore Unterschied waren.

Überragende Schützinnen bei der HSG waren Lena Faske, die elfmal traf, und Ashley Butler mit einem Tor weniger. Zudem hob Osterloh die Leistungen von Mareike Zetzmann und Lisa Maus hervor. Für Neerstedt brachten Blacha und Fenna Van Dreumel (je fünf) den Ball am häufigsten im Tor unter.