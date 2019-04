Mareike Zetzmann steuerte zehn Tore zum Erfolg der HSG bei. (Ingo Möllers)

Die Oberliga-Damen der HSG Hude/Falkenburg haben ihr finales Auswärtsspiel der Saison deutlich gewonnen. Beim Wilhelmshavener SSV siegte die Mannschaft des Trainergespanns Dean Schmidt/Birgit Deeben deutlich mit 37:19 (22:5). Damit feierte die HSG ihren fünften Erfolg in Serie. Den Grundstein für diesen deutlichen Sieg legte Hude in der starken Defensive. „Die Mannschaft hat in der Deckung die taktischen Vorgaben hervorragend umgesetzt. Damit haben wir Wilhelmshaven von Beginn an den Schneid abgekauft“, erklärte Schmidt.

Gerade das Spiel mit dem Kreis wusste Hude klug zu unterbinden. Viele Bälle erkämpften sich die Huderinnen in der Deckung, diese Ballgewinne münzten sie dann durch ein schnelles Umschaltspiel in der ersten und zweiten Welle in einfache Tore um. Wenn die HSG dann im Positionsangriff war, trug sie die Angriffe sehr clever vor und schloss diese konsequent ab, sodass die Partie bereits zur Pause so gut wie entschieden war.

Weiterhin spielbestimmend

Nach dem Seitenwechsel blieb Hude weiter die spielbestimmende Mannschaft, schaltete aber ein paar Gänge zurück. „Wir haben das Spiel weiter kontrolliert, es hat dann aber in einigen Situationen die letzte Konsequenz gefehlt“, erklärte Schmidt. Am Ende stand dann ein ungefährdeter Erfolg auf der Anzeigetafel, den Schmidt in dieser Höhe nicht unbedingt erwartet hatte. „Ich habe schon damit gerechnet, dass wir die Punkte mitnehmen. Dass wir letztlich so deutlich gewinnen, hat mich schon positiv überrascht.“

Am finalen Spieltag empfängt die HSG Hude/Falkenburg den Tabellendritten VfL Stade. Anwurf ist am kommenden Sonntag um 15 Uhr. Mit der Partie endet nicht nur die Saison der HSG, sondern auch die Amtszeit von Dean Schmidt als Übungsleiter.