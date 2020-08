Die Tischtennis-Vereine in Niedersachsen haben für die neue Saison, die bereits am Wochenende 4. bis 6. September beginnen soll, nun grünes Licht bekommen. Anfang dieser Woche hatte der Deutsche Tischtennisbund (DTTB) den Saisonstart für die unter seinem Dach organisierten Ligen von der Bundesliga bis zur Oberliga beschlossen, also auch für das erste Team des TV Hude. Ende der Woche zog dann der niedersächsische Verband (TTVN) für alle Klassen darunter nach. Für alle Ligen gilt, dass keine Doppel gespielt werden, dafür werden alle Einzel absolviert, auch wenn eine Mannschaft schon genügend Punkte für einen Sieg gesammelt hat. Während der DTTB neben den obligatorischen Abstandsregeln einen Mund-Nasen-Schutz für alle gerade nicht aktiven Spieler vorschreibt, wird dieser vom TTVN nur empfohlen.