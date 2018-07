Kurt Riep (TV Hude) gewann im Diskuswurf die Silbermedaille. Er haderte jedoch mit einem sehr glatten Wurfring. (Ralf Görlitz)

Mönchengladbach. Mit einem kompletten Medaillensatz sind die Leichtathleten aus dem Landkreis Oldenburg von den Deutschen Seniorenmeisterschaften in Mönchengladbach zurückgekommen. Die Schierbrokerin Gabriele Rost-Brasholz, die für die LG Bremen-Nord startet, sicherte sich zwei Goldmedaillen und einmal Silber über die Mitteldistanzen, der Huder Kurt Riep holte im Diskuswurf Silber und Diana Garde von der LGG Ganderkesee landete im Dreisprung auf dem Bronzeplatz. Lediglich ihr Mann Ulrich Garde ging mit zwei siebten Plätzen leer aus. Insgesamt gingen 1300 Athleten an den Start.

Rost-Brasholz war in der Altersklasse W70 über die 800 und die 1500 Meter nicht zu schlagen. Mit ihrer Zeit von 3:33,54 Minuten verbesserte sie ihre Saisonbestleistung über 800 Meter um mehr als sechs Sekunden. Über 1500 Meter steigerte sie ihre Jahresbestzeit noch deutlicher, sie benötigte lediglich 7:13,13 Minuten und kam damit mehr als acht Sekunden vor der Zweiten, Brigitte Nittel, ins Ziel. „Das ist eine Superzeit, 22 Sekunden schneller als bei den Norddeutschen“, jubelte die Schierbrokerin. Über 5000 Meter sicherte sich Rost-Brasholz zudem eine Silbermedaille. „Es war eine irre Hitze, da habe ich mich schon schwergetan“, berichtete sie. Insgesamt präsentierte sie sich zum Saisonhöhepunkt in Bestform. „Es ist super gelaufen für mich. Ich bin sehr zufrieden“, sagte sie.

Diana Garde springt zu Bronze

Erfolgreich verlief die Deutsche Meisterschaft auch für Kurt Riep vom TV Hude. Im Diskuswurf der Altersklasse M80 schleuderte er das ein Kilogramm schwere Wurfgerät auf 31,58 Meter. Damit hatte er gut eineinhalb Meter Vorsprung auf den Drittplatzierten. In einer anderen Dimension warf Roland Heller (LAG Obere Murg). Er deklassierte die Konkurrenz mit mehr als zehn Metern Vorsprung. Etwas verärgert war Riep darüber, dass der Diskusring sehr glatt gewesen sei. „Ich komme über die Technik und Schnelligkeit, aber die konnte ich bei den Bedingungen nicht richtig einbringen“, berichtete er. Bezeichnend sei, dass auch Heller vier Versuche ins Netz setzte. Riep kann einige Meter weiter werfen, für den Sieg hätte das freilich nicht gereicht.

Auch im Kugelstoß siegte Heller deutlich mit 13,35 Metern. Hier platzierte sich Riep mit 11,99 Metern auf Rang vier. Lediglich sechs Zentimeter fehlten bis zur Medaille. „Mit der Weite bin ich mehr als zufrieden. Das ist neuer niedersächsischer Rekord“, betonte der 1939 geborene Riep. Er traue sich die Zwölf-Meter-Marke zu. „Die knacke ich dieses Jahr noch“, blickte er voraus.

In drei Disziplinen in der Altersklasse W45 ging Diana Garde an den Start. Sie lief die 100 Meter in 13,91 Sekunden. „Seit ihrer Verletzung vor rund vier Jahren hat sie es erstmals geschafft, unter 14 Sekunden zu bleiben. Deswegen freut sie sich sehr über die Zeit“, berichtete Ulrich Garde. Im Vorlauf blieb sie noch knapp über dieser Marke, qualifizierte sich jedoch für den Endlauf, in dem sie sich um zwei Zehntel steigerte. Saisonbestzeit und Finale hatte sie als Ziele angegeben – und beide erreicht. Dass es im Finale nur zum achten Platz reichte, war daher eher zweitrangig. „Die Platzierung ist in Ordnung“, meinte Ulrich Garde.

Im Weitsprung wollte die Ganderkeseerin ebenfalls ins Finale und erreichte dieses auch. „Sie hat ihr Ziel mit Platz sieben geschafft und ist daher zufrieden“, teilte Ulrich Garde mit. Diana Garde zeigte einen konstanten Wettkampf mit der Bestweite von 4,57 Metern. Bei den Norddeutschen Meisterschaften in Büdelsdorf vor rund zwei Wochen war sie jedoch erst bei 4,71 Metern gelandet. Das hätte in Mönchengladbach für Platz fünf gereicht. „Der Ausrutscher nach oben fehlte. Am Ende war die Spannung vielleicht etwas zu niedrig“, meinte Ulrich Garde.

Im Vorfeld hatte Diana Garde mit einer Medaille im Dreisprung geliebäugelt. Mit 9,60 Metern und Rang drei holte sie Bronze. Dabei wäre im letzten Versuch mit etwas günstigerem Wind mehr drin gewesen. Trotz 3,6 Metern pro Sekunde Gegenwind sprang sie 9,53 Meter weit. Zum Silberrang fehlten ihr 15, zum Sieg 27 Zentimeter.

Weniger zufrieden mit seinen Leistungen zeigte sich Ulrich Garde. Er hatte in dieser Saison die Sechs-Kilogramm-Kugel bereits auf 14,06 Meter (Kreismeisterschaften in Papenburg im Mai) gestoßen. Sein Ziel, seine Saisonbestleistung bei der Deutschen Meisterschaft zu erreichen, verfehlte er deutlich. Er kam in Mönchengladbach auf 13,67 Meter, gleichbedeutend mit Rang sieben in der Altersklasse M50.

Ebenso keine Saisonbestmarke schaffte er mit dem 700-Gramm-Speer, auch hier wurde er Siebter. Auf 44,43 Meter schleuderte er das Wurfgerät. Beim Frühlingswerfertag in Delmenhorst im April war er mit 48,62 Metern erfolgreicher. Seine Leistungen in Mönchengladbach entsprachen jedoch denen, die er Mitte Juni bei der Norddeutschen Meisterschaft erbrachte. Hier stieß er die Kugel auf 13,61 und warf den Speer auf 44,52 Meter. Von einem Einbruch kann daher keine Rede sein. „Ich bin deutlich unter meinen Saisonbestleistungen geblieben und daher auch nicht zufrieden“, konstatierte der Ganderkeseer. Beim Warmmachen mit der Kugel sei es noch gut gelaufen. „Vielleicht zu gut“, sagte Garde. Woran es genau lag, dass der Wettkampf nicht wie gewünscht lief, könne er nicht sagen. „Es war ein gebrauchter Tag“, meinte er. Zudem sei er leicht an der Hand verletzt. „Ich breche meine Saison jetzt ab“, kündigte er an, seine Frau werde noch das eine oder andere Sportfest mitnehmen.

Auch Riep will noch einige Wettkämpfe bestreiten, Rost-Brasholz hat die Senioren-Weltmeisterschaft im September in Malaga im Auge. Dort will sie über diverse Strecken – von 400 Metern über den Crosslauf bis hin zum Halbmarathon – an den Start gehen.