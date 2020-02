Am Ende hat es für die Damen und Herren des Delmenhorster SV 05 jeweils nicht gereicht: Beide Mannschaften hielten die Klasse nicht. (Björn Lippel)

Kiel. Ohne Delmenhorster Beteiligung wird der Deutsche Mannschaftswettbewerb Schwimmen (DMS) im kommenden Jahr über die Bühne gehen – zumindest auf Bundesliganiveau. Sowohl das Damen- als auch das Herrenteam des Delmenhorster SV 05 schaffte den Klassenerhalt im Kieler Hallenbad in diesem Jahr nicht. Das erste Februar-Wochenende im Schwimmsport steht traditionell im Zeichen des DMS. In der 1. Bundesliga sowie den drei 2. Bundesligen wurden bei den laut DSV-Trainer Stefan Lemmermann stimmungsvollsten Veranstaltungen des Jahres die Meister sowie die Auf- und Absteiger ermittelt.

Verletzungssorgen bei den Damen

In Norddeutschland gibt es nur acht Schwimmvereine, die sowohl mit einer Damen- als auch mit einer Herrenmannschaft in der 1. beziehungsweise 2. Bundesliga Nord vertreten sind. Darunter war auch der Delmenhorster SV. Während das Damenteam schon seit mehreren Jahren in der 2. Bundesliga weilt, gingen die Herren als Aufsteiger ins Rennen. Unter den zwölf teilnehmenden Mannschaften galt es mindesten Platz zehn zu erreichen, um den Klassenerhalt zu sichern. Die Vorzeichen standen jedoch nicht sehr gut: Im Damenteam, bestehend aus Mara Anders, Lea Sophie Baechler, Tatjana Barke, Victoria Dietz, Emma Kämpfe, Jennifer Liese, Alida Mühlenhort, Pia Müller und Celine Rüdebusch, seien nur vier Schwimmerinnen dabei gewesen, die im Vorfeld kontinuierlich trainieren konnten, wie Lemmermann berichtete.

Die anderen waren entweder durch Verletzungen gehandicapt oder mittlerweile beruflich zu sehr eingespannt. „Somit war zu befürchten, dass der fünfte Platz aus dem Vorjahr nur schwer zu erreichen sein würde“, teilte Lemmermann mit. Und so kam es dann auch. „Trotz großem Kampf und nach einem extrem spannenden Hin und Her musste man sich am Ende mit nur 106 Punkten Rückstand mit Platz elf zufriedengeben“, fügte der Schwimmtrainer hinzu.

Insgesamt kamen die DSV-Schwimmerinnen auf gut 17 000 Zähler. Die meisten davon steuerte für Delmenhorst Mara Anders mit 2708 bei. Toptalent Lea Sophie Baechler zeigte ihre stärkste Leistung über die 100 Meter Rücken, die sie in neuer persönlicher Bestzeit von 1:07,62 Minuten beendete.

Die Herren waren ebenfalls mit einem gemischten Team aus Routiniers und Talenten am Start. Gestandene Kräfte wie Yannis Hein, Martin Leis, Dominik Sartison, Daniel Scharf und David Zeiser wurden durch die Meister vergangener Zeiten Matthias Karrasch, Stefan Lemmermann und Yannic Ziegler sowie Youngster Lukas Leis ergänzt. Damit brachten die Delmenhorster eine Altersspanne von 26 Jahren ins Wasser. Das Team hatte sich sicherlich einen besseren Beginn erhofft: „Einen schlechteren Beginn des Wettkampfes konnten die Herren kaum erwischen: Gleich beim ersten Start gab es eine Disqualifikation. Zwar konnte Yannic Ziegler nachschwimmen, aber er verlor dadurch einen seiner fünf Startplätze, und die Mannschaft musste umgestellt werden. Trotzdem waren die Leistungen zunächst deutlich besser als erwartet“, berichtete Lemmermann. Besonders Martin Leis zeigte sich in Topform, schwamm bei allen seiner Starts Bestzeiten und knackte sogar über die 200 Meter Freistil in 1:59,49 Minuten zum ersten Mal die Zwei-Minuten-Grenze.

Mit 3317 eifrigster Punktesammler bei den Herren war derweil Yannis Hein, der über die drei Bruststrecken alle anderen Konkurrenten hinter sich ließ. Zusätzlich stellte er über 100 Meter Lagen in 58,89 Sekunden einen neuen Vereinsrekord auf.

Am Ende landete das Herrenteam auf dem vermeintlich rettenden zehnten Platz. Doch parallel stieg W98 Hannover – Olympia-Aspirant Sven Schwarz fehlte krankheitsbedingt – aus der Bundesliga in die 2. Bundesliga Nord ab, sodass die Delmenhorster Herren als zusätzliche Mannschaft weichen müssen. 262 Punkte fehlten am Ende zum Klassenerhalt.