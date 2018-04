Mergim Bajqinovci (weiß, beim Schuss) erzielte das 1:0 gegen den Ahlhorner SV, verschoss jedoch später einen Elfmeter. (Janina Rahn)

Delmenhorst. Wenn man die nackten Ergebnisse betrachtet, ist es ein traumhaftes Osterwochenende für den Fußball-Kreisligisten Delmenhorster TB gewesen. Nach dem 1:0 am Sonnabend gegen den TSV Ganderkesee fuhr die Elf von André Tiedemann am Ostermontag ein 3:1 (2:0) gegen den Ahlhorner SV ein. Es war bereits der vierte Sieg in Serie, womit der Turnerbund den Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf satte acht Punkte ausbaute. Doch ein großer Schock zu Beginn der zweiten Halbzeit sorgte dafür, dass der Jubel nur gedämpft ausfiel.

Nach einem Pressschlag mit Julian Lüning verletzte sich Ahlhorns Christoph Benkendorf so schwer, dass die Partie für 40 Minuten unterbrochen werden musste. Der linke Fuß stand unnatürlich ab, die Gäste diagnostizierten schnell einen Schien- und Wadenbeinbruch. Nachdem als erstes die Polizei auf den Notruf reagiert hatte und am Platz eintraf, landete kurz darauf der Notarzt mit dem Rettungshubschrauber auf der DTB-Anlage, nach etwa 20 Minuten war auch ein Krankenwagen vor Ort und brachte Benkendorf nach längerer Behandlung ins Krankenhaus.

Das Sportliche geriet dadurch zur Nebensache, wobei der DTB-Sieg unstrittig verdient war. „Das ist ein Meilenstein für uns. Bei uns läuft alles viel harmonischer als in der Hinrunde. Jeder hat kapiert, worum es geht“, begründete Tiedemann den Aufschwung. „Unser Sieg war nicht schön, aber verdient.“ Grundlage war die hervorragende Defensivleistung, an der jetzt die gesamte Mannschaft beteiligt ist. „Nach 29 Gegentoren in drei Testspielen haben wir jetzt in vier Punktspielen nur zwei Tore geschluckt. Als ob eine andere Mannschaft auf dem Platz steht“, wunderte sich Tiedemann selbst ein wenig.

Siegesserie fortgesetzt

Zunächst begann die Partie allerdings äußerst zerfahren. Während die Gäste im ersten Durchgang nichts zustande brachten (Trainer Jörg Beckmann zur Pause: „Wir suchen noch Ostereier.“) traten die Grün-Weißen deutlich strukturierter auf. Mergim Bajqinovci, der immer mehr zum Mann für die besonderen Momente wird, spielte nach 17 Minuten seine starke Technik aus und überlupfte Ahlhorns Torwart Nikolai Koch zum 1:0. „Typisch für dich“, sagte Tiedemann lachend, „die einfachen Tore machst du ja nicht.“ Nachdem Koch einen Drehschuss von Daniel Glander noch ans Außennetz lenken konnte (31.), traf Julian Lüning mit der nachfolgenden Ecke zum 2:0. Luis Wilchez war mit Koch zum Luftkampf hochgestiegen, beide verpassten den Ball und Lüning drosch ihn in die Maschen. Zwei Tage zuvor war ihm mit dem Siegtor gegen Ganderkesee sein erstes Saisontor gelungen.

Die bis dahin harmlosen Ahlhorner kamen mit neuem Personal – zwei Wechsel – und viel Druck aus der Pause. Nachdem Ole Specht zunächst knapp den Anschluss verpasst hatte, wurde der eingewechselte Christoph Benkendorf zur tragischen Figur. Zunächst wurde sein Flugkopfball nach Ecke mit einer überragenden Parade von DTB-Torwart Fabian Blaschke noch über die Latte gelenkt, dann folgte die schwere Verletzung.

Nach 40 Minuten Pause ging es zunächst zerfahren mit vielen Nickeligkeiten weiter, Ahlhorn war jetzt sehr präsent. Nicht verwunderlich klingelte es bald beim DTB, Swen Arkenbout hatte eine Freistoßflanke von Gudlijan Arifi per Kopf zum 2:1 versenkt (61.). Doch statt das Momentum zu nutzen und gegen wankende Gastgeber den Ausgleich zu erzielen, fasste sich Glander auf der Gegenseite ein Herz, drang in den Strafraum ein und wurde dort von Kai Brüning regelwidrig gestoppt. Glander selbst verwandelte den Strafstoß cool zum 3:1 (62.). Zehn Minuten drückte Ahlhorn danach noch, die Schlussphase wurde dann wieder von den Gastgebern kontrolliert. „Wir sind heute sehr hart unten aufgeschlagen, wir haben nicht als Mannschaft gefightet“, stellte Beckmann fest. „Aber es sind noch genug Spiele.“ Der Vorletzte der Kreisliga hatte zuletzt in drei Spielen sieben Punkte geholt, musste gestern allerdings noch froh sein, dass Torwart Koch einen weiteren Elfmeter von Bajqinovci halten konnte (79.). Den Nachschuss setzte er über den Zaun.