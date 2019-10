Marco Prießner markierte in der 87. Minute das erlösende 2:1 für den SV Atlas Delmenhorst. (INGO MÖLLERS)

Der SV Atlas Delmenhorst hat in dieser Saison schon viele spielerisch überzeugende Leistungen gezeigt. Teilweise begeisterte der Oberligist seine Fans mit attraktivem Offensivfußball und feierte einige deutliche Siege. In der Auswärtspartie gegen den Tabellenvorletzten BW Tündern war von diesem SV Atlas Delmenhorst allerdings eine Halbzeit lang fast nichts zu sehen. Die Blau-Gelben wirkten in den ersten 45 Minuten merkwürdig uninspiriert, wussten mit ihrem vielen Ballbesitz erstaunlich wenig anzufangen und gerieten mit 0:1 in Rückstand. Nach dem Seitenwechsel zeigte der SVA jedoch ein anderes Gesicht und erarbeitete sich gegen einen tief stehenden Gegner doch noch die drei Zähler. Marco Prießner stellte mit seinem Treffer in der 87. Minute den 2:1 (0:1)-Erfolg sicher.

Key Riebau war nach dem Abpfiff froh, dass seine Mannschaft es geschafft hatte, die Partie noch zu drehen. „Am Ende zählt, dass wir die drei Punkte geholt haben“, sagte der Atlas-Coach, der mit dem Auftritt seines Teams allerdings überhaupt nicht zufrieden war. Vor allem mit dem vor der Pause. „Es wirkte blutleer, es fehlte jede Leidenschaft“, kritisierte Riebau. Er habe die Lauf- und Zweikampfbereitschaft bei seinen Schützlingen vermisst. „Es war klar, dass solche Spiele mal kommen können. Aber es geht nicht, dass die Jungs mit einer derart schwachen Einstellung ins Spiel gehen“, fand Riebau deutliche Worte.

Dass die Gastgeber vornehmlich Atlas den Ball überlassen würden, war nicht anders zu erwarten. Aber den Gästen gelang es auf dem laut Riebau miserablen Platz nicht, Gefahr zu erzeugen. Nach einer halben Stunde hatten die Delmenhorster eigentlich noch immer keine nennenswerte Chance verzeichnet. Ein Kopfball von Marco Prießner, der den Kasten deutlich verfehlte, kam einem Torerfolg noch am nächsten (20.). Atlas fehlten die Ideen und die nötige Präzision in den Zuspielen. Also musste ein Standard herhalten, um erstmals wirklich gefährlich zu werden. Nach einer Ecke ging Jan-Niklas Wieses Kopfball-Aufsetzer nur knapp über die Latte (34.).

Tündern zündete zwar wahrlich auch kein Offensivfeuerwerk, hatte aber zwei Halbchancen (7./15.). Die erste richtig gute Möglichkeit nutzten die Platzherren dann zur Führung. Nach einem Ballverlust von Prießner schlugen sie aus der eigenen Hälfte einen langen Ball nach vorne auf Robin Tegtmeyer, der sich im Zweikampf gegen Karlis Plendiskis durchsetzte und SVA-Keeper Malte Seemann überwand (39.).

Dass es aus Delmenhorster Sicht so nicht weitergehen konnte, war vollkommen klar. Und das ging es auch nicht. Atlas war nach dem Seitenwechsel viel präsenter und hatte mehr Zug im Spiel nach vorne. Zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff fehlte bei einem Schuss von Florian Stütz nicht viel. Nach einer Hereingabe von links verfehlte Prießner in der Strafraummitte den Ball, dafür kam ein BW-Akteur an die Kugel und brachte seinen Schlussmann Kolja Kowalski in Bedrängnis (55.). Kurz darauf durften die Blau-Gelben aber jubeln. Marlo Siech legte auf der rechten Seite ab auf Stütz, dessen präzise Flanke verwertete der eingewechselte Marek Janssen aus kurzer Distanz zum Ausgleich (62.).

Vier Minuten später wurde es noch einmal auf der anderen Seite eng. Tündern schickte Ugur Aydin auf die Reise, der zunächst allein in Richtung Atlas-Gehäuse unterwegs war, aber von Julian Harings eingeholt wurde. Der SVA-Verteidiger klärte die brenzlige Situation noch. Danach spielte eigentlich nur noch Atlas, musste aber bis zur 87. Minute warten, ehe ein BW-Akteur einen langen Ball nicht erwischte, sodass Prießner freie Bahn hatte und aus Nahdistanz knallhart zum 2:1 abschloss. Sechs Minuten vorher war Tünderns Tim Niclas Schumachers nach seinem überharten Einsteigen gegen Robert Plichta mit glatt Rot vom Platz geflogen.

Letztlich war es ein klassischer Arbeitssieg für die Delmenhorster. Riebau meinte, dass der Erfolg wichtig für den Zusammenhalt und die Moral sei. „Trotzdem wissen wir, dass wir noch an vielen Dingen arbeiten müssen“, sagte der SVA-Trainer.