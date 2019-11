Marek Janssen markierte kurz nach der Pause das 2:0 für den SV Atlas Delmenhorst. Zum Schluss wurde es aber noch mal spannend. (Andre Klattenhoff)

Celle. Nun ist es also vollbracht: Der MTV Eintracht Celle hat es als 17. Team der Fußball-Oberliga Niedersachsen nicht geschafft, den SV Atlas Delmenhorst in die Knie zu zwingen. Die Blau-Gelben haben jetzt gegen jede Mannschaft einmal gespielt und stehen noch immer ohne eine einzige Niederlage da. Mit dem 2:1 (1:0) in Celle feierte der SVA seinen zwölften Saisonsieg und rückt in der Tabelle bis auf zwei Punkte an Spitzenreiter VfV Borussia Hildesheim ran, dessen Partie gegen Germania Egestorf-Langreder ausfiel.

Den Sieg mussten sich die Gäste allerdings in der zweiten Halbzeit hart erarbeiten. Eigentlich hatte nach dem schnellen 2:0 durch Marek Janssen (49.) schon alles scheinbar deutlich für Atlas gesprochen, doch zwei Ereignisse sollten dafür sorgen, dass es noch mal eng wurde. Zum einen war das der Anschlusstreffer von Tim-Yannick Struwe, der sich zuvor überhaupt nicht angedeutet hatte, und zum anderen die Gelb-Rote Karte für Julian Harings wegen Foulspiels (72.). Die Delmenhorster mussten ihren Sieg also in Unterzahl über die Ziellinie bringen, was ihnen dank einer guten kämpferischen Darbietung gelang.

Mit dem Siegeswillen und der Einsatzbereitschaft zeigte sich Key Riebau dementsprechend zufrieden. „Das ist schon eine sehr hohe Qualität, wie sich die Jungs auf dem Platz selber pushen“, lobte der Atlas-Coach seine Schützlinge. Nach dem 2:0 habe zwar manchmal die letzte Konsequenz gefehlt, aber entscheidend sei, dass sein Team die drei Punkte geholt und die Begegnung in Unterzahl über die Bühne gebracht habe. „Das gibt uns wieder einen neuen Schub“, freute sich Riebau.

Die Partie auf dem schwierig zu bespielenden Platz in Celle begann aus Atlas-Sicht vielversprechend. Die Gäste übernahmen von Beginn an die Kontrolle und hatten viel Ballbesitz. Folgerichtig gingen sie früh in Führung. Eine Hereingabe von Oliver Rauh prallte im Strafraum an den Arm eines Cellers. Den fälligen Elfmeter verwandelte Florian Stütz sicher unten links (7.). Ein idealer Start für den SVA, der auch in den folgenden Minuten überlegen blieb, allerdings aus dem Spiel heraus wenig Zwingendes zustande brachte. „Ich glaube, dass das frühe Tor ein paar Prozentpunkte gekostet hat“, meinte Riebau. So ließ seine Elf die Gastgeber ab Mitte der ersten Hälfte immer mehr in die Partie finden. In der 24. Minute fehlte nicht viel, und es hätte 1:1 gestanden. Nach einer Ecke köpfte ein Celler den Ball an den Pfosten. Wenig später war Atlas-Torhüter Florian Urbainski bei einem Schuss eines MTV-Akteurs zur Stelle (28.). Die beste Chance für Atlas vor dem Seitenwechsel hatte noch Marvin Osei, dessen Nachschuss nach einem Freistoß aber klar über die Latte ging (41.).

Was das Kreieren von Chancen betraf, gab es zur Pause auf jeden Fall noch Luft nach oben – und Atlas kam dann auch entschlossen aus der Kabine. Ähnlich wie im ersten Durchgang übernahmen die Gäste direkt die Initiative und erhöhten auf 2:0. Ein Celler traf im Strafraum den Ball nicht richtig, was Florian Stütz ausnutzte, indem er die Kugel stibitzte und auf Marek Janssen querlegte, der nur noch einschieben musste (49.). Atlas blieb am Drücker und hätte schnell nachlegen können, doch MTV-Schlussmann Marco Dubberke parierte gleich zweimal gegen Musa Karli (53.).

Danach verflachte das Geschehen jedoch wieder ein wenig. „Ich hätte mir gewünscht, dass wir nach dem 2:0 sachlicher spielen“, sagte Riebau, der kurz darauf mit ansehen musste, wie Struwe seine Mannschaft mit einem schönen Schlenzer in den Winkel wieder heranbrachte. Als dann Harings in einer zunehmend fahriger werdenden Partie vom Platz flog, schienen die nächsten drei Zähler plötzlich in Gefahr zu sein. Celle hatte nun naturgemäß mehr vom Spiel, machte insgesamt aber zu wenig aus seiner numerischen Überlegenheit. Urbainski wehrte einen Schuss von Hilger-Noel Von-Elmendorff ab (78.), viel mehr klare Möglichkeiten hatten die Gastgeber nicht – bis zur Nachspielzeit. Urbainski faustete einen Freistoß nach rechts weg, der Ball kam aber wieder in den Sechzehner, wo ein Celler an das Spielgerät kam, jedoch über das Tor köpfte (90.+2). Drei Minuten später hielt Urbainski einen Schuss von kurz hinter der Strafraumgrenze, dann war Schluss.

Nach drei Auswärtspartien in Folge geht es für Atlas am kommenden Sonnabend wieder daheim weiter. Zu Gast ist dann der FC Hagen/Uthlede.