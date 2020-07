Trainer Lars Osterloh und die HSG Hude/Falkenburg treffen kommende Saison auf weniger Teams. (INGO MÖLLERS)

Der Handball-Verband Niedersachsen hat die Einteilung der Ligen für die kommende Saison veröffentlicht. Diese wartet mit einigen Änderungen auf. Die Oberliga der Frauen wird dreigeteilt. In der Weststaffel gehen insgesamt zehn Teams an den Start, darunter die HSG Hude/Falkenburg und der TV Neerstedt. Noch extremer wird es in den Landesligen, von denen es in der Spielzeit 2020/21 bei den Männern gleich sieben gibt, bei den Frauen sechs. Die Männer der HSG Delmenhorst II treten in der Landesliga Nord an, die der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg und der TS Hoykenkamp in der Landesliga Nord-West. In der Landesliga Nord der Frauen spielen derweil die HSG Delmenhorst und die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg, sie werden also nicht getrennt.

Weitere Informationen

Männer

Oberliga Nordsee

SG VTB/Altjührden

HC Bremen

HSG Schwanewede/Neuenkirchen

Elsflether TB

TSG Hatten-Sandkrug

HSG Delmenhorst

TuS Haren

SG Achim/Baden

SV Beckdorf

TuS Rotenburg

TV Bissendorf-Holte

HSG Hunte-Aue Löwen

TvdH Oldenburg

VfL Fredenbeck

Verbandsliga Nordsee

TSV Bremervörde

TuS Bergen

ATSV Habenhausen II

Wilhelmshavener HV II

SG Neuenhaus/Uelsen

MTV Eyendorf

VfL Fredenbeck II

VfL Horneburg

OHV Aurich II

TSV Daverden

HSG Heidmark

HSG Hunte-Aue Löwen II

TV Oyten

Eickener SpVg

TV Neerstedt

Landesliga Nord

TS Woltmershausen

HSG Verden-Aller

HSG Delmenhorst II

SG Arbergen-Mahndorf

VfL Fredenbeck III

SG Achim/Baden II

HSG Bützfleth/Drochtersen

SV Beckdorf II

SVGO Bremen

TuS Zeven

HSG Stuhr

Landesliga Nord-West

HSG Schwanewede/Nk. II

VfL Rastede

HSG Grüppenb./Bookholzb.

TV Schiffdorf

Elsflether TB II

HG Jever/Schortens

Wilhelmshavener SSV

TSV Altenwalde

TuRa Marienhafe

TS Hoykenkamp

TV Langen

Frauen

Oberliga West

SG Findorff

TV Dinklage

TV Neerstedt

HSG Hude/Falkenburg

Wilhelmshavener HV

SV Werder Bremen II

SG SV F-fehn./TuS P-fehn

GW Mühlen

SG Neuenhaus/Uelsen

HSG Osnabrück

Landesliga Nord

LTS Bremerhaven

HSG Grüppenb./Bookholzb.

SV Werder Bremen III

HSG Delmenhorst

Elsflether TB

VfL Oldenburg III

TuS Komet Arsten

TSV Bremervörde

ATSV Habenhausen

HC Bremen

TSV Altenwalde