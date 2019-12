Der Einsatz von HSG Delmenhorsts Spielmacher Frederic Oetken entscheidet sich kurzfristig. (INGO Möllers)

Freunde des Handballs und insbesondere der HSG Delmenhorst kommen an diesem Sonnabend in der Stadionhalle an der Düsternortstraße besonders auf ihre Kosten. Um 15.15 Uhr treten die A-Junioren in der Vorrunde zur Oberliga gegen die JSG Wilhelmshaven an, es folgen um 17.15 Uhr die Landesligadamen, die sich mit der HSG Bützfleth/Drochtersen duellieren. Zum Tagesabschluss treffen die Oberligahandballer der HSG-Herren um 19.15 Uhr auf die SG Achim/Baden.

Bei den A-Junioren geht es um einen positiven Abschluss am letzten Spieltag. Die HSG hat die Oberliga-Qualifikation – die drei besten Teams qualifizieren sich hier – bereits verpasst und schließt die Vorrunde auf Rang vier oder fünf ab. Die Gäste aus Wilhelmshaven haben die Qualifikation bereits sicher. Im kommenden Jahr geht es für die HSG in der Verbandsliga weiter. Die Damen rangieren derzeit auf Platz drei mit 12:8 Punkten. Bützfleth steht ähnlich da und weist als Sechster 10:6 Punkte auf. Beide Teams gehören also zur Spitzengruppe, sodass der direkte Vergleich doppelt interessant ist. Sowohl für die Damen als auch die Junioren bilden ihre Partien den Jahresabschluss.

Oberliga-Herren in der Favoritenrolle

Die Oberliga-Herren treten noch zweimal an und das jeweils zu Hause. Die vermeintlich leichtere Aufgabe wartet an diesem Sonnabend mit dem Tabellenletzten SG Achim/Baden. Diese verbuchten nach acht Niederlagen in Serie zum Start zuletzt aus zwei Partien immerhin drei Punkte und sind damit wieder in Schlagdistanz zum rettenden Ufer. Als Tabellenvierter hat die HSG 14:6 Zähler auf dem Konto. „Wir sind zu Hause ganz klar in der Favoritenrolle, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das hat auch nichts mit Überheblichkeit zu tun. Wir wissen aber auch ganz klar, dass wir mit 60 oder 70 Prozent nicht gewinnen. Es geht nur mit 100 Prozent, sonst geht das schnell nach hinten los. Wir werden den Teufel tun, sie zu unterschätzen“, meint HSG-Coach Jörg Rademacher. Achim-Coach Tobias Naumann sieht die Rollenverteilung ähnlich: „Daher ist das für uns eines dieser Spiele, in denen man nicht viel falsch machen kann.“ Delmenhorst ist laut Naumann ein ordentliches Kaliber und eine Mannschaft, vor der er viel Respekt habe. „Allerdings sollten wir die Flinte nicht frühzeitig ins Korn werfen. Denn was möglich ist, wenn man mutig ist, haben wir erst letzte Woche gegen Barnstorf gesehen“, erinnert Naumann an das 19:19.

Für die HSG ging es vergangene Woche beim Vorletzten Elsflether TB, den Achim/Baden am Spieltag davor knapp geschlagen hatte, eng zu beim 31:28-Auswärtssieg. „Wir sind gewarnt genug. Achim hat nichts zu verlieren und spielt ohne Druck bei uns. Wir haben uns die ganze Woche intensiv auf den Gegner vorbereitet, so wie wir das jede Woche machen, egal auf welchem Tabellenplatz er steht“, berichtet Rademacher. Die Trainingspriorität dieser Woche lag auf der Defensive. „Wir müssen in der Abwehr zulegen“, meint Rademacher. Deren Kompaktheit verbunden mit Ballgewinnen und schnellen Gegenstößen soll den Erfolg bringen.

Personell muss die HSG auf Kreisläufer Marcian Markowski verzichten, bei Spielmacher Frederic Oetken entscheidet sich der Einsatz kurzfristig. Vergangene Woche verließ er das Parkett nach 20 Minuten mit einer Handverletzung. Bei den Gästen fällt neben mehreren langzeitverletzten Leistungsträgern nun auch Schlüsselspieler Steffen Fastenau aus. Dieser brach sich vergangenen Spieltag das Nasenbein.