Delmenhorst/Landkreis Oldenburg. Drei Mannschaften aus dem Tischtennis-Kreisverband Delmenhorst/Oldenburg-Land haben den Sprung in die Finalrunde des Bezirkspokals geschafft, die an diesem Wochenende in Molbergen stattfindet.

Bei den Herren B (bis Bezirksoberliga) trifft der Bezirksoberligist TV Hude III am Sonntag auf seine Ligakonkurrenten SV Bawinkel und Osnabrücker SC sowie auf Kickers Emden aus der Parallel-Staffel. Qualifiziert hatten sich die Huder durch zwei souveräne 4:0-Erfolge bei Blau-Weiß Lohne und beim FC Rastede II.

Ebenfalls am Sonntag spielt der TV Jahn Delmenhorst in der Damen-B-Konkurrenz gegen den TV Dinklage und den Hoogsteder SV, die wie die Jahn-Damen in der Bezirksoberliga spielen, und gegen den TuS Ekern. Der hat im Ligabetrieb gar keine Damen-Mannschaft gemeldet, die Spielerinnen sind normalerweise in der Herren-Kreisliga oder in der Jungen-Bezirksliga aktiv. Im Viertelfinale hatten die Jahn-Damen kampflos gegen den TuS Eversten gewonnen, in der ersten Runde mit 4:1 gegen den SuS Rechtsupweg.

Bereits am Sonnabend kämpfen die Jungen des VfL Stenum um den Bezirkspokal. Sie hatten sich mit einem 4:1 über den TV Dinklage und einem 4:2 gegen den SV Nortmoor qualifiziert. Die Aufgaben im Finale haben es allerdings in sich: Der SV Bawinkel liegt in der Bezirksliga vor den Stenumern auf Rang eins, der SuS Rechtsupweg und der Hundsmühler TV spielen in der Niedersachsenliga.

Vorrunde oft Endstation

Die übrigen Vertreter des Kreisverbandes waren in den Vorrunden gescheitert. Bei den Damen B hatte der TV Deichhorst in Runde eins mit 1:4 gegen Ekern verloren, bei den Damen C fehlte dem Delmenhorster TV beim 3:4 gegen Esensham nur ein Satz zum Finaleinzug. In der Herren-C-Konkurrenz (bis 1. Bezirksklasse) waren der TV Hude IV mit 3:4 beim TuS Eversten und der TSV Großenkneten mit 0:4 beim SV Ochtersum bereits in Runde eins gescheitert. Auch bei den Herren D (Kreisliga) gab es keinen Sieg für die Teams aus dem Kreis. Der TSV Hengsterholz-Havekost unterlag dem VfB Oldenburg mit 1:4 und die TS Hoykenkamp verlor beim SV Sutthausen II mit 0:4. Eine Runde weiter kam bei den Herren E (Kreisklassen) der TV Neerstedt. Nach einem 4:0 beim TuS Esens war nach einem 3:4 gegen den DJK Werpeloh Schluss, während der TSV Großenkneten II schon in Runde eins mit 0:4 beim STV Wilhelmshaven unterlegen war.

Der TuS Hasbergen als zweiter Vertreter bei den Jungen konnte dem VfL Stenum nicht in die Finalrunde folgen. Zwar gab es im ersten Spiel ein 4:2 gegen BW Hollage, zur Partie in Bawinkel trat Hasbergen aber wegen Personalproblemen nicht an. Die Mädchen des VfL Stenum hatten mit dem Niedersachsenliga-Meister GW Mühlen in der ersten Runde ein zu hartes Los gezogen und verloren gegen die nur zu zweit angetretenen Gäste mit 1:4.

Auch bei den Schülern vertrat Stenum den Kreisverband, nach einem 4:2 beim SV Bawinkel war dann aber durch ein 1:4 bei Bad Laer Schluss. Bei den Damen A, den Herren A und den Schülerinnen war keine Mannschaft aus Delmenhorst oder Oldenburg-Land im Wettbewerb vertreten.