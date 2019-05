Trainer Ulli Hader war mit der Leistung seiner Mannschaft sehr zufrieden. Trotz personeller Engpässe gewann seine Elf bei Eintracht Hildesheim und war auch in Bemerode besser, nutzte aber ihre Chancen nicht. (INGO MOELLERS)

Hildesheim/Bemerode. Die Hockey-Damen der SG HC Delmenhorst/SC Weyhe mussten in der Verbandsliga diesmal gleich doppelt ran. Aufgrund einer Verletzung reiste Leistungsträgerin Jenny Pawelski nur als moralische Unterstützung mit und musste am Ende kurioserweise beide Spiele pfeifen, weil jeweils die angesetzten Unparteiischen nicht erschienen waren. Gegen Eintracht Hildesheim siegte die Spielgemeinschaft mit 3:0, gegen den TSV Bemerode setzte es trotz einer guten Leistung eine unglückliche 0:1-Niederlage.

In Hildesheim konnte Trainer Ulli Hader die verletzte Inge Dörder nur im Tor einsetzen, weswegen die etatmäßige Torhüterin Maren Raupach im Feld agierte. Und beide machten ihre Sache gut: Dörder hielt ihren Kasten sauber und Raupach erzielte das 1:0 nach gut zehn Minuten. Nach 24 Minuten ließ Anne Bäume mit schönem direkten Nachschuss das 2:0 folgen. In der zweiten Halbzeit war es wieder ein Nachschuss – diesmal nach einer kurzen Ecke, die Innenverteidigerin Kim Schmitz zum 3:0-Endstand nutzte.

In Bemerode bestand der Kader aus nur elf Spielerinnen, Auswechselmöglichkeiten hatte Hader nicht. Dennoch dominierte die Spielgemeinschaft die Partie. Doch sie traf trotz diverser Chancen das Tor nicht. In der Defensive passten die Hader-Damen einmal nicht auf und kassierten prompt das 0:1. In der zweiten Halbzeit ließen die Delmenhorsterinnen defensiv kaum etwas zu und erspielten sich Chance um Chance, scheiterten aber immer wieder an der gegnerischen Torhüterin.

Neun Minuten vor Schluss nahm Hader eine Auszeit und stellte um. So kam die Mannschaft durch die nimmermüden Mittelfeldmotoren Annika Borchers und Kapitänin Julia Thölken zu weiteren Gelegenheiten und den ersten zwei Ecken. Aber auch diese sollten letztlich nichts einbringen. „So kam es zu einem für die Gastgeber äußerst schmeichelhaften Heimerfolg“, fasste Hader das Geschehen zusammen.