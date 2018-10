Kevin Kari erzielte mit einem schönen Volleyschuss das Tor des Tages beim 1:0-Sieg seines VfL Wildeshausen gegen den SV Baris. (INGO MÖLLERS)

Wildeshausen. Sie wussten genau, bei wem sie sich zu bedanken hatten: Nach Abpfiff der Bezirksliga-Partie klatschten die Fußballer des VfL Wildeshausen zuallererst ihren Torhüter Sebastian Pundsack ab. Er war es nämlich, der den 1:0 (1:0)-Sieg der Krandelkicker gegen den SV Baris Delmenhorst mit einer Glanzparade in der 90. Minute endgültig sicherte. „Da hatten wir etwas Glück“, sagte VfL-Coach Marcel Bragula, „aber wir haben ansonsten keine Torchance zugelassen. Mit dem Ergebnis und unserer Defensive bin ich zufrieden.“ Immerhin habe man es als erste Mannschaft der Liga geschafft, sich kein Gegentor gegen die starke Offensive des SV Baris zu fangen – und diese bringt es nach elf Spielen schon auf 31 Treffer.

So sehr Bragula seine Defensive lobte, so sehr musste er seine Offensive kritisieren. Denn zur ganzen Wahrheit gehört, dass Pundsacks Parade in der Schlussminute aus Sicht der Gastgeber nicht mehr als eine Randnotiz hätte sein dürfen. Denn im Prinzip hätte der Ausgang der Partie schon mit dem Pausenpfiff klar sein müssen, doch die Bragula-Elf betrieb Chancenwucher par excellence. „Nach 30 Minuten kann die Sache hier gelaufen sein. Aber was wir liegen gelassen haben, war ja wahnsinnig. Mit dem Ball haben wir es nicht gut gemacht, das war noch gerade so ausreichend. Wir haben unseren Gegner so am Leben gelassen“, analysierte der VfL-Coach.

Tatsächlich entwickelte sich in Durchgang zwei ein Spiel auf Augenhöhe, nachdem die Gäste in den ersten 45 Minuten große Probleme gehabt hatten. Obwohl Baris-Coach Önder Caki mit einer Fünferkette verteidigen ließ, hielt seine Mannschaft den VfL nicht vom eigenen Tor fern. Genau genommen war das Gegenteil der Fall. Immer wieder klafften in der Baris-Abwehr Lücken auf – meist verursacht durch mangelnde Abstimmung. „Ich hatte heute nur elf Spieler zur Verfügung, musste wieder umstellen. In der Formation haben wir am dritten Spieltag auf dem Platz gestanden. Da ist es normal, dass die Abstimmung nicht immer stimmt“, erklärte Caki. So hätte es in Minute elf bereits im Kasten von Orhan-Can Karakaya klingen können: Die Baris-Verteidiger ließen René Tramitzke bei einer Flanke allein im Fünfmeterraum stehen, der VfL-Stürmer verpasste den Ball jedoch und schlug stattdessen ein Luftloch.

Zweifelsohne kontrollierten die Gastgeber die Begegnung. Was ihnen jedoch fehlte, waren die zündende Idee sowie die Präzision. Sie flankten den Ball von links in Baris-Strafraum, dann von rechts, mal flach, mal hoch – der Torerfolg blieb jedoch aus. Bis zur 25. Minute: Sascha Görke chippte den Ball von rechts über die halbe Baris-Abwehr ans linke Strafraumeck. Dort lauerte Kevin Kari bereits und jagte das Leder volley in den rechten Winkel. Bei den Gästen stimmte in dieser Situation mal wieder die Zuordnung nicht. Zuerst ließen sie den VfL auf der rechten Außenbahn frei kombinieren, dann fühlte sich offenbar niemand für Kevin Kari zuständig.

Der Führungstreffer brachte den Knoten beim VfL Wildeshausen allerdings nicht zum Platzen. Wenngleich die Bragula-Elf immer mehr Druck entfaltete und sich das Geschehen praktisch nur noch vor dem Baris-Strafraum abspielte. So hätten in Minute 27 beispielsweise entweder Robin Ramke oder Tramitzke treffen müssen: Ramke scheiterte allein vor Karakaya. Den Nachschuss von Tramitzke hielt der Baris-Schlussmann ebenfalls. Kurz vor dem Pausenpfiff ebbte die Torchancenflut der Krandelkicker etwas ab. Tatsächlich schaffte es die Caki-Elf, sich etwas zu befreien. Beinahe wäre ihr sogar der – zu diesem Zeitpunkt unverdiente – Ausgleich gelungen. Wildeshausens Thorben Schütte verlängerte den Ball unglücklich mit dem Kopf, sodass dieser über Pundsack hinwegflog und Richtung VfL-Tor trudelte. Allerdings schrammte das Leder haarscharf am rechten Pfosten vorbei (40.).

Kurz vor der Pause hatte Baris also ein kleines Lebenszeichen gesendet, direkt nach Wiederanpfiff folgte ein großes: Mert Caki ließ mit seinem Schuss das Netz zappeln – allerdings nur von außen. Was immer Önder Caki seinen Mannen in der Kabine gesagt hat, es verfehlte seine Wirkung nicht. Die Gäste kämpften nun leidenschaftlich, scheuten keinen Zweikampf und stellten sich in der Defensive fortan wesentlich klüger an. „Aufgrund der zweiten Hälfte hätten wir uns vielleicht einen Punkt verdient. Wir waren teilweise überlegen und das bessere Team. Aber das war ein starkes Spiel. Wir haben mal wieder gezeigt, dass wir kicken können“, sagte Önder Caki.

Bis zum VfL-Strafraum machte seine Elf ihre Sache auch wirklich gut. Im finalen Drittel blieb sie jedoch entweder an einem Wildeshauser Bein hängen oder scheiterte am eigenen Unvermögen. Gerade den Flanken von außen fehlte es an Genauigkeit. Meist landeten sie direkt im Aus oder beim Gegner. Der VfL trat offensiv derweil nur noch selten in Erscheinung, hatte aber durchaus seine Chancen, ließ sie aber liegen.