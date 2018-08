Hasbergens Houssein Hazimeh (rotes Trikot) bereitete einen Treffer vor, holte einen Elfmeter heraus und erzielte selbst ein Tor. Hürriyets Hakan Kahraman konnte keinen Treffer seines Teams bejubeln, selbst ein Strafstoß führte nicht zum Erfolg. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Zwei Aufsteiger, zwei verschiedene Welten: Während der TuS Hasbergen mit neun Punkten aus fünf Spielen stark in die Saison gestartet ist, scheint Hürriyet noch nicht in der Kreisliga angekommen zu sein. Die 0:3 (0:2)-Heimniederlage am Dienstagabend legte die Defizite offen: Bei allem Talent ist Hürriyet keine Mannschaft mehr, jeder redet mit und versucht alles, aber es passt wenig zusammen. „Hasbergen war einfach cleverer, deshalb haben sie auch verdient gewonnen“, fasste Hürriyets Fußballobmann Zeki Tiryaki das Geschehen zusammen.

Tiryaki betreute die Mannschaft gemeinsam mit dem ersten Vorsitzenden des Vereins Ahmed Sonuvar. Trainer Mete Döner war nicht am Platz. „Mete braucht etwas Abstand“, erklärte Sonuvar. „Wir wollen erst mal Ruhe einkehren lassen.“ Doch mittlerweile ist klar, dass Döner nicht mehr an die Seitenlinie zurückkehren wird: Er trat als Trainer der ersten Herren zurück. Vor dem letzten Heimspiel zwei Tage zuvor gegen Großenkneten hatte Döner sich über Unzuverlässigkeiten vieler Spieler geärgert, daraufhin hatte es am Montag eine Krisensitzung gegeben. Ein konkretes Ergebnis brachte die Zusammenkunft nicht. Döner hatte vor knapp zwei Jahren den vor der Auflösung stehenden Verein mit großem Einsatz gerettet und zahlreiche Spieler aus dem Bremer Raum für Hürriyet begeistern können. Kreisligatauglich wäre Hürriyet mit der individuellen Klasse der Akteure allemal.

Hürriyet mit besserem Start

Das wollten die Rot-Weißen vor etwa 70 Zuschauern gleich unter Beweis stellen und nach zwei Punkten aus vier Partien den ersten Sieg einfahren. Die ersten zehn Minuten gingen klar an Hürriyet, besonders der quirlige Milot Ukaj sorgte mit einem Direktschuss (6.) und einer Ecke (10.) für Unruhe. Hasbergen bekam das Geschehen jedoch schnell in den Griff. „Wir haben Hürriyet dazu gebracht, in die Räume zu spielen, wo wir den Ball haben wollten“, erklärte TuS-Trainer Tim Müller das Rezept für viele Ballgewinne. Außerdem half Hürriyet mit ungeschicktem Zweikampfverhalten. Burak Sonuvar rempelte trotz Überzahl zu ungestüm gegen Houssein Hazimeh, Schiedsrichter Sascha Eilers zeigte auf den Punkt. Cedric Pascual-Fernandez nahm das Geschenk an und vollstreckte zum 0:1 (24.).

Mittlerweile waren die Gäste feldüberlegen und setzten immer wieder nach. So zwang man Hürriyet zum Ballverlust im Spielaufbau, Hazimeh legte mit der Hacke für Jakob Korfmann ab und Hasbergens Sturmspitze schob zum 0:2 ein (31.).

Hürriyet beschäftigte sich schon jetzt mehr mit dem Schiedsrichter als mit der nötigen Aufholjagd. „In der ersten Halbzeit hatten wir so ziemlich alles im Griff. Allerdings war uns klar, dass Hürriyet danach wieder Druck machen würde“, analysierte Müller. Trotzdem blieb vieles Stückwerk. Ukaj versuchte es immer wieder auf eigene Faust, forderte jeden Ball und sorgte zumindest ansatzweise für Gefahr. „Trotzdem habe ich außer dem Elfmeter keine hundertprozentige Torchance für Hürriyet gesehen“, stellte Müller fest. Besagter Elfer wurde in der 74. Minute verhängt. Cedric Rutz hatte den inzwischen von der Innenverteidigung in den Sturm beorderten Cenan Coskun gefoult. Ukaj übernahm Verantwortung, doch TuS-Torwart Mikel Kirst parierte den zwar hart, aber unplatziert geschossenen Strafstoß. Zuvor hatte Kirst nur bei einem Kopfball von Burak Sonuvar zupacken müssen (56.). Hakan Kahramans 17-Meter-Schuss (65., knapp vorbei) war ansatzweise gefährlich. Und es kam noch schlimmer, weil Enes Külünk für eine Beleidigung des Gegenspielers („Halt die Schnauze“) die Rote Karte präsentiert bekam (78.). „Das ärgert mich sehr. Über den Schiri möchte ich ansonsten nichts sagen, er hat normal gepfiffen“, meinte Tiryaki. Dieser Meinung waren seine Spieler eher nicht, denn sie diskutierten weiter fleißig mit Eilers. Hasbergen ließ sich nicht anstecken und setzte den entscheidenden Konter. Dominik Lersch legte ab auf Hazimeh, der aus 16 Metern trocken ins lange Eck zum 0:3 vollendete (87.). „Wir haben uns nicht anstecken lassen und unser Spiel durchgezogen“, lobte Müller sein Team.