Ein letztes Mal lief Rouven Heidemann (rot) für den VfL Stenum am heimischen Kirchweg auf. Der zukünftige Co-Trainer des SV Atlas Delmenhorst II holte dabei mit seinem Team drei Punkte. Die Elf von Trainer Thomas Baake kann so noch das Saisonziel einstelliger Tabellenplatz erreichen. (INGO MÖLLERS)

Stenum. Die Bezirksliga-Fußballer des VfL Stenum haben das letzte Heimspiel der Saison mit 3:2 (1:2) gegen den bereits seit Wochen feststehenden Absteiger SV Eintracht Oldenburg gewonnen. „Ein hochverdienter Sieg. Erneut haben wir aber Chancenwucher betrieben, daran müssen wir in der nächsten Saison arbeiten“, betonte Stenums Trainer Thomas Baake.

Sein Team kam nur schwer in die Partie und geriet nach zehn Minuten durch einen Treffer ins kurze Eck von Jannis Reichel in Rückstand. Torwart Maik Panzram sah dabei nicht gut aus. In der 18. Minute zeigten die Hausherren einen sehenswerten Spielzug über Kristian Bruns, Waldemar Kelm und Rouven Heidemann, doch der Abschluss von Maximilian Klatte flog knapp über das Oldenburger Gehäuse (18.). Nur drei Minuten später schoss Klatte erneut aus einer aussichtsreichen Position, aber dieses Mal verfehlte der Stenumer das Ziel deutlich. Nach einem katastrophalen Rückpass eines Oldenburger Akteurs bediente Braun den mitgelaufenen Kelm mustergültig, doch der verfehlte das verwaiste Tor und schoss kläglich über den Kasten (26.). Der VfL dominierte inzwischen die Partie und hätte den Ausgleich längst verdient gehabt.

Nach rund einer halben Stunde wurde Braun von Klatte stark in Szene gesetzt, jedoch wurde der Winkel zu spitz und Thorben Krüger parierte problemlos (32.). In der 37. Minute setzte sich Julian Dienstmaier auf der rechten Außenbahn durch, dessen Flanke kam allerdings viel zu ungenau, was Baake an der Außenlinie komplett auf die Palme brachte. Nur 20 Sekunden später entwickelte sich die identische Situation: Wieder tankte sich Dienstmaier auf rechts durch und spielte den Ball nun punktgenau in die gefährliche Zone, in der Michael Deddens das Spielgerät durch eine Grätsche nur noch ins eigene Tor befördern konnte, denn im Rücken lauerte Kelm.

Kurz vor dem Pausenpfiff zappelte das Leder dann völlig überraschend wieder im Stenumer Netz, als Torben Würdemann eine Hereingabe von Hendrik Wiemken ins eigene Tor spitzelte. Die Gäste präsentierten sich hocheffektiv und gingen mit ihrem zweiten Torschuss 2:1 in Führung. „Das war sehr unglücklich, aber nach dem 1:1 haben ein paar Prozente gefehlt“, haderte Baake. Nur 60 Sekunden später hätte Eintracht sogar auf 3:1 stellen können, doch Reichel verfehlte hauchdünn. „Oldenburg hat sich echt gut präsentiert. In der Pause haben wir uns dann aber gesagt, dass wir dieses Spiel für Rouven unbedingt gewinnen wollen“, sagte Baake.

Heidemann bestritt das letzte Spiel im Trikot des VfL Stenum, er wird zur neuen Saison als Co-Trainer bei der Reserve des SV Atlas Delmenhorst arbeiten. „Es war eine großartige Zeit mit ihm, weil er immer mit dem ganzen Herzen dabei war. Die neue Station wird ihm einiges abverlangen. Ich werde ihn vermissen“, meinte Baake. Nach einer ereignislosen Anfangsphase des zweiten Durchganges fiel der Ausgleich schließlich durch eine überragende Einzelaktion von Klatte, als dieser das Leder aus rund 15 Metern direkt aus der Drehung in den linken Winkel hämmerte – ein Traumtor (60.).

Die Schlüsselsituation der Partie ereignete sich in der 78. Minute, nachdem Klatte im Strafraum von Wiemken zu Fall gebracht worden war und Schiedsrichter Lukas Tepe (Wildeshausen) auf den Punkt zeigte – zum großen Entsetzen auf Oldenburger Seite, die sich vehement beschwerte. Der Pfiff war zwar die richtige Entscheidung, doch in der Situation davor übersah Tepe ein hohes Bein eines VfL-Akteurs. „Das hat jeder gesehen. Meine Mannschaft hat aufopferungsvoll gekämpft, ist dadurch aber betrogen worden. Der Assistent stand nur ein paar Meter daneben, da muss er den Mut haben, einzuschreiten. Stenum war zwar besser, doch so darf ein Spiel nicht entschieden werden“, ärgerte sich Eintracht-Trainer Thomas Absolon. Den fälligen Strafstoß verwandelte Braun souverän durch einen platzierten Schuss ins linke Eck – 3:2 (79.).

In der Schlussphase hätten sowohl Braun als auch Klatte auf 4:2 erhöhen müssen, doch es blieb beim 3:2 und damit bis zum Ende spannend. Oldenburg hatte in der 86. Minute tatsächlich noch die große Ausgleichsmöglichkeit durch Alexander Weyhe, der aus acht Metern jedoch knapp vorbeizielte. Kurz vor dem Ende rettete Valerij Bossert auf der Linie mit der Hand. Den berechtigten Elfmeter verschoss Kevin Gerlach (89.). Es blieb schließlich beim verdienten 3:2-Sieg für die Hausherren.

Durch diesen Heimerfolg kann der VfL an diesem Freitagabend mit einem Sieg beim FC Rastede das Ziel einstelliger Tabellenplatz perfekt machen. Pikant: Wie im vergangenen Jahr spielt Stenum erneut eine wichtige Rolle im Abstiegskampf, denn Rastede, das drei Punkte vor Eintracht Wiefel-stede steht, aber das schlechtere Torverhältnis aufweist, benötigt mindestens einen Punkt bei einem gleichzeitigen Wiefelsteder Sieg, um nicht doch noch abzusteigen. Im vergangenen Jahr unterlag Stenum mit 0:3 in Rastede, sodass der FC Hude den Gang in die Kreisliga antreten musste. „Wir haben bereits diverse E-Mails aus Wiefelstede erhalten. Wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen und werden daher das Maximum herausholen“, versprach Baake.