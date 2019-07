Orhan-Can Karakaya stand gegen die SG SW Oldenburg nicht im Tor des SV Baris, sondern kam als Feldspieler zum Einsatz – und erzielte sogleich einen Treffer. (INGO MÖLLERS)

Drei hiesige Fußball-Bezirksligisten haben am Dienstagabend ein weiteres Mal getestet – und alle drei mussten eine Niederlage hinnehmen. Der SV Baris unterlag der SG SW Oldenburg mit 1:3. Der FC Hude zog gegen den TV Munderloh mit 2:3 den Kürzeren, und der VfL Stenum verlor mit 0:1 gegen den VfL Oldenburg II.

SV Baris - SG SW Oldenburg 1:3 (0:3): Zu Beginn der Partie lief bei der personell dezimierten Mannschaft von Önder Caki so ziemlich gar nichts zusammen. Bereits nach 17 Minuten lag sie gegen den Kreisligisten mit 0:3 zurück, das erste Tor war gar in der ersten Minute gefallen. Die Abstimmung untereinander habe nicht gepasst, „und wir haben dumme Fehler gemacht“, meinte Caki. Gegen Ende der ersten Hälfte habe sich das Bild allmählich gewandelt. „Wir haben das Spiel dann langsam in den Griff gekriegt“, berichtete der SVB-Coach, der im zweiten Durchgang einen überlegenen Auftritt seiner Elf sah. Einziges Manko: die Chancenverwertung. „Wir haben schnell nach vorne gespielt, aber unsere Chancen leichtfertig vergeben. Wir hätten das Spiel noch drehen müssen. Das ist ein Wermutstropfen“, monierte Caki. Letztlich trug sich auf Baris-Seite lediglich Orhan-Can Karakaya, der dieses Mal nicht im Tor stand, sondern auf dem Feld aushalf, in die Torschützenliste ein (83.). Mikael-Cihan Blümel hatte den Treffer schön vorbereitet.

TV Munderloh - FC Hude 3:2 (0:1): Ziemlich konträr verlief derweil die Begegnung der Huder. Das Team von Trainer Lars Möhlenbrock startete gut in die Partie und belohnte sich früh durch einen Treffer von Ole Schöneboom (10.). „Wir haben Munderloh nicht wirklich aus der eigenen Hälfte rauskommen lassen“, schilderte der FCH-Coach den Verlauf der ersten 20 Minuten. Anschließend seien bei seinen Schützlingen die Beine etwas schwer geworden, sodass der Gegner mehr in die Partie gekommen sei. Bis zur Pause geschah dennoch auf beiden Seiten nichts Nennenswertes mehr. Dann wechselte Möhlenbrock einmal durch und gab auch Spielern Einsatzzeit, die zuletzt aufgrund von Verletzungen gefehlt hatten und entsprechend noch nicht ganz gefestigt auftraten. So drehte der Kreisligist die Partie durch zwei Angriffe über die linke Seite und einen Elfmeter (50., 67., 81.). Für das 2:3 zeichnete Dominic Brumund verantwortlich (85.). „Das Ergebnis ist zweitrangig. Wichtig ist die Art und Weise. Die erste Halbzeit war ordentlich, in der zweiten hat man gemerkt, dass der eine oder andere auf dem Platz stand, der noch Zeit braucht.“

VfL Stenum - VfL Oldenburg II 0:1 (0:1): Nach dem 8:1-Schützenfest gegen die SVG Berne blieb die Mannschaft von Trainer Thomas Baake diesmal ohne eigenen Treffer. Für den Kreisligisten markierte Matej Juric in der 37. Minute das Tor des Tages.