Rees. Tischtennisspieler Sören Dreier vom TV Hude ist bei den Deutschen Schüler-Meisterschaften in Rees (Nordrhein-Westfalen) trotz guter Leistungen unglücklich in der Gruppenphase ausgeschieden. Der Verbandsligaspieler aus der zweiten Huder Mannschaft kam in seiner Vierergruppe auf 2:1 Siege – genau wie zwei andere Spieler. Am Ende war es nicht einmal das Satzverhältnis, sondern die einzelnen Punkte, die über den Einzug in die Hauptrunde entschieden.

Dreier war in der Gruppe an Position drei gesetzt, konnte aber im ersten Spiel gleich mit 3:1 gegen den an eins gesetzten Marco Stefanidis vom Verbandsligisten Heiligenhauser SV gewinnen, gegen den er zuletzt beim Top-12-Turnier noch mit 0:3 unterlegen war. Anschließend unterlag er mit 1:3 gegen den Berliner Schüler-Meister Jan Mathe vom TTC Berlin Neukölln (Verbandsliga). Im abschließenden Spiel setzte sich der Huder mit 3:2 gegen den vermeintlich schwächsten Gruppengegner, Manuel Prohaska vom FC Staig, durch. Die Sätze zwei und drei gingen dabei 10:12 und 9:11 aus – hätte Dreier davon nur einen für sich entschieden, wäre er sogar Gruppenerster geworden. Auch wenn am Nebentisch Mathe gegen Stefanidis gewonnen hätte, wäre Dreier in die Hauptrunde eingezogen, dort aber gewann Stefanidis mit 11:9 im fünften Satz. Es hätte also kaum unglücklicher laufen können.

Letztich kam Mathe auf 8:6 Sätze, Stefanidis und Dreier auf jeweils 7:6. Und bei den Bällen hatte Stefanidis mit 129:118 gegenüber 131:124 von Dreier ganz knapp die Nase vorn. So war der Huder nur noch im Doppel vertreten, wo er an der Seite von Justus Lechtenbörger (MTV Jever) aber ebenfalls in der ersten Runde ausschied.